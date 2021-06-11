https://ria.ru/20210611/moschi-1736609007.html

Мощи Александра Невского привезут в 86 городов России и Белоруссии

Мощи Александра Невского привезут в 86 городов России и Белоруссии - РИА Новости, 11.06.2021

Мощи Александра Невского привезут в 86 городов России и Белоруссии

Мощи святого князя Александра Невского летом привезут в 86 городов, общая протяженность четырех крестных ходов с мощами по России и Белоруссии составит порядка... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:07

2021-06-11T13:07

2021-06-11T13:11

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Мощи святого князя Александра Невского летом привезут в 86 городов, общая протяженность четырех крестных ходов с мощами по России и Белоруссии составит порядка 25 тысяч километров, заявил в пятницу журналистам замдиректора Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира Антон Голик.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы. С 12 июня по 14 августа мощи Александра Невского привезут в разные епархии Русской православной церкви в России и Белоруссии. Принесение мощей проходит при поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира."География проекта – 86 городов от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа. Четыре ковчега с мощами в сумме пройдут порядка 25 тысяч километров во время крестных ходов. Все четыре крестных хода стартуют 12 июня", - сказал Голик.Всего, по его словам, запланировано четыре маршрута. "Первый – исторический, он начнется в храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни князя и повторит путь принесения мощей 1723 года из Владимира в Шлиссельбург. Второй крестный ход стартует из Вознесенской Давидовой пустыни Московской области и пройдет по городам ЦФО и Белоруссии. Южный крестных ход стартует из Ростова-на-Дону, пройдет по городам ЮФО и СКФО. Восточный крестный ход стартует в Екатеринбурге. Самая восточная точка – Южно-Сахалинск", - рассказал замдиректора фонда.Он отметил, что специально для паломников создали сайт nevsky.prichod.ru, на котором можно узнать график перемещения мощей, время доступа и адреса храмов и мест, где мощи будут доступны для поклонения. Эта информация также будет опубликована в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram, добавил организатор.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор.

https://ria.ru/20210609/khod-1736283244.html

https://ria.ru/20210528/nevskiy-1734568791.html

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россия, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, белоруссия, владикавказ