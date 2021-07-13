Что взять с собой в поход: чек-лист необходимых вещей и еды
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В поход следует брать необходимый минимум вещей, которые нужны для комфортного путешествия. О том, что взять в поход с ребенком летом или в другое время года, список вещей и еды на один или несколько дней - в материале РИА Новости.
Что нужно взять в поход летом
Любой, даже однодневный поход, нужно полностью спланировать заранее и подготовить все необходимое. В пешее путешествие следует брать функциональные и прочные вещи, которые точно могут пригодиться.
“Вообще вес снаряжения - это очень важный момент, о котором нужно помнить, не берите лишнее, особенно тяжелые вещи, - рассказала РИА Новости Юлия Левицкая, путешественница с опытом пеших туристических походов более 10 лет. - Даже если ваши вещи “поедут” на байдарке, а не на спине, то зачем брать запасную сковородку? Старайтесь быть практичными”.
Подготовка к походу
Если неправильно собрать рюкзак, пойти по небезопасному маршруту, то в походе могут возникнуть проблемы. Чтобы этого не случилось, нужно продумать каждую деталь заранее - обговорить с участниками путешествия особенности пути, распределить, кто какие вещи будет нести, продумать меню на каждый день, закупить необходимые продукты и т.д.
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“Для начала спланируйте маршрут, определитесь с транспортом, - посоветовала Юлия Левицкая. - Рассчитайте время так, чтобы был небольшой запас. Во-первых, может произойти транспортная задержка, если вы едете на машине или летите на самолете. Во-вторых, внести коррективы способна погода. Например, может пойти такой сильный дождь, что вы лишний день просидите в палатке, а на озере разгонится большая волна, и вы не сможете какое-то время идти на байдарке. Поэтому лучше иметь хотя бы один запасной день, особенно, если ваш маршрут будет построен таким образом, что никак нельзя срезать расстояние до конечной точки. Билеты на общественный транспорт лучше покупать заранее, так как в сезон и на популярные направления их может просто уже не быть. Если точка старта находится далеко за пределами цивилизации и вам нужна специальная заброска на место, найдите транспорт, контакты водителей и договоритесь, пока вы еще дома, так как ваша группа может быть не единственной желающей, и придется зря терять время. Как платить, тоже обговорите заблаговременно - не везде “в лесах” ловит сеть для перевода средств в приложении, поэтому, скорее всего, нужно будет приготовить наличные деньги. Узнайте, поместится ли вся группа в предлагаемое транспортное средство, учитывая ваш объемный багаж, а также сколько времени займет путь, чтобы четче спланировать время самого старта на маршруте”.
Кроме этого, нужно заранее изучить нюансы местности, в которую намечается поход, отметила эксперт:
“Если это пограничная зона - нужны ли какие-то разрешения, если это национальные парки и заповедники – какие там правила входа и нахождения. Если вы едете на велосипедах в другую страну – есть ли там какие-то особенности, например, обязательное наличие велошлема и т.д., а также, где можно разжигать костры, ставить палатки, какая ситуация с питьевой водой на маршруте и т.д. Если вы идете в горную местность, где проблема с водой, то продумайте заранее, какую тару возьмете, чтобы транспортировать на себе жидкость для готовки. Обязательно посмотрите погоду и температуру воздуха в местности, куда вы собираетесь, чтобы спланировать вещи, которые с собой брать”.
Необходимые вещи
Кроме рюкзака, спальника и палатки, в походе необходимы средства безопасности, аптечка, продукты питания, кухонные и гигиенические принадлежности, документы, карты маршрута и другие вещи, которые могут пригодиться.
Девушка готовит еду во время похода
Основной список вещей - “большая тройка"
Экипировка, палатка и спальник должны быть качественными, практичными и функциональными.
Рюкзак
Походный рюкзак - не та вещь, на которой стоит экономить. Если его будет неудобно нести или он порвется, то путешествие не принесет позитивных эмоций. Для пеших походов с ночевкой (2-3 дня) подходит тот, что вмещает 40-60 литров, весом не более 2,5 кг. Чем дольше поход, тем вместительней должен быть рюкзак. Нужно, чтобы у него были широкие лямки. Другие крепления помогают равномерно распределить вес ноши по всему телу. При сборе самые тяжелые вещи лучше положить ближе к спине, далее идут продукты, посуда, разные мелочи, дождевик и все, что может понадобиться во время передвижения (нож, вода, перекус, салфетки и т.д.).
Палатка
При выборе палатки лучше не брать крупногабаритные и тяжелые для транспортировки модели. Для недолгого похода подойдет трекинговая палатка на алюминиевых дугах. Она легко устанавливается и мало весит. Также следует обратить внимание на материал, из которого она сделана: он должен быть двухслойным, где наружная часть водонепроницаемая, а внутренняя - впитывающая. Благодаря этому внутри не будет скапливаться конденсат. Водонепроницаемость палатки (PU) нужна не менее 3 000 мм для верхней части и не менее 5 000 мм для дна.
Палаточный лагерь на берегу озера Кивиярви
Спальный мешок
Спальный мешок подбирается в зависимости от времени года, поэтому важно обращать внимание на температурный диапазон, который указан на этикетке или нашивке. Обозначается он “t, comfort” (для женщин) или “t, limit” (для мужчин). Есть две разновидности спальных мешков:
- 1Имеет форму треугольника и может использоваться как одеяло. Из недостатков: занимает много места и довольно тяжелый.
- 2Кокон. Такой вид широк у плечей и сужается к ногам. Он легче, а также лучше сохраняет тепло.
Еще есть спальники, которые можно пристегнуть друг к другу. Хоть они и не такие удобные, но в них значительно теплее. Для комфортного сна следует брать мешок на 10-15 сантиметров длиннее роста человека.
Одежда и обувь
“Для похода нужно взять удобный комплект ходовой одежды на теплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, а также то, в чем можно будет спать, - сообщила Юлия Левицкая. - Старайтесь брать то, что быстрее всего сохнет и не тяжелое. Вместо шерстяного свитера возьмите с собой флисовую кофту, хлопчатобумажные вещи замените синтетическими, вместо огромного дождевика – штаны и куртку из непромокаемых мембранных материалов. Если поход намечается в места с низкой температурой, не лишним будет термобелье. В нем тепло спать или идти на маршруте, если мокро и холодно. Нужна удобная ходовая обувь для самого пути и, если позволяет место, та, в которую можно переобуться в лагере. Какую именно выбрать, зависит от того, в какой поход вы собираетесь. Если вы планируете купаться, не забудьте вещи для этого. Полотенце лучше взять из микрофибры, она быстро сохнет и занимает мало места”.
Еда и кухонные принадлежности
Базовый набор кухонных принадлежностей для похода:
- —- походная плитка;
- —- нож (и топорик);
- —- топливо (баллоны с газом);
- —- набор для приготовления пищи (кастрюля, сковорода);
- —- посуда/одноразовые миски;
- —- столовые приборы;
- —- кружка;
- —- мыло (лучше брать биоразлагаемое);
- —- маленькое быстросохнущее полотенце;
- —- емкость для воды.
“Составьте заранее меню, что у вас будет в каждый из дней на завтрак, обед, ужин, - порекомендовала путешественница. - Лучше сразу разложить по пакетам (“завтрак 1”, “обед 1” и т.д.), так вы ничего не забудете, еду будет удобно паковать в рюкзаке - более поздние дни убрать подальше, повыше положить то, что на сегодня. Старайтесь делать меню сытным и разнообразным, рассчитайте примерное количество калорий, чтобы не голодать и не объедаться. Выбирайте компактные продукты. Не берите то, что раскрошится при переноске и перевозке, все, что может промокнуть, упакуйте герметично. Не берите то, что портится на жаре. Если вы идете в горы, воздержитесь от тушенки в банках, выберете сушеное или сублимированное мясо, его можно купить или сделать самим”.
16 июля 2020, 07:08Россияне летом закупают товары для дачи и походов вместо чемоданов
Список продуктов:
- —крупы (гречневая, рисовая, овсяные хлопья);
- —макароны;
- —консервы (тушенка, рыбные, паштеты);
- —колбаса (сырокопченая);
- —сало (засоленное);
- —картошка (только на суп);
- —лук, чеснок;
- —соль, специи;
- —чай, кофе;
- —сладости;
- —орехи, семечки, сухофрукты, цукаты, козинаки и т.д.;
- —готовые блюда из дома типа котлет, отбивных и т.п. (только на первый день похода).
Гигиена
Чтобы поддерживать личную гигиену, следует запастись следующим необходимым минимумом:
- —шампунь;
- —мыло;
- —зубная щетка и паста;
- —небольшое зеркало;
- —туалетная бумага;
- —носовые платки, влажные салфетки;
- —антисептик;
- —дезодорант;
- —маленькие ножницы;
- —гигиеническая помада;
- —расческа;
- —полотенце;
- —бритва.
Для защиты от солнца:
- —солнцезащитные очки (и ремешки для них, чтобы не потерялись);
- —солнцезащитный крем;
- —бальзам для губ с рейтингом SPF;
- —шляпа или кепка от солнца.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкОзеро Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия
Озеро Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия
Техника и предметы для навигации
Для похода из техники могут понадобиться:
- —Телефон, в комплекте с несколькими внешними аккумуляторами. Сейчас большинство моделей оснащены GPS, что позволяет определять местоположение смартфона, строить маршруты и найти нужный объект на карте. Главное, чтобы была связь.
- —Фонарики — ручной и налобный. Светодиодные хорошо держат заряд батареи.
- —Карта местности. Она должна быть распечатана для всех участников похода. Нельзя полагаться только на электронику, потому что она может сломаться.
- —Компас. Поможет лучше ориентироваться на местности.
- —Запасные батарейки ко всему, что нужно заряжать.
- —При необходимости рации.
Девушка с компасом
Аптечка
Собрать полноценную аптечку крайне важно даже для однодневного похода. Она должна быть герметичной и содержать, прежде всего, антисептические препараты и перевязочные материалы.
“Нужно взять лекарства, которые могут понадобиться лично вам, противовирусные, противопростудные, обезболивающие мази и таблетки, - рассказала эксперт. - Также следует взять средства от боли в горле, от кашля, расстройств ЖКТ, аллергии (даже если у вас ее нет в обычных условиях), бинты, перекись, жгут, йод, зеленку. Обязательно нужен пластырь с запасом, потому что мозоли – враг туриста”.
Деньги и документы
С собой нужны наличные деньги, потому что не везде и всегда можно расплатиться картой или перевести средства.
“Из документов необходимы паспорт, медицинский полис, водительские права, если едете или будете брать машину напрокат, или для залога, билеты на транспорт (если они не электронные), - добавила Юлия Левицкая. - Хотя и электронные тоже лучше распечатать. Все это упакуйте герметично, есть удобные непромокаемые чехлы для документов”.
Дополнительные вещи
Из дополнительных вещей понадобятся топорик, веревки, чтобы развесить вещи.
Обустройство лагеря
- 1Сначала нужно выбрать подходящее место для палаточного лагеря. Летом следует ориентироваться на наличие поблизости воды, а зимой - дров. Нельзя ставить палатку на звериных тропах, в глубокой чаще, под ненадежными деревьями, у обрывов. Лучше всего расположиться на поляне, опушке леса, пологих, широких берегах рек.
- 2Место для палатки должно быть ровным и сухим. Для установки потребуются топорик, веревки, лопатка, чтобы вырыть вокруг дренажную канаву на случай дождя. Хорошо, если утром палатка будет освещена солнцем, так быстрее высохнет конденсат. Для дополнительного тепла можно взять самонадувающийся коврик и положить его на дно палатки.
- 3Если погода влажная, то следует остановиться в месте, максимально защищенном от осадков - под большой кроной дерева или под навесом скалы.
- 4Если нет газовой горелки, то следует запастись сухими дровами. В дождь их можно найти у ели, у которой нижние ветки обычно не намокают. Дополнительно используется мох. Костер лучше разводить подальше от палаток и любых быстро воспламеняющихся объектов. Рядом с ним размещается обеденная зона.
- 5Если одежда промокла, то ее нужно отжать и повесить прямо в палатке. С собой предварительно необходимо взять веревки для этих целей. Современные вещи для спортивного туризма изготавливают из быстросохнущих тканей. Не следует сушить их у костра, а вот трекинговую обувь, хоть и не рекомендуется, но многие высушивают прямо над походной горелкой.
Средства безопасности
Из средств безопасности может пригодиться свисток, шумовые отпугиватели от зверей, газовые баллончики, фальшфейер, а также номера телефонов МЧС и других экстренных служб. Зимой нужно повесить на шею дополнительный нож - он поможет выбраться из-подо льда, если человек вдруг провалился.
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкДевушка во время туристического похода в Кабардино-Балкарии
Девушка во время туристического похода в Кабардино-Балкарии
Походные мелочи
Вещи, которые также нужны:
- —блокнот с ручкой;
- —непромокаемые пакеты;
- —нитки, иголки, пуговицы;
- —веревка для сушки белья и прищепки;
- —ксерокопии документов;
- —коврик для сидения;
- —надувная подушка.
Поход с ребенком
Родители могут ходить в несложные походы и с маленькими детьми, но придется хорошо подготовиться и проложить наиболее комфортный, легкий и безопасный маршрут. Желательно тот, который человек уже проходил без детей. При этом следует избегать крутых подъемов и спусков, не сильно отдаляться от населенных пунктов, чтобы в случае необходимости можно было зайти в магазин за продуктами и хозяйственными принадлежностями. Очень важно, чтобы на пути были источники питьевой воды. Необходимые вещи:
- —специальная переноска для ребенка или рюкзак (если ребенок еще маленький);
- —cpeдcтвa для фильтрации воды (фильтр или тaблeтки);
- —подгузники, 4-5 штук на сутки;
- —горшок, если необходимо;
- —любимые, но не тяжелые игрушки;
- —детские развлечения для кемпинга (бадминтон и т.д.).
Количество дней в походе
“У туристов есть шутка: неважно, идешь на 3 дня или на 2 недели, вещей примерно одинаково, - сообщила Юлия Левицкая. - Основное отличие будет только в количестве еды, которую вы с собой возьмете. Весь остальной “минимум” вам понадобится вне зависимости от длительности похода.”
1-2 дня
В поход на 1-2 дня нужно собрать рюкзак, в который входят: посуда для приготовления пищи, еда, палатка, спальник, коврик, деньги, документы, фонарик, пила/топор, запасная одежда, аптечка, навигатор, средства безопасности, телефон, зарядный аккумулятор.
3-4 дня
На такой срок нужны все те же вещи, что и на 1-2 дня, правда, к ним придется добавить больше еды и сменную одежду. Можно взять две футболки и кофту с длинным рукавом, теплый свитер на случай холода. Для коротких походов достаточно стандартного рюкзака 40-60 литров, чтобы донести вещи до лагеря и обратно.
Неделя
Полный список вещей на неделю:
- —2-3 футболки (для сна - хлопок, для похода - из синтетических материалов);
- —штаны спортивные;
- —легкая ветрозащитная куртка;
- —теплая одежда (при необходимости);
- —спортивная обувь с хорошим протектором;
- —сменная обувь (резиновые сланцы, вторая пара кроссовок);
- —одежда для сна (флисовые костюмы или просто теплые штаны, кофта и носки);
- —2-3 комплекта носков (хлопок – для сна, трекинговые синтетические для похода);
- —головной убор для защиты от солнца (кепка, бандана, панама, платок);
- —солнцезащитные очки;
- —перчатки рабочие (подойдут для лазания по курумнику - скоплению каменных глыб);
- —дождевик;
- —средство для защиты от насекомых (актуальны летом);
- —солнцезащитный крем;
- —шорты;
- —купальник;
- —спальник;
- —коврик туристический;
- —рюкзак (от 60 л). Для длинных походов (от 5 дней) рюкзак нужен максимально удобный даже при полной нагрузке;
- —влагозащитный чехол для рюкзака;
- —налобный фонарик;
- —посуда для еды (легкие тарелка, ложка и кружка);
- —личная аптечка;
- —паспорт и медицинский полис (обязательно);
- —средства личной гигиены (зубная щетка, немного пасты, мыло и пр.);
- —пластиковая бутылка под воду (0,5 – 1,5 л).
Типы туристических походов
В зависимости от типа похода немного изменяется снаряжение, которое следует брать с собой.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТуристическая палатка на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма
Туристическая палатка на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма
Водный поход
Для водного похода необходимы непромокаемые вещи, причем в большом количестве. Например:
- —быстросохнущая одежда, которая пригодится для сплавов;
- —терморюкзак, гермомешки, гермосумки;
- —инструменты для ремонта байдарки или лодки;
- —защитная каска или шлем;
- —спасательный жилет;
- —головной убор для защиты от солнечных лучей,
- —полиэтиленовая пленка, чтобы защитить ноги от брызг воды в холодное время года.
Горный поход
“Для гор нужно более тщательно выбирать обувь. Как правило горы - это готовка только на газу, так как бывает сложно найти дрова, - рассказала эксперт об отличиях таких походов. - Может понадобиться специальное альпинистское снаряжение или как минимум трекинговые палки (их обычно берут все для походов по местности со сложным рельефом). Из-за того, что тяжелее идти, к подбору вещей нужно относиться более тщательно. В таких районах также могут быть резкие перепады погоды от высоты, и это тоже надо учитывать при сборах”.
Поход в лес
Для похода в лес не обязательно брать с собой газ, потому что можно развести костер, но зато понадобится пила. Также в лесу больше насекомых, поэтому нужны будут средства защиты, в том, числе, от клещей.