https://ria.ru/20210615/turizm-1737015033.html

Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам

Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам - РИА Новости, 15.06.2021

Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам

Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T07:17

2021-06-15T07:17

2021-06-15T10:09

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Опрос провели с 4 мая по 11 июня. В нем приняли участие девять тысяч респондентов: по тысяче из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов-миллионников. Выборка представляет экономически активное население в возрасте старше 18 лет.Самыми гостеприимными оказались жители Нижнего Новгорода — 52% опрошенных хотели бы, чтобы их город и область посещали больше туристов. В Волгограде за увеличение турпотока выступает каждый второй опрошенный, в Красноярске эту идею поддержали 47% респондентов.В Петербурге видеть больше туристов хотели бы 45% участников исследования, а в Москве — 35%. Меньше всего хотели бы видеть новых посетителей в Перми: лишь 30%."В Омске и Краснодаре хотят видеть больше туристов по 32% респондентов. И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах", — отмечается в сообщении.Респонденты также поделились своим видением наиболее перспективных направлений отдыха в своем регионе. "Культурно-исторический туризм чаще всего называли жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В городе-герое Волгограде на первом месте — военно-патриотическое направление", — отмечают авторы исследования.В свою очередь в Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Омске и Перми советуют развивать турпоходы и сплавы по рекам, в Самаре наиболее перспективным направлением считают речные круизы, а в Челябинске и Краснодаре — походы в горы.

https://ria.ru/20210610/blogery-1736491144.html

https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735973902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, краснодар, воронеж, пермь, россия, общество