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https://ria.ru/20210611/klubnika-1736600094.html
Россиянам рассказали, как правильно выбрать клубнику
Россиянам рассказали, как правильно выбрать клубнику - РИА Новости, 11.06.2021
Россиянам рассказали, как правильно выбрать клубнику
Чтобы правильно выбрать клубнику, нужно взглянуть на её цвет, хвостики и семечки: спелая клубника должна быть ярко-красного цвета, листики - зеленые, а семечки... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:25
2021-06-11T12:25
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чтобы правильно выбрать клубнику, нужно взглянуть на её цвет, хвостики и семечки: спелая клубника должна быть ярко-красного цвета, листики - зеленые, а семечки находиться в некотором углублении, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области."Чтобы правильно выбрать садовую землянику, обязательно взгляните на её цвет, хвостики и семечки – уже это позволит вам не ошибиться в выборе", - говорится в сообщении.Отмечается, что спелая клубника должна быть ярко-красного цвета. Ягода темно-красного цвета, скорее всего, уже начала портиться, если же у клубники белый кончик, то она попросту не дозрела, и будет кислить. Листики на хвостике ягоды должны быть зеленые и мясистые. Это означает, что клубнику недавно, как правило, не позже, чем день назад, сорвали с грядки. Пожухлые хвостики - знак того, что "викторию" собрали давно, также как и отсутствие листиков на клубнике. Листики выдавали возраст, и продавцы от них избавились – по другой причине отрывать хвостики у каждой ягодки не имеет смысла, пояснили в пресс-службе."У хорошей спелой клубники должен быть сильный клубничный аромат. Как правило, он будет чувствоваться даже при приближении к прилавку. У недозревшей клубники запах слабый и невыразительный", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что, вопреки распространенному мнению, величина ягод зависит не от количества нитратов при их выращивании, а от сорта. Просто есть клубника крупных и мелких сортов, и последней стать огромной не помогут никакие нитраты."Размер садовой земляники для ее качества не имеет значения. А вот для пользы ягоды размер важен. Удивительно, что мелкая ягода (спелая, конечно же) куда полезнее. Ведь клубника – это разросшееся цветоложе, и основная польза в семенах. А чем крупнее экземпляр, тем меньше питания приходится на каждое семечко, верно? Поэтому мелкие сорта более насыщены ценными веществами", - объясняют в пресс-службе ведомства.Там советуют выбирать отечественную клубнику. Во-первых, чем в более суровых условиях она росла, тем больше в ягоде антиоксидантов. А во-вторых, в России существуют довольно строгие запреты на многие вредные удобрения, в то время как эти препараты повсеместно используются при выращивании китайской, турецкой и даже итальянской клубники."Кстати, в замороженной клубнике сохраняются почти все витамины, а в клубничном варенье их практически нет – так что важно выбрать правильно не только ягоду, но и способ заготовки", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.Отмечается, что больше всего ягод в России выращивают в Краснодарском крае и Крыму. Из заграницы везут из Израиля, Египта, Турции, Азербайджана."Роспотребнадзор обращает Ваше внимание, что покупать ягоды без риска для здоровья можно только в магазинах, на рынках и ярмарках, где обеспечен необходимый контроль за качеством и безопасностью продукции, наличием всех необходимых товарно-сопроводительных документов. Покупая с автомашин на обочине дороги и в других местах несанкционированной торговли, Вы рискуете приобрести продукцию, запрещенную для реализации на рынке или в магазине, кроме того, придорожная пыль, содержащая соли тяжелых металлов и другие токсичные примеси, оседает на ягодах и ее трудно смыть. Попадание токсичных элементов в организм человека, особенно ребенка, может привести к необратимым нарушениям в работе печени, почек, головного мозга, желез внутренней секреции", - дополнили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20210524/klubnika-1733574357.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), краснодарский край, общество
Россиянам рассказали, как правильно выбрать клубнику
12:25 11.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

В управлении Роспотребнадзора по Подмосковью рассказали, как правильно выбрать клубнику

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чтобы правильно выбрать клубнику, нужно взглянуть на её цвет, хвостики и семечки: спелая клубника должна быть ярко-красного цвета, листики - зеленые, а семечки находиться в некотором углублении, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
"Чтобы правильно выбрать садовую землянику, обязательно взгляните на её цвет, хвостики и семечки – уже это позволит вам не ошибиться в выборе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спелая клубника должна быть ярко-красного цвета. Ягода темно-красного цвета, скорее всего, уже начала портиться, если же у клубники белый кончик, то она попросту не дозрела, и будет кислить. Листики на хвостике ягоды должны быть зеленые и мясистые. Это означает, что клубнику недавно, как правило, не позже, чем день назад, сорвали с грядки. Пожухлые хвостики - знак того, что "викторию" собрали давно, также как и отсутствие листиков на клубнике. Листики выдавали возраст, и продавцы от них избавились – по другой причине отрывать хвостики у каждой ягодки не имеет смысла, пояснили в пресс-службе.
"У хорошей спелой клубники должен быть сильный клубничный аромат. Как правило, он будет чувствоваться даже при приближении к прилавку. У недозревшей клубники запах слабый и невыразительный", - сообщили в ведомстве.
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Отмечается, что, вопреки распространенному мнению, величина ягод зависит не от количества нитратов при их выращивании, а от сорта. Просто есть клубника крупных и мелких сортов, и последней стать огромной не помогут никакие нитраты.
"Размер садовой земляники для ее качества не имеет значения. А вот для пользы ягоды размер важен. Удивительно, что мелкая ягода (спелая, конечно же) куда полезнее. Ведь клубника – это разросшееся цветоложе, и основная польза в семенах. А чем крупнее экземпляр, тем меньше питания приходится на каждое семечко, верно? Поэтому мелкие сорта более насыщены ценными веществами", - объясняют в пресс-службе ведомства.
Там советуют выбирать отечественную клубнику. Во-первых, чем в более суровых условиях она росла, тем больше в ягоде антиоксидантов. А во-вторых, в России существуют довольно строгие запреты на многие вредные удобрения, в то время как эти препараты повсеместно используются при выращивании китайской, турецкой и даже итальянской клубники.
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"Кстати, в замороженной клубнике сохраняются почти все витамины, а в клубничном варенье их практически нет – так что важно выбрать правильно не только ягоду, но и способ заготовки", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что больше всего ягод в России выращивают в Краснодарском крае и Крыму. Из заграницы везут из Израиля, Египта, Турции, Азербайджана.
"Роспотребнадзор обращает Ваше внимание, что покупать ягоды без риска для здоровья можно только в магазинах, на рынках и ярмарках, где обеспечен необходимый контроль за качеством и безопасностью продукции, наличием всех необходимых товарно-сопроводительных документов. Покупая с автомашин на обочине дороги и в других местах несанкционированной торговли, Вы рискуете приобрести продукцию, запрещенную для реализации на рынке или в магазине, кроме того, придорожная пыль, содержащая соли тяжелых металлов и другие токсичные примеси, оседает на ягодах и ее трудно смыть. Попадание токсичных элементов в организм человека, особенно ребенка, может привести к необратимым нарушениям в работе печени, почек, головного мозга, желез внутренней секреции", - дополнили в пресс-службе.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Краснодарский крайОбщество
 
 
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