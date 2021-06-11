https://ria.ru/20210611/manukyan-1736586962.html

Dava устроил скандал на "Доме-2"

Dava устроил скандал на "Доме-2" - РИА Новости, 11.06.2021

Dava устроил скандал на "Доме-2"

Давид Манукян, известный как Dava, устроил скандал на "лобном месте" реалити-шоу "Дом-2", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:38

2021-06-11T11:38

2021-06-11T11:38

филипп киркоров

шоубиз

давид манукян (dava)

ольга бузова

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Давид Манукян, известный как Dava, устроил скандал на "лобном месте" реалити-шоу "Дом-2", сообщает "СтарХит".Новому ведущему проекта не понравилось, как с ним разговаривает Кристина Лясковец. Девушка еще не может с уверенностью заявить, что построит отношения с Глебом Малмыгиным, и не стала притворяться. "Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать? Что мне нужно сказать? Вы объясните, я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока", — признается Лясковец.Слова участницы разозлили Манукяна. "Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне", — ответил ведущий.Конфликт не получил продолжения. Dava переключился на обсуждение личной жизни других участников и больше не обращал внимания на Лясковец. О том, что блогер Давид Манукян станет новым ведущим "Дома-2", было объявлено в конце мая 2021. С августа 2019 по январь 2021 он встречался с Ольгой Бузовой, после расставания он заменил ее на проекте. Фанаты реалити к назначению блогера на должность ведущего отнеслись скептически. Однако на защиту нового коллеги встали звезды шоу. Недавно Манукян был втянут в еще одни скандал. Продюсер Нателла Крапивина оставила комментарий под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ", в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и певец не промолчали и жестко ответили на критику.

https://ria.ru/20210609/manukyan-1736351697.html

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филипп киркоров, давид манукян (dava), ольга бузова