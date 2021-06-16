Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
Эрдоган заявил, что урегулирование в Карабахе дает возможности для сотрудничества
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении.
Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша, перешедшем под контроль Баку в 2020 году, лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) города Шуши".
"Решение конфликта создает возможности для сотрудничества в регионе, да не только в регионе, это важно для всего мира. Созданы возможности для сотрудничества всех региональных стран, в том числе для Армении", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана.
По его словам, Анкара "всеми своими возможностями" будет рядом с Баку. "Пусть весь мир знает, что и завтра будет так", - заявил турецкий лидер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.