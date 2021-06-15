Исследование показало, в каких регионах меньше всего рады туристам
07:17 15.06.2021 (обновлено: 10:09 15.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожарная каланча на улице Интернациональная в Омске
Исследование SuperJob показало, что больше всего туристам не рады в Перми, Омске и Краснодаре
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Опрос провели с 4 мая по 11 июня. В нем приняли участие девять тысяч респондентов: по тысяче из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов-миллионников. Выборка представляет экономически активное население в возрасте старше 18 лет.
Самыми гостеприимными оказались жители Нижнего Новгорода — 52% опрошенных хотели бы, чтобы их город и область посещали больше туристов. В Волгограде за увеличение турпотока выступает каждый второй опрошенный, в Красноярске эту идею поддержали 47% респондентов.
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"В Омске и Краснодаре хотят видеть больше туристов по 32% респондентов. И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах", — отмечается в сообщении.
Респонденты также поделились своим видением наиболее перспективных направлений отдыха в своем регионе.
"Культурно-исторический туризм чаще всего называли жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В городе-герое Волгограде на первом месте — военно-патриотическое направление", — отмечают авторы исследования.
В свою очередь в Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Омске и Перми советуют развивать турпоходы и сплавы по рекам, в Самаре наиболее перспективным направлением считают речные круизы, а в Челябинске и Краснодаре — походы в горы.