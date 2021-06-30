Компот из клубники: 12 лучших пошаговых рецептов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с фото на один, два или три литра напитка — в материале РИА Новости.

Компот из клубники

Компот из клубники — один из классических напитков, заготавливаемых на зиму. Известно, что сама культура произошла от Земляники лесной и распространилась по планете еще в эпоху неолита, после ледникового периода. На Руси сначала клубникой называли плоды Земляники ананасной, затем зеленой и наконец мускатной. Именно мускатная земляника и есть клубника.

На территории нашей страны еще до XVIII века был известен напиток из фруктов и ягод, который назывался узвар или взвар. Его подавали на праздники и делали из груш, яблок, чернослива, сливы, изюма. Само слово "компот" пришло из Франции в XVIII веке, где впервые начали готовить подобный напиток. Сейчас компоты — традиционные заготовки не только в России, но и в Восточной Европе и Армении. Считается, что это одни из лучших консервов, потому что, в отличие от варенья, в котором обязательно должен присутствовать сахар, в подобный фруктовый напиток его можно не добавлять, за счет чего он не потеряет своих полезных свойств.

Полезные свойства клубничного компота

В клубничном компоте много антиоксидантов, которые положительно влияют на организм, замедляют процессы старения, способны защищать от развития хронических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В самих плодах содержатся такие полезные вещества, как витамины В, А1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР. Также в них есть железо, магний, кальций, цинк, марганец, фосфор, медь, калий, кремний, натрий, йод и фолиевая кислота. В мякоти много пектинов, клетчатки и фруктовых кислот. Из-за того, что компот варится довольно быстро, в плодах даже при термической обработке остается много полезных веществ.

Считается, что такой напиток отлично тонизирует и охлаждает. Если в нем нет сахара, то он неплохо утоляет жажду. Благодаря высокому содержанию витамина С компот из клубники можно употреблять для профилактики вирусных заболеваний, при авитаминозе, чтобы укрепить иммунную систему. Кроме этого, в клубнике есть соединения куркумин и кверцетин, которые выводят токсины из тканей и могут предотвратить появление артрита. Фитезин стимулирует работу головного мозга, что особенно полезно для пожилых людей. Важно учитывать, что количество сахара в напитке напрямую влияет на на его пользу.

Калорийность 100 грамм напитка при наличии в нем сахара — 46 ккал. Пищевая ценность:

— белки - 0,1 г;

белки - 0,1 г; — жиры - 0 г;

жиры - 0 г; — углеводы - 0,1 г.

Какая клубника подходит для компота

Лучше выбирать спелые, сочные ягоды, без плесени, механических повреждений. Несмотря на это, в компот можно добавлять и не самые сладкие и спелые плоды, с вмятинами, но придется восполнить эти недостатки большим количеством сахара. Ягоды должны быть блестящие, семена — желтоватого цвета, а не зеленоватого.

Рецепты приготовления компота из клубники

Рецептов компота с клубникой очень много, к ней можно добавить другие ягоды или фрукты, а также пряности, что придает напитку уникальный вкус.

Простой рецепт компота из клубники (первый способ) Количество ингредиентов рассчитано на трехлитровую банку. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 500 г клубника 300 г сахарный песок 2,5 л вода Приготовление 1 Клубнику тщательно промыть. 2 Удалить все чашелистики. 3 В подготовленную простерилизованную банку выложить клубнику, заполнив на 1/3 объема, высыпать сахар. 4 Залить в емкость крутой кипяток примерно наполовину. 5 Закрыть чистой крышкой, оставить примерно на 20 минут. 6 Долить остаток воды и закатать крышку. 7 Перевернуть емкость вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота.

Простой рецепт компота из клубники (второй способ) Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 500 г клубника 300 г сахарный песок 2,5 л вода Приготовление 1 Очищенную клубнику положить в банку и засыпать сахаром. 2 Залить полностью кипятком, накрыть банку крышкой и оставить на 20 минут. 3 Для стерилизации банки взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить туда емкость с компотом. 4 На среднем огне простерилизовать банку в течение 30 минут после закипания воды. 5 Сразу же закатать емкость с компотом, перевернуть ее вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота

Компот из клубники и земляники Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 20 мин. Ингредиенты 0,5 ст. л. земляника садовая 50 г клубника 1 шт. лимон 1 л вода 4 ст. л. сахарный песок Приготовление 1 В подготовленную чистую банку высыпать предварительно очищенную землянику и клубнику. Положить небольшую лимонную дольку. 2 Налить кипяток в банку, заполнив примерно ½ емкости. 3 Ягоды необходимо распаривать в течение 6-12 минут под крышкой. 4 Воду из банки слить в кастрюлю и довести до кипения. 5 К ягодам добавить сахарный песок. 6 Кипятком заполнить банку доверху и закатать. 7 Готовый компот перевернуть и завернуть в полотенце.

Компот из клубники, лимона и мяты Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 400-500 г клубника 2 шт. дольки лимона 2,5 л вода 300 г сахар 2 шт. веточки мяты Приготовление 1 Банки простерилизовать, лимон, мяту и клубнику хорошо промыть. 2 В подготовленную емкость поместить ягоды, примерно 1/3-1/4 банки. Добавить порезанный лимон и две веточки мяты. 3 Влить кипяток и дать смеси настояться 15 минут. 4 Затем жидкость необходимо перелить в кастрюлю, добавить в нее сахарный песок, проварить до закипания. 5 Когда сироп закипит, перелить его обратно в банку. 6 Готовый напиток закатать и накрыть чем-то теплым до полного охлаждения. После этого убрать компот в прохладное место.

Компот из клубники и апельсина Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую емкость. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 20 мин. Ингредиенты 700 г клубника 350 г сахар 1 шт. апельсин 3 л вода 0,2 г лимонная кислота Приготовление 1 Клубнику перебрать, промыть под холодной проточной водой, удалить зеленые чашелистики. 2 Банку простерилизовать кипятком, ошпарить им крышку. 3 Добавить ягоды так, чтобы один занимали одну треть от объема банки. Сверху положить кольца апельсина (половину фрукта вместе с кожицей). 4 Насыпать в емкость сахарный песок. 5 Залить ягоды крутым кипятком и дать им немного настояться. 6 Готовый компот закатать крышкой, накрыть теплым пледом или полотенцем и оставить до остывания.

Компот из клубники и черешни Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г клубника 200 г черешня 280 г сахар 0,5 г лимонная кислота 1 л вода Приготовление 1 Очистить клубнику и черешню от хвостиков, промыть под холодной водой. 2 Чтобы готовить компот без стерилизации, у черешни необходимо удалить косточки. Можно сделать это специальным косточкоудалителем — такие приборы продаются в магазинах хозтоваров. 3 Банку простерилизовать, на дно сначала выложить ягоды черешни, а потом добавить клубнику 4 В сахарный песок добавить лимонную кислоту, а банку с ягодами примерно наполовину заполнить кипятком и оставить на 10-15 минут. 5 Воду слить в кастрюлю, добавить к ней сахар и довести до кипения. После этого подержать на огне одну минуту. 6 Горячий компот перелить в банку и закрыть ее. Потом поместить под теплую ткань, пока напиток не остынет полностью.

Компот из клубники, яблок и смородины Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 20 мин. Ингредиенты 300 г черная смородина 200 г клубника 10 ст. л. сахар 3,5 л вода Приготовление 1 Ягоды смородины и клубники тщательно перебрать, затем промыть несколько раз, у клубники оторвать "хвостики". 2 Поставить на огонь кастрюлю с водой, когда вода закипит, положить в нее ягоды. 3 В смесь сразу же высыпать сахарный песок. 4 Когда компот закипит, проварить его 5-7 минут и снять с огня. 5 Залить в емкость, предварительно простерилизованную, закатать крышкой. 6 Перевернуть банку и накрыть теплой тканью.

Компот из клубники с пряностями При приготовлении этого напитка можно проявить фантазию и добавить в компот не только корицу, но и куркуму, имбирь, анис или бадьян. Специи сделают напиток еще полезнее, если не переборщить с количеством сахара. Рецепт рассчитан на трехлитровую банку. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 250 г клубника 200 г сахарный песок 0,3 г шафран, кардамон, ванилин 1,5 г лимонная кислота 2,8 г вода Приготовление 1 В простерилизованную емкость положить промытые ягоды клубники. 2 Засыпать их сахарным песком и добавить пряности из рецепта. 3 Воду довести до кипения и налить в емкость с ингредиентами. Дать настояться 20 минут под крышкой. 4 Закатать компот и охладить в перевернутом виде под пледом или полотенцем.

Компот из клубники и малины Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г малина 500 г сахар 6 л вода Приготовление 1 Ягоды перебрать, удалить плодоножки, хорошо промыть водой. 2 Смесь разложить в трехлитровые банки. 3 Кипяток влить в емкости с клубникой и малиной и накрыть крышкой. Оставить так на 5-10 минут. 4 Жидкость слить в кастрюлю, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить 10-15 минут. 5 Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные емкости. 6 Перевернуть их вверх дном и накрыть теплой тканью, подождать пока компот остынет.

Компот из клубники с лимонной кислотой В компот часто добавляют лимонную кислоту или лимонный сок в качестве консерванта. Это делает цвет напитка более насыщенным и может давать легкую кислинку. Рецепт рассчитан на трехлитровую банку. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 500 г клубника 300 г сахарный песок 0,2 г лимонная кислота 2,7 л чистая вода Приготовление 1 Банку простерилизовать, отобранные ягоды хорошо промыть, удалить чашелистики. 2 Разложить клубнику по подготовленным банкам. Она должна занимать 1/5 всего объема. Для более насыщенного вкуса можно добавлять больше ягод. 3 Кипяток налить в банку до краев, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. 4 Слить жидкость в кастрюлю, добавить к ней сахарный песок. По желанию можно добавить немного ванильного сахара — это подчеркнет вкус компота. 5 Довести смесь до кипения и проварить так, чтобы весь сахар растворился. 6 Снова залить напиток в емкость с ягодами, куда предварительно нужно высыпать лимонную кислоту, закатать и убрать под теплую ткань, перевернув банку.

Вишня Вишня

Компот из клубники, черешни и вишни Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 100 г клубника 300 г черешня 100 г вишня 80 г сахар 0,1 г ванилин 0,1 г кардамон 1 шт. бадьян 0,55 л вода Приготовление 1 Отобранные ягоды клубники, вишни и черешни промыть водой, удалить веточки и зеленые хвостики. 2 Стерилизованную банку наполняем ягодами и заливаем кипятком. Оставляем на 10-15 минут. 3 Слить в кастрюлю, добавить в сироп сахарный песок и специи — кардамон и бадьян, а также ванильный сахар. 4 Содержимое кастрюли довести до кипения и проварить 2-4 минуты. 5 Перелить его обратно к ягодам и закатать жестяной крышкой. 6 Убрать заготовку под теплый материал до охлаждения.

Компот из замороженной клубники Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 500 г клубника 300 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Клубнику необходимо сначала полностью разморозить. 2 В большую кастрюлю налить воду, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить жидкость 3 минуты, чтобы сахар растворился. 3 Аккуратно добавить ягоды в емкость с водой. 4 Довести смесь до кипения и немного поварить. 5 Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы напиток настоялся. 6 Далее можно перелить компот из клубники в стерилизованную банку.

Компот из клубники в мультиварке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Ингредиенты 700 г ягоды клубники 250 г сахарный песок 1 шт. лимон 3 л вода Приготовление 1 Клубнику промыть, удалить все хвостики. Поврежденные ягоды использовать не следует. 2 Выложить чистую клубнику в чашу мультиварки. Можно добавить больше ягод, чтобы вкус был насыщеннее. 3 К клубнике добавить ломтик лимона и сахарный песок. 4 Залить в чашу воду. Включить мультиварку на режим "суп" и готовить 45 минут. После этого дать компоту настояться под крышкой еще полчаса. 5 Перелить компот в стерильную банку, закатать и перевернуть крышкой вниз. Обернуть в ткань.

Как и сколько можно хранить компот?