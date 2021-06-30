Компот из клубники: 12 лучших пошаговых рецептов

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Простой рецепт компота из клубники (первый способ)
Количество ингредиентов рассчитано на трехлитровую банку.
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5
5
PT30M
Десерт
Русская
клубника, 500 г
сахарный песок, 300 г
вода, 2,5 л
Клубнику тщательно промыть.
Шаг 1
Удалить все чашелистики.
Шаг 2
В подготовленную простерилизованную банку выложить клубнику, заполнив на 1/3 объема, высыпать сахар.
Шаг 3
Залить в емкость крутой кипяток примерно наполовину.
Шаг 4
Закрыть чистой крышкой, оставить примерно на 20 минут.
Шаг 5
Долить остаток воды и закатать крышку.
Шаг 6
Перевернуть емкость вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота.
Шаг 7
россия, рецепты, еда, питание
Простой рецепт компота из клубники (второй способ)
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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PT60M
Десерт
Русская
клубника, 500 г
сахарный песок, 300 г
вода , 2,5 л
Очищенную клубнику положить в банку и засыпать сахаром.
Шаг 1
Залить полностью кипятком, накрыть банку крышкой и оставить на 20 минут.
Шаг 2
Для стерилизации банки взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить туда емкость с компотом.
Шаг 3
На среднем огне простерилизовать банку в течение 30 минут после закипания воды.
Шаг 4
Сразу же закатать емкость с компотом, перевернуть ее вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота
Шаг 5
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники и земляники
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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2021-06-30T20:40
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5
5
PT20M
Десерт
Русская
земляника садовая, 0,5 ст. л.
клубника, 50 г
лимон, 1 шт.
вода, 1 л
сахарный песок, 4 ст. л.
В подготовленную чистую банку высыпать предварительно очищенную землянику и клубнику. Положить небольшую лимонную дольку.
Шаг 1
Налить кипяток в банку, заполнив примерно ½ емкости.
Шаг 2
Ягоды необходимо распаривать в течение 6-12 минут под крышкой.
Шаг 3
Воду из банки слить в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 4
К ягодам добавить сахарный песок.
Шаг 5
Кипятком заполнить банку доверху и закатать.
Шаг 6
Готовый компот перевернуть и завернуть в полотенце.
Шаг 7
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники, лимона и мяты
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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PT25M
Десерт
Русская
клубника, 400-500 г
дольки лимона, 2 шт.
вода , 2,5 л
сахар, 300 г
веточки мяты, 2 шт.
Банки простерилизовать, лимон, мяту и клубнику хорошо промыть.
Шаг 1
В подготовленную емкость поместить ягоды, примерно 1/3-1/4 банки. Добавить порезанный лимон и две веточки мяты.
Шаг 2
Влить кипяток и дать смеси настояться 15 минут.
Шаг 3
Затем жидкость необходимо перелить в кастрюлю, добавить в нее сахарный песок, проварить до закипания.
Шаг 4
Когда сироп закипит, перелить его обратно в банку.
Шаг 5
Готовый напиток закатать и накрыть чем-то теплым до полного охлаждения. После этого убрать компот в прохладное место.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники и апельсина
Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую емкость.
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PT20M
Десерт
Русская
клубника, 700 г
сахар, 350 г
апельсин , 1 шт.
вода, 3 л
лимонная кислота, 0,2 г
Клубнику перебрать, промыть под холодной проточной водой, удалить зеленые чашелистики.
Шаг 1
Банку простерилизовать кипятком, ошпарить им крышку.
Шаг 2
Добавить ягоды так, чтобы один занимали одну треть от объема банки. Сверху положить кольца апельсина (половину фрукта вместе с кожицей).
Шаг 3
Насыпать в емкость сахарный песок.
Шаг 4
Залить ягоды крутым кипятком и дать им немного настояться.
Шаг 5
Готовый компот закатать крышкой, накрыть теплым пледом или полотенцем и оставить до остывания.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники и черешни
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 300 г
черешня, 200 г
сахар, 280 г
лимонная кислота, 0,5 г
вода, 1 л
Очистить клубнику и черешню от хвостиков, промыть под холодной водой.
Шаг 1
Чтобы готовить компот без стерилизации, у черешни необходимо удалить косточки. Можно сделать это специальным косточкоудалителем — такие приборы продаются в магазинах хозтоваров.
Шаг 2
Банку простерилизовать, на дно сначала выложить ягоды черешни, а потом добавить клубнику
Шаг 3
В сахарный песок добавить лимонную кислоту, а банку с ягодами примерно наполовину заполнить кипятком и оставить на 10-15 минут.
Шаг 4
Воду слить в кастрюлю, добавить к ней сахар и довести до кипения. После этого подержать на огне одну минуту.
Шаг 5
Горячий компот перелить в банку и закрыть ее. Потом поместить под теплую ткань, пока напиток не остынет полностью.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники, яблок и смородины
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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Десерт
Русская
черная смородина, 300 г
клубника, 200 г
сахар, 10 ст. л.
вода, 3,5 л
Ягоды смородины и клубники тщательно перебрать, затем промыть несколько раз, у клубники оторвать "хвостики".
Шаг 1
Поставить на огонь кастрюлю с водой, когда вода закипит, положить в нее ягоды.
Шаг 2
В смесь сразу же высыпать сахарный песок.
Шаг 3
Когда компот закипит, проварить его 5-7 минут и снять с огня.
Шаг 4
Залить в емкость, предварительно простерилизованную, закатать крышкой.
Шаг 5
Перевернуть банку и накрыть теплой тканью.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники с пряностями
При приготовлении этого напитка можно проявить фантазию и добавить в компот не только корицу, но и куркуму, имбирь, анис или бадьян. Специи сделают напиток еще полезнее, если не переборщить с количеством сахара. Рецепт рассчитан на трехлитровую банку.
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2021-06-30T20:40
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PT30M
Десерт
Русская
клубника, 250 г
сахарный песок, 200 г
шафран, кардамон, ванилин, 0,3 г
лимонная кислота, 1,5 г
вода, 2,8 г
В простерилизованную емкость положить промытые ягоды клубники.
Шаг 1
Засыпать их сахарным песком и добавить пряности из рецепта.
Шаг 2
Воду довести до кипения и налить в емкость с ингредиентами. Дать настояться 20 минут под крышкой.
Шаг 3
Закатать компот и охладить в перевернутом виде под пледом или полотенцем.
Шаг 4
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники и малины
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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2021-06-30T20:40
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PT35M
Десерт
Русская
клубника, 1000 г
малина, 1000 г
сахар, 500 г
вода , 6 л
Ягоды перебрать, удалить плодоножки, хорошо промыть водой.
Шаг 1
Смесь разложить в трехлитровые банки.
Шаг 2
Кипяток влить в емкости с клубникой и малиной и накрыть крышкой. Оставить так на 5-10 минут.
Шаг 3
Жидкость слить в кастрюлю, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить 10-15 минут.
Шаг 4
Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные емкости.
Шаг 5
Перевернуть их вверх дном и накрыть теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники с лимонной кислотой
В компот часто добавляют лимонную кислоту или лимонный сок в качестве консерванта. Это делает цвет напитка более насыщенным и может давать легкую кислинку. Рецепт рассчитан на трехлитровую банку.
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PT25M
Десерт
Русская
клубника, 500 г
сахарный песок, 300 г
лимонная кислота , 0,2 г
чистая вода, 2,7 л
Банку простерилизовать, отобранные ягоды хорошо промыть, удалить чашелистики.
Шаг 1
Разложить клубнику по подготовленным банкам. Она должна занимать 1/5 всего объема. Для более насыщенного вкуса можно добавлять больше ягод.
Шаг 2
Кипяток налить в банку до краев, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.
Шаг 3
Слить жидкость в кастрюлю, добавить к ней сахарный песок. По желанию можно добавить немного ванильного сахара — это подчеркнет вкус компота.
Шаг 4
Довести смесь до кипения и проварить так, чтобы весь сахар растворился.
Шаг 5
Снова залить напиток в емкость с ягодами, куда предварительно нужно высыпать лимонную кислоту, закатать и убрать под теплую ткань, перевернув банку.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники, черешни и вишни
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 100 г
черешня, 300 г
вишня, 100 г
сахар , 80 г
ванилин, 0,1 г
кардамон , 0,1 г
бадьян, 1 шт.
вода, 0,55 л
Отобранные ягоды клубники, вишни и черешни промыть водой, удалить веточки и зеленые хвостики.
Шаг 1
Стерилизованную банку наполняем ягодами и заливаем кипятком. Оставляем на 10-15 минут.
Шаг 2
Слить в кастрюлю, добавить в сироп сахарный песок и специи — кардамон и бадьян, а также ванильный сахар.
Шаг 3
Содержимое кастрюли довести до кипения и проварить 2-4 минуты.
Шаг 4
Перелить его обратно к ягодам и закатать жестяной крышкой.
Шаг 5
Убрать заготовку под теплый материал до охлаждения.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из замороженной клубники
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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PT60M
Десерт
Русская
клубника, 500 г
сахар, 300 г
вода , 2 л
Клубнику необходимо сначала полностью разморозить.
Шаг 1
В большую кастрюлю налить воду, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить жидкость 3 минуты, чтобы сахар растворился.
Шаг 2
Аккуратно добавить ягоды в емкость с водой.
Шаг 3
Довести смесь до кипения и немного поварить.
Шаг 4
Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы напиток настоялся.
Шаг 5
Далее можно перелить компот из клубники в стерилизованную банку.
Шаг 6
россия, рецепты, еда, питание
Компот из клубники в мультиварке
Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с... РИА Новости, 30.06.2021
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Десерт
Русская
ягоды клубники, 700 г
сахарный песок , 250 г
лимон, 1 шт.
вода , 3 л
Клубнику промыть, удалить все хвостики. Поврежденные ягоды использовать не следует.
Шаг 1
Выложить чистую клубнику в чашу мультиварки. Можно добавить больше ягод, чтобы вкус был насыщеннее.
Шаг 2
К клубнике добавить ломтик лимона и сахарный песок.
Шаг 3
Залить в чашу воду. Включить мультиварку на режим "суп" и готовить 45 минут. После этого дать компоту настояться под крышкой еще полчаса.
Шаг 4
Перелить компот в стерильную банку, закатать и перевернуть крышкой вниз. Обернуть в ткань.
Шаг 5
россия, рецепты, еда, питание

Компот из клубники: 12 лучших пошаговых рецептов

20:40 30.06.2021
 
© Фото : Pexels/Roman OdintsovКомпот с клубникой
Компот с клубникой - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Pexels/Roman Odintsov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Компот из клубники — популярный и полезный напиток, который заготавливают на зиму. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецепты приготовления с фото на один, два или три литра напитка — в материале РИА Новости.

Компот из клубники

Компот из клубники — один из классических напитков, заготавливаемых на зиму. Известно, что сама культура произошла от Земляники лесной и распространилась по планете еще в эпоху неолита, после ледникового периода. На Руси сначала клубникой называли плоды Земляники ананасной, затем зеленой и наконец мускатной. Именно мускатная земляника и есть клубника.
На территории нашей страны еще до XVIII века был известен напиток из фруктов и ягод, который назывался узвар или взвар. Его подавали на праздники и делали из груш, яблок, чернослива, сливы, изюма. Само слово "компот" пришло из Франции в XVIII веке, где впервые начали готовить подобный напиток. Сейчас компоты — традиционные заготовки не только в России, но и в Восточной Европе и Армении. Считается, что это одни из лучших консервов, потому что, в отличие от варенья, в котором обязательно должен присутствовать сахар, в подобный фруктовый напиток его можно не добавлять, за счет чего он не потеряет своих полезных свойств.
Варенье из лимонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 21:28
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Полезные свойства клубничного компота

В клубничном компоте много антиоксидантов, которые положительно влияют на организм, замедляют процессы старения, способны защищать от развития хронических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В самих плодах содержатся такие полезные вещества, как витамины В, А1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР. Также в них есть железо, магний, кальций, цинк, марганец, фосфор, медь, калий, кремний, натрий, йод и фолиевая кислота. В мякоти много пектинов, клетчатки и фруктовых кислот. Из-за того, что компот варится довольно быстро, в плодах даже при термической обработке остается много полезных веществ.
Считается, что такой напиток отлично тонизирует и охлаждает. Если в нем нет сахара, то он неплохо утоляет жажду. Благодаря высокому содержанию витамина С компот из клубники можно употреблять для профилактики вирусных заболеваний, при авитаминозе, чтобы укрепить иммунную систему. Кроме этого, в клубнике есть соединения куркумин и кверцетин, которые выводят токсины из тканей и могут предотвратить появление артрита. Фитезин стимулирует работу головного мозга, что особенно полезно для пожилых людей. Важно учитывать, что количество сахара в напитке напрямую влияет на на его пользу.
Компот из свежих яблок - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 19:42
Как быстро сварить компот из яблок на зиму: рецепты приготовления
Калорийность 100 грамм напитка при наличии в нем сахара — 46 ккал. Пищевая ценность:
  • белки - 0,1 г;
  • жиры - 0 г;
  • углеводы - 0,1 г.

Какая клубника подходит для компота

Лучше выбирать спелые, сочные ягоды, без плесени, механических повреждений. Несмотря на это, в компот можно добавлять и не самые сладкие и спелые плоды, с вмятинами, но придется восполнить эти недостатки большим количеством сахара. Ягоды должны быть блестящие, семена — желтоватого цвета, а не зеленоватого.

Рецепты приготовления компота из клубники

Рецептов компота с клубникой очень много, к ней можно добавить другие ягоды или фрукты, а также пряности, что придает напитку уникальный вкус.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Клубника
Простой рецепт компота из клубники (первый способ)
Количество ингредиентов рассчитано на трехлитровую банку.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
500 г
клубника
300 г
сахарный песок
2,5 л
вода
Приготовление
1
Клубнику тщательно промыть.
2
Удалить все чашелистики.
3
В подготовленную простерилизованную банку выложить клубнику, заполнив на 1/3 объема, высыпать сахар.
4
Залить в емкость крутой кипяток примерно наполовину.
5
Закрыть чистой крышкой, оставить примерно на 20 минут.
6
Долить остаток воды и закатать крышку.
7
Перевернуть емкость вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота.
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 19:33
Полезный десерт: 13 лучших рецептов клубничного варенья на зиму
Простой рецепт компота из клубники (второй способ)
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
500 г
клубника
300 г
сахарный песок
2,5 л
вода
Приготовление
1
Очищенную клубнику положить в банку и засыпать сахаром.
2
Залить полностью кипятком, накрыть банку крышкой и оставить на 20 минут.
3
Для стерилизации банки взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить туда емкость с компотом.
4
На среднем огне простерилизовать банку в течение 30 минут после закипания воды.
5
Сразу же закатать емкость с компотом, перевернуть ее вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота
© Pixabay / RitaE Клубника и земляника
Клубника и земляника - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / RitaE
Клубника и земляника
Компот из клубники и земляники
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
0,5 ст. л.
земляника садовая
50 г
клубника
1 шт.
лимон
1 л
вода
4 ст. л.
сахарный песок
Приготовление
1
В подготовленную чистую банку высыпать предварительно очищенную землянику и клубнику. Положить небольшую лимонную дольку.
2
Налить кипяток в банку, заполнив примерно ½ емкости.
3
Ягоды необходимо распаривать в течение 6-12 минут под крышкой.
4
Воду из банки слить в кастрюлю и довести до кипения.
5
К ягодам добавить сахарный песок.
6
Кипятком заполнить банку доверху и закатать.
7
Готовый компот перевернуть и завернуть в полотенце.
© Pixabay / stevepb Лимонный сок
Лимонный сок - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / stevepb
Лимонный сок
Компот из клубники, лимона и мяты
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
400-500 г
клубника
2 шт.
дольки лимона
2,5 л
вода
300 г
сахар
2 шт.
веточки мяты
Приготовление
1
Банки простерилизовать, лимон, мяту и клубнику хорошо промыть.
2
В подготовленную емкость поместить ягоды, примерно 1/3-1/4 банки. Добавить порезанный лимон и две веточки мяты.
3
Влить кипяток и дать смеси настояться 15 минут.
4
Затем жидкость необходимо перелить в кастрюлю, добавить в нее сахарный песок, проварить до закипания.
5
Когда сироп закипит, перелить его обратно в банку.
6
Готовый напиток закатать и накрыть чем-то теплым до полного охлаждения. После этого убрать компот в прохладное место.
© Fotolia / Janis SmitsАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Fotolia / Janis Smits
Апельсины
Компот из клубники и апельсина
Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую емкость.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
700 г
клубника
350 г
сахар
1 шт.
апельсин
3 л
вода
0,2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Клубнику перебрать, промыть под холодной проточной водой, удалить зеленые чашелистики.
2
Банку простерилизовать кипятком, ошпарить им крышку.
3
Добавить ягоды так, чтобы один занимали одну треть от объема банки. Сверху положить кольца апельсина (половину фрукта вместе с кожицей).
4
Насыпать в емкость сахарный песок.
5
Залить ягоды крутым кипятком и дать им немного настояться.
6
Готовый компот закатать крышкой, накрыть теплым пледом или полотенцем и оставить до остывания.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор урожая черешни
Сбор урожая черешни - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сбор урожая черешни
Компот из клубники и черешни
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
300 г
клубника
200 г
черешня
280 г
сахар
0,5 г
лимонная кислота
1 л
вода
Приготовление
1
Очистить клубнику и черешню от хвостиков, промыть под холодной водой.
2
Чтобы готовить компот без стерилизации, у черешни необходимо удалить косточки. Можно сделать это специальным косточкоудалителем — такие приборы продаются в магазинах хозтоваров.
3
Банку простерилизовать, на дно сначала выложить ягоды черешни, а потом добавить клубнику
4
В сахарный песок добавить лимонную кислоту, а банку с ягодами примерно наполовину заполнить кипятком и оставить на 10-15 минут.
5
Воду слить в кастрюлю, добавить к ней сахар и довести до кипения. После этого подержать на огне одну минуту.
6
Горячий компот перелить в банку и закрыть ее. Потом поместить под теплую ткань, пока напиток не остынет полностью.
© Pixabay / GeisserSЧерная смородина
Черная смородина - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / GeisserS
Черная смородина
Компот из клубники, яблок и смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
300 г
черная смородина
200 г
клубника
10 ст. л.
сахар
3,5 л
вода
Приготовление
1
Ягоды смородины и клубники тщательно перебрать, затем промыть несколько раз, у клубники оторвать "хвостики".
2
Поставить на огонь кастрюлю с водой, когда вода закипит, положить в нее ягоды.
3
В смесь сразу же высыпать сахарный песок.
4
Когда компот закипит, проварить его 5-7 минут и снять с огня.
5
Залить в емкость, предварительно простерилизованную, закатать крышкой.
6
Перевернуть банку и накрыть теплой тканью.
© Pixabay / ulleoПряности
Пряности - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / ulleo
Пряности
Компот из клубники с пряностями
При приготовлении этого напитка можно проявить фантазию и добавить в компот не только корицу, но и куркуму, имбирь, анис или бадьян. Специи сделают напиток еще полезнее, если не переборщить с количеством сахара. Рецепт рассчитан на трехлитровую банку.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
250 г
клубника
200 г
сахарный песок
0,3 г
шафран, кардамон, ванилин
1,5 г
лимонная кислота
2,8 г
вода
Приготовление
1
В простерилизованную емкость положить промытые ягоды клубники.
2
Засыпать их сахарным песком и добавить пряности из рецепта.
3
Воду довести до кипения и налить в емкость с ингредиентами. Дать настояться 20 минут под крышкой.
4
Закатать компот и охладить в перевернутом виде под пледом или полотенцем.
© Pixabay / 2092512 Клубника и малина
Клубника и малина - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / 2092512
Клубника и малина
Компот из клубники и малины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
35 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
малина
500 г
сахар
6 л
вода
Приготовление
1
Ягоды перебрать, удалить плодоножки, хорошо промыть водой.
2
Смесь разложить в трехлитровые банки.
3
Кипяток влить в емкости с клубникой и малиной и накрыть крышкой. Оставить так на 5-10 минут.
4
Жидкость слить в кастрюлю, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить 10-15 минут.
5
Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные емкости.
6
Перевернуть их вверх дном и накрыть теплой тканью, подождать пока компот остынет.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБанки с клубничным компотом
Банки с клубничным компотом - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Банки с клубничным компотом
Компот из клубники с лимонной кислотой
В компот часто добавляют лимонную кислоту или лимонный сок в качестве консерванта. Это делает цвет напитка более насыщенным и может давать легкую кислинку. Рецепт рассчитан на трехлитровую банку.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
500 г
клубника
300 г
сахарный песок
0,2 г
лимонная кислота
2,7 л
чистая вода
Приготовление
1
Банку простерилизовать, отобранные ягоды хорошо промыть, удалить чашелистики.
2
Разложить клубнику по подготовленным банкам. Она должна занимать 1/5 всего объема. Для более насыщенного вкуса можно добавлять больше ягод.
3
Кипяток налить в банку до краев, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.
4
Слить жидкость в кастрюлю, добавить к ней сахарный песок. По желанию можно добавить немного ванильного сахара — это подчеркнет вкус компота.
5
Довести смесь до кипения и проварить так, чтобы весь сахар растворился.
6
Снова залить напиток в емкость с ягодами, куда предварительно нужно высыпать лимонную кислоту, закатать и убрать под теплую ткань, перевернув банку.
Вишня
Вишня
Вишня
Компот из клубники, черешни и вишни
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
100 г
клубника
300 г
черешня
100 г
вишня
80 г
сахар
0,1 г
ванилин
0,1 г
кардамон
1 шт.
бадьян
0,55 л
вода
Приготовление
1
Отобранные ягоды клубники, вишни и черешни промыть водой, удалить веточки и зеленые хвостики.
2
Стерилизованную банку наполняем ягодами и заливаем кипятком. Оставляем на 10-15 минут.
3
Слить в кастрюлю, добавить в сироп сахарный песок и специи — кардамон и бадьян, а также ванильный сахар.
4
Содержимое кастрюли довести до кипения и проварить 2-4 минуты.
5
Перелить его обратно к ягодам и закатать жестяной крышкой.
6
Убрать заготовку под теплый материал до охлаждения.
© Pixabay / Mouse23Замороженная клубника
Замороженная клубника - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / Mouse23
Замороженная клубника
Компот из замороженной клубники
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
500 г
клубника
300 г
сахар
2 л
вода
Приготовление
1
Клубнику необходимо сначала полностью разморозить.
2
В большую кастрюлю налить воду, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить жидкость 3 минуты, чтобы сахар растворился.
3
Аккуратно добавить ягоды в емкость с водой.
4
Довести смесь до кипения и немного поварить.
5
Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы напиток настоялся.
6
Далее можно перелить компот из клубники в стерилизованную банку.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУрожай клубники
Урожай клубники - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Компот из клубники в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Ингредиенты
700 г
ягоды клубники
250 г
сахарный песок
1 шт.
лимон
3 л
вода
Приготовление
1
Клубнику промыть, удалить все хвостики. Поврежденные ягоды использовать не следует.
2
Выложить чистую клубнику в чашу мультиварки. Можно добавить больше ягод, чтобы вкус был насыщеннее.
3
К клубнике добавить ломтик лимона и сахарный песок.
4
Залить в чашу воду. Включить мультиварку на режим "суп" и готовить 45 минут. После этого дать компоту настояться под крышкой еще полчаса.
5
Перелить компот в стерильную банку, закатать и перевернуть крышкой вниз. Обернуть в ткань.
Компот из ревеня - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 21:03
Как быстро сварить компот из ревеня: 13 пошаговых рецептов

Как и сколько можно хранить компот?

Ягодные компоты можно хранить до 3 лет, однако все-таки лучше употребить их в первые два года. Если у напитка вздулась крышка — его употреблять нельзя. Предпочтительно держать заготовки в погребе, но если его нет, то подойдет темное прохладное место. Свежий компот хранится не более 2 суток при температуре 2 градуса, поэтому его следует поставить в холодильник. При комнатной температуре он может испортиться буквально через 7-8 часов.
 
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