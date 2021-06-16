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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210616/erdogan-1737236979.html
Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе
Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 16.06.2021
Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:05
2021-06-16T15:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мид армении
турция
реджеп тайип эрдоган
баку
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша, перешедшем под контроль Баку в 2020 году, лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) города Шуши".По его словам, Анкара "всеми своими возможностями" будет рядом с Баку. "Пусть весь мир знает, что и завтра будет так", - заявил турецкий лидер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html
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нагорный карабах, мид армении, турция, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, армения, в мире
Эрдоган прокомментировал урегулирование в Карабахе
15:05 16.06.2021
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Turkish Presidency

Эрдоган заявил, что урегулирование в Карабахе дает возможности для сотрудничества

Читать ria.ru в
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении.
Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша, перешедшем под контроль Баку в 2020 году, лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) города Шуши".

"Решение конфликта создает возможности для сотрудничества в регионе, да не только в регионе, это важно для всего мира. Созданы возможности для сотрудничества всех региональных стран, в том числе для Армении", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана.

По его словам, Анкара "всеми своими возможностями" будет рядом с Баку. "Пусть весь мир знает, что и завтра будет так", - заявил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Шуше - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 16:11
Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМИД АрменииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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