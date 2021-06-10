https://ria.ru/20210610/deti-1736350270.html

"Остаться людьми после развода": как родители похищают собственных детей

“Остаться людьми после развода”: как родители похищают собственных детей

"Остаться людьми после развода": как родители похищают собственных детей

Один из супругов может безнаказанно похитить детей и запретить другому общаться с ними. В таких ситуациях несовершеннолетних часто настраивают против матери или РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:10

развод

дети

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Лидия Белькова. Один из супругов может безнаказанно похитить детей и запретить другому общаться с ними. В таких ситуациях несовершеннолетних часто настраивают против матери или отца. Даже если вопрос решается в суде, ни судебные приставы, ни правоохранительные органы не могут повлиять на ситуацию. "Детей настроили против меня"Последние два года Ксения Образцова видится с детьми раз в месяц. Встречи очень короткие — буквально несколько минут. Общаться больше, по ее словам, не позволяет бывший супруг Сергей Калаберда. Детей у них трое. Старшей дочери — 12, младшему сыну — семь. В браке Сергей и Ксения прожили 14 лет. Потом начался затяжной конфликт. Образцова уверяет, что супруг регулярно оскорблял и унижал ее."Был жесткий психологический прессинг, который усиливался с каждым годом. Муж грозил упечь меня в психушку или тюрьму. В какой-то момент я поняла, что, если не уйду, точно крыша поедет", — вспоминает она. Летом 2019-го Ксения подала на развод. Летом 2020-го Дорогомиловский районный суд оставил несовершеннолетних с Сергеем. Апелляционная инстанция также не заняла сторону матери. "Оказалось, что старшая дочь хочет жить с отцом. В итоге суд решил не разделять детей", — поясняет собеседница. Адвокат Образцовой Дмитрий Степанов считает этот вердикт удивительным. "Если мать здорова, не страдает никакими зависимостями и психическими заболеваниями, детей обычно отцу не передают", — отмечает он. Сейчас Ксения и ее защитник готовятся отстаивать свою правоту в Верховном суде. Пока же бывший супруг, по словам Образцовой, выделяет лишь пять минут в месяц на общение детей с матерью. Увидеться с дочками и сыном без ведома экс-мужа невозможно: охрана жилого комплекса не пускает."В частной школе, где учится средняя дочь, то же самое, — продолжает Образцова. — Из родительского чата класса старшей дочери меня удалили. Недавно от одной из мам я узнала, когда выпускной. У нее бесплатная школа, туда зайти я смогла. Но, увидев меня, Ирина расплакалась и сказала, что я позорю ее перед одноклассниками. Пыталась бить меня ногами".Подавать иск собеседница не собирается. "Это значит, что я априори соглашусь с тем, что они постоянно проживают с мужем. Я хочу воспитывать их, а не видеться раз в неделю", — объясняет она. Сергей Калаберда на вопросы РИА Новости не ответил.Не хочу ломать психику дочериСлучаи, когда несовершеннолетние становятся заложниками конфликта между родителями, — скорее правило, чем исключение. Возможности общаться с детьми чаще лишаются не матери, а отцы. В 2017-м у Ольги и Александра Махно родилась дочь Соня. Однако сразу после этого отношения разладились. Супруги разъехались: Ольга перебралась к матери, забрав девочку."Опека убедила меня в том, что до трех лет Соне лучше жить с мамой, — рассказывает Александр Махно. — Бывшая супруга подала на алименты. Мы заключили мировое соглашение, я мог видеться с Соней без ограничений". По его словам, проблемы возникли, когда Ольга передала ребенка на воспитание теще. Та стала отказывать во встречах с ребенком. Как только Соне исполнилось три, Александр окончательно лишился возможности общаться с дочерью. Будет ли Соня встречаться с отцом, вскоре решит Люблинский районный суд города Москвы — сейчас отношение девочки к родителям выясняют на экспертизе в центре имени Сербского. "Последний раз я видел дочь в феврале, хотя и не ограничен в правах. Тогда мне стало очевидно, что ее настраивают против меня: Соня начала меня бояться. С тех пор мне неизвестно, где она, как и то, все ли с ней в порядке. Но в садик, к которому она якобы прикреплена, ребенок не ходит". В беседе с РИА Новости Ольга Махно пояснила: она не позволяет девочке общаться с отцом, поскольку опасается, что тот ее похитит. "Он так уже сделал год назад, — добавляет она. — Я до сих пор лечу ребенка. Год потерянной жизни и полмиллиона денег, потраченных на юристов. В нашем государстве нет законов, регулирующих эти гражданские моменты, которые плавно перетекают в уголовные". Ольга добивается, чтобы бывшего мужа лишили родительских прав. Александр уточняет: девочку забрал из-за того, что ее здоровьем никто не занимался.Недетская играДаже если суд определил место жительства несовершеннолетних и порядок общения, родители часто это игнорируют. У судебных приставов и сотрудников опеки сегодня нет инструментов, чтобы обязать отца или мать не нарушать закон.В 2017 году депутат Госдумы Оксана Пушкина внесла законопроект, призванный решить проблему. Она предложила дать полномочия представителям власти временно изымать ребенка. Инициативу поддержали в Минюсте, Минпросвещения, Генпрокуратуре и ФССП. Первое чтение провели в Госдуме еще в 2019-м, но дальше законопроект рассматривать не стали. "Никаких движений до сих пор нет, — отмечает Пушкина. — Мы сделали все возможное, а воз и ныне там. "Ребенок — не мешок картошки", — такую странную фразу мы слышали от коллег, когда разрабатывали законопроект"."Мама и папа всегда должны быть"Один из таких родителей-нарушителей — тульский фермер Антон Кронов. В июле прошлого года суд постановил, что его дочь должна жить с матерью. Но он ребенка не отдает. Кроновы были в браке 13 лет, растили троих детей. Со временем в семье начались скандалы и ссоры. По словам Оксаны Кроновой, муж унижал ее и выгонял из дома. В 2019-м терпение лопнуло, она решила развестись. Хотела все сделать мирно — чтобы дети жили на два дома. Однако бывшего мужа предложение Оксаны не устроило: он забрал детей и не пускал экс-супругу на порог. Позже суд решил, что старшие сыновья должны жить с отцом, а младший ребенок, дочь Любава, с матерью. "После этого он просто спрятал дочь от меня, — рассказывает Оксана. — Когда я приходила одна, мне не открывали дверь. Когда с приставами и опекой, она пугалась и плакала. Но боится Любава не меня, а всей этой ситуации".Забрать девочку так и не удалось. А старшие сыновья, видя скандалы, изменили отношение к матери. Собеседница убеждена, что, как и Ксения Образцова, имеет дело с синдромом родительского отчуждения, когда детей настраивают против одного из родителей.Ответственность без наказанияПроблема в чересчур мягком законодательстве, считают эксперты. За неисполнение требований суда предусмотрен только штраф — до 2,5 тысячи рублей (ст. 17.15 КоАП)."Санкция смехотворная и никого не пугает, — рассуждает директор центра "Защитники детства" Александра Марова. — Соответственно, механизм не работает. Даже резолютивная часть судебного решения не содержит каких-то конкретных требований к приставам-исполнителям, поэтому они могут лишь высылать родителю постановления, в крайнем случае — наложить запрет на выезд за рубеж. Но и тут находят лазейки". Общественница уверена, что законодательство необходимо ужесточать.С этим согласна и Оксана Пушкина: "Такие горе-родители это вполне заслужили".В конце прошлого года Минюст представил поправки в статью 315 УК, предусматривающие штраф, исправительные работы или тюремное заключение для родителей, не исполняющих вступившие в силу приговоры суда и уже привлекавшихся к административной ответственности за это. Пока проект находится на этапе общественного обсуждения.

https://ria.ru/20210125/kidneping-1594197137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, дети, общество