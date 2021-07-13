https://ria.ru/20210713/pokhod-1740979661.html

Что взять с собой в поход: чек-лист необходимых вещей и еды

Что нужно взять в поход: список вещей и еды на несколько дней

Что взять с собой в поход: чек-лист необходимых вещей и еды

В поход следует брать необходимый минимум вещей, которые нужны для комфортного путешествия. О том, что взять в поход с ребенком летом или в другое время года,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:45

2021-07-13T11:45

2021-07-13T11:45

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В поход следует брать необходимый минимум вещей, которые нужны для комфортного путешествия. О том, что взять в поход с ребенком летом или в другое время года, список вещей и еды на один или несколько дней - в материале РИА Новости.Что нужно взять в поход летомЛюбой, даже однодневный поход, нужно полностью спланировать заранее и подготовить все необходимое. В пешее путешествие следует брать функциональные и прочные вещи, которые точно могут пригодиться. Подготовка к походуЕсли неправильно собрать рюкзак, пойти по небезопасному маршруту, то в походе могут возникнуть проблемы. Чтобы этого не случилось, нужно продумать каждую деталь заранее - обговорить с участниками путешествия особенности пути, распределить, кто какие вещи будет нести, продумать меню на каждый день, закупить необходимые продукты и т.д.“Для начала спланируйте маршрут, определитесь с транспортом, - посоветовала Юлия Левицкая. - Рассчитайте время так, чтобы был небольшой запас. Во-первых, может произойти транспортная задержка, если вы едете на машине или летите на самолете. Во-вторых, внести коррективы способна погода. Например, может пойти такой сильный дождь, что вы лишний день просидите в палатке, а на озере разгонится большая волна, и вы не сможете какое-то время идти на байдарке. Поэтому лучше иметь хотя бы один запасной день, особенно, если ваш маршрут будет построен таким образом, что никак нельзя срезать расстояние до конечной точки. Билеты на общественный транспорт лучше покупать заранее, так как в сезон и на популярные направления их может просто уже не быть. Если точка старта находится далеко за пределами цивилизации и вам нужна специальная заброска на место, найдите транспорт, контакты водителей и договоритесь, пока вы еще дома, так как ваша группа может быть не единственной желающей, и придется зря терять время. Как платить, тоже обговорите заблаговременно - не везде “в лесах” ловит сеть для перевода средств в приложении, поэтому, скорее всего, нужно будет приготовить наличные деньги. Узнайте, поместится ли вся группа в предлагаемое транспортное средство, учитывая ваш объемный багаж, а также сколько времени займет путь, чтобы четче спланировать время самого старта на маршруте”. Кроме этого, нужно заранее изучить нюансы местности, в которую намечается поход, отметила эксперт:Необходимые вещиКроме рюкзака, спальника и палатки, в походе необходимы средства безопасности, аптечка, продукты питания, кухонные и гигиенические принадлежности, документы, карты маршрута и другие вещи, которые могут пригодиться. Основной список вещей - “большая тройка"Экипировка, палатка и спальник должны быть качественными, практичными и функциональными.РюкзакПоходный рюкзак - не та вещь, на которой стоит экономить. Если его будет неудобно нести или он порвется, то путешествие не принесет позитивных эмоций. Для пеших походов с ночевкой (2-3 дня) подходит тот, что вмещает 40-60 литров, весом не более 2,5 кг. Чем дольше поход, тем вместительней должен быть рюкзак. Нужно, чтобы у него были широкие лямки. Другие крепления помогают равномерно распределить вес ноши по всему телу. При сборе самые тяжелые вещи лучше положить ближе к спине, далее идут продукты, посуда, разные мелочи, дождевик и все, что может понадобиться во время передвижения (нож, вода, перекус, салфетки и т.д.).ПалаткаПри выборе палатки лучше не брать крупногабаритные и тяжелые для транспортировки модели. Для недолгого похода подойдет трекинговая палатка на алюминиевых дугах. Она легко устанавливается и мало весит. Также следует обратить внимание на материал, из которого она сделана: он должен быть двухслойным, где наружная часть водонепроницаемая, а внутренняя - впитывающая. Благодаря этому внутри не будет скапливаться конденсат. Водонепроницаемость палатки (PU) нужна не менее 3 000 мм для верхней части и не менее 5 000 мм для дна.Спальный мешокСпальный мешок подбирается в зависимости от времени года, поэтому важно обращать внимание на температурный диапазон, который указан на этикетке или нашивке. Обозначается он “t, comfort” (для женщин) или “t, limit” (для мужчин). Есть две разновидности спальных мешков:Еще есть спальники, которые можно пристегнуть друг к другу. Хоть они и не такие удобные, но в них значительно теплее. Для комфортного сна следует брать мешок на 10-15 сантиметров длиннее роста человека. Одежда и обувь“Для похода нужно взять удобный комплект ходовой одежды на теплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, а также то, в чем можно будет спать, - сообщила Юлия Левицкая. - Старайтесь брать то, что быстрее всего сохнет и не тяжелое. Вместо шерстяного свитера возьмите с собой флисовую кофту, хлопчатобумажные вещи замените синтетическими, вместо огромного дождевика – штаны и куртку из непромокаемых мембранных материалов. Если поход намечается в места с низкой температурой, не лишним будет термобелье. В нем тепло спать или идти на маршруте, если мокро и холодно. Нужна удобная ходовая обувь для самого пути и, если позволяет место, та, в которую можно переобуться в лагере. Какую именно выбрать, зависит от того, в какой поход вы собираетесь. Если вы планируете купаться, не забудьте вещи для этого. Полотенце лучше взять из микрофибры, она быстро сохнет и занимает мало места”.Еда и кухонные принадлежностиБазовый набор кухонных принадлежностей для похода:“Составьте заранее меню, что у вас будет в каждый из дней на завтрак, обед, ужин, - порекомендовала путешественница. - Лучше сразу разложить по пакетам (“завтрак 1”, “обед 1” и т.д.), так вы ничего не забудете, еду будет удобно паковать в рюкзаке - более поздние дни убрать подальше, повыше положить то, что на сегодня. Старайтесь делать меню сытным и разнообразным, рассчитайте примерное количество калорий, чтобы не голодать и не объедаться. Выбирайте компактные продукты. Не берите то, что раскрошится при переноске и перевозке, все, что может промокнуть, упакуйте герметично. Не берите то, что портится на жаре. Если вы идете в горы, воздержитесь от тушенки в банках, выберете сушеное или сублимированное мясо, его можно купить или сделать самим”.Список продуктов:ГигиенаЧтобы поддерживать личную гигиену, следует запастись следующим необходимым минимумом:Для защиты от солнца:Техника и предметы для навигацииДля похода из техники могут понадобиться:АптечкаСобрать полноценную аптечку крайне важно даже для однодневного похода. Она должна быть герметичной и содержать, прежде всего, антисептические препараты и перевязочные материалы. Деньги и документыС собой нужны наличные деньги, потому что не везде и всегда можно расплатиться картой или перевести средства. “Из документов необходимы паспорт, медицинский полис, водительские права, если едете или будете брать машину напрокат, или для залога, билеты на транспорт (если они не электронные), - добавила Юлия Левицкая. - Хотя и электронные тоже лучше распечатать. Все это упакуйте герметично, есть удобные непромокаемые чехлы для документов”. Дополнительные вещиИз дополнительных вещей понадобятся топорик, веревки, чтобы развесить вещи. Обустройство лагеряСредства безопасностиИз средств безопасности может пригодиться свисток, шумовые отпугиватели от зверей, газовые баллончики, фальшфейер, а также номера телефонов МЧС и других экстренных служб. Зимой нужно повесить на шею дополнительный нож - он поможет выбраться из-подо льда, если человек вдруг провалился.Походные мелочиВещи, которые также нужны:Поход с ребенкомРодители могут ходить в несложные походы и с маленькими детьми, но придется хорошо подготовиться и проложить наиболее комфортный, легкий и безопасный маршрут. Желательно тот, который человек уже проходил без детей. При этом следует избегать крутых подъемов и спусков, не сильно отдаляться от населенных пунктов, чтобы в случае необходимости можно было зайти в магазин за продуктами и хозяйственными принадлежностями. Очень важно, чтобы на пути были источники питьевой воды. Необходимые вещи:Количество дней в походе“У туристов есть шутка: неважно, идешь на 3 дня или на 2 недели, вещей примерно одинаково, - сообщила Юлия Левицкая. - Основное отличие будет только в количестве еды, которую вы с собой возьмете. Весь остальной “минимум” вам понадобится вне зависимости от длительности похода.”1-2 дняВ поход на 1-2 дня нужно собрать рюкзак, в который входят: посуда для приготовления пищи, еда, палатка, спальник, коврик, деньги, документы, фонарик, пила/топор, запасная одежда, аптечка, навигатор, средства безопасности, телефон, зарядный аккумулятор.3-4 дняНа такой срок нужны все те же вещи, что и на 1-2 дня, правда, к ним придется добавить больше еды и сменную одежду. Можно взять две футболки и кофту с длинным рукавом, теплый свитер на случай холода. Для коротких походов достаточно стандартного рюкзака 40-60 литров, чтобы донести вещи до лагеря и обратно.НеделяПолный список вещей на неделю:Типы туристических походовВ зависимости от типа похода немного изменяется снаряжение, которое следует брать с собой. Водный походДля водного похода необходимы непромокаемые вещи, причем в большом количестве. Например:Горный поход“Для гор нужно более тщательно выбирать обувь. Как правило горы - это готовка только на газу, так как бывает сложно найти дрова, - рассказала эксперт об отличиях таких походов. - Может понадобиться специальное альпинистское снаряжение или как минимум трекинговые палки (их обычно берут все для походов по местности со сложным рельефом). Из-за того, что тяжелее идти, к подбору вещей нужно относиться более тщательно. В таких районах также могут быть резкие перепады погоды от высоты, и это тоже надо учитывать при сборах”.Поход в лесДля похода в лес не обязательно брать с собой газ, потому что можно развести костер, но зато понадобится пила. Также в лесу больше насекомых, поэтому нужны будут средства защиты, в том, числе, от клещей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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