https://ria.ru/20210616/erdogan-1737236979.html

Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе

Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 16.06.2021

Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:05

2021-06-16T15:05

2021-06-16T15:05

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мид армении

турция

реджеп тайип эрдоган

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша, перешедшем под контроль Баку в 2020 году, лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) города Шуши".По его словам, Анкара "всеми своими возможностями" будет рядом с Баку. "Пусть весь мир знает, что и завтра будет так", - заявил турецкий лидер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html

нагорный карабах

турция

баку

азербайджан

армения

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