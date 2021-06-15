Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210615/turizm-1737015033.html
Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам
Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам - РИА Новости, 15.06.2021
Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам
Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T07:17
2021-06-15T10:09
новости - туризм
краснодар
воронеж
пермь
туризм
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Опрос провели с 4 мая по 11 июня. В нем приняли участие девять тысяч респондентов: по тысяче из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов-миллионников. Выборка представляет экономически активное население в возрасте старше 18 лет.Самыми гостеприимными оказались жители Нижнего Новгорода — 52% опрошенных хотели бы, чтобы их город и область посещали больше туристов. В Волгограде за увеличение турпотока выступает каждый второй опрошенный, в Красноярске эту идею поддержали 47% респондентов.В Петербурге видеть больше туристов хотели бы 45% участников исследования, а в Москве — 35%. Меньше всего хотели бы видеть новых посетителей в Перми: лишь 30%."В Омске и Краснодаре хотят видеть больше туристов по 32% респондентов. И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах", — отмечается в сообщении.Респонденты также поделились своим видением наиболее перспективных направлений отдыха в своем регионе. "Культурно-исторический туризм чаще всего называли жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В городе-герое Волгограде на первом месте — военно-патриотическое направление", — отмечают авторы исследования.В свою очередь в Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Омске и Перми советуют развивать турпоходы и сплавы по рекам, в Самаре наиболее перспективным направлением считают речные круизы, а в Челябинске и Краснодаре — походы в горы.
https://ria.ru/20210610/blogery-1736491144.html
https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735973902.html
краснодар
воронеж
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22dece5f5417caa18eabae9c7453abdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, краснодар, воронеж, пермь, россия, общество
Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам
07:17 15.06.2021 (обновлено: 10:09 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожарная каланча на улице Интернациональная в Омске
Пожарная каланча на улице Интернациональная в Омске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Исследование SuperJob показало, что больше всего туристам не рады в Перми, Омске и Краснодаре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Опрос провели с 4 мая по 11 июня. В нем приняли участие девять тысяч респондентов: по тысяче из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов-миллионников. Выборка представляет экономически активное население в возрасте старше 18 лет.
Самыми гостеприимными оказались жители Нижнего Новгорода — 52% опрошенных хотели бы, чтобы их город и область посещали больше туристов. В Волгограде за увеличение турпотока выступает каждый второй опрошенный, в Красноярске эту идею поддержали 47% респондентов.
В Петербурге видеть больше туристов хотели бы 45% участников исследования, а в Москве — 35%. Меньше всего хотели бы видеть новых посетителей в Перми: лишь 30%.
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 16:26
Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма
Омске и Краснодаре хотят видеть больше туристов по 32% респондентов. И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах", — отмечается в сообщении.
Респонденты также поделились своим видением наиболее перспективных направлений отдыха в своем регионе.
"Культурно-исторический туризм чаще всего называли жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В городе-герое Волгограде на первом месте — военно-патриотическое направление", — отмечают авторы исследования.
В свою очередь в Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Омске и Перми советуют развивать турпоходы и сплавы по рекам, в Самаре наиболее перспективным направлением считают речные круизы, а в Челябинске и Краснодаре — походы в горы.
Молодая пара в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:37Туризм
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма
 
ТуризмНовости - ТуризмКраснодарВоронежПермьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Лента новостейМолния