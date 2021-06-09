https://ria.ru/20210609/napadeniya-1736273064.html

Случаи нападений на глав государств в мире

Случаи нападений на глав государств в мире - РИА Новости, 09.06.2021

Случаи нападений на глав государств в мире

президент Франции Эммануэль Макрон подвергся нападению мужчины во время визита в департамент Дром. После посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж глава... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:36

2021-06-09T12:36

2021-06-09T12:48

альберто фернандес

эммануэль макрон

джордж буш (младший)

справки

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8 июня 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон подвергся нападению мужчины во время визита в департамент Дром. После посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж глава государства вышел к толпе местных жителей и взял за руку одного из них. В этот момент мужчина размахнулся другой рукой, чтобы ударить президента по лицу. В ситуацию вмешалась охрана, Макрона увели, нападавший был нейтрализован. В Елисейском дворце уточнили, что Макрон не пострадал, так как злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар. По данным французских СМИ, нападавший был задержан, а вместе с ним и человек, который снимал инцидент на видео.13 марта 2021 года протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время визита в одну из провинций, пострадавших от пожаров. Они сначала мешали отъехать автобусу, прижимаясь своими телами к капоту, пинали его, били по окнам руками, а когда машине удалось отъехать, один из протестующих кинул в нее камень и разбил одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны. Еще несколько камней полетели в сторону автобуса. Протестующие выступали против крупномасштабной добычи полезных ископаемых в регионе Чубут. 16 июля 2020 года мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда тот выходил из здания парламента, где выступал перед депутатами. По информации агентства Рёнхап, мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал. Его задержала полиция. По словам задержанного, он хотел, что президент почувствовал презрение и позор. О причинах его негативного отношения к президенту не сообщалось. 12 января 2018 года во время голосования на президентских выборах в Чехии активистка Femen напала на президента страны Милоша Земана. Когда президент Чехии пришел на избирательный участок, полуголая женщина набросилась на него и, выкрикивая в его адрес ругательства на английском языке, пыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen. Нападавшая была задержана на 48 часов. https://ria.ru/20180112/1512535163.html28 декабря 2016 года стало известно, что машину, в которой ехал президент Аргентины Маурисио Макри, забросали камнями. Во время инцидента глава государства находился в провинции Неукен. Президент Аргентины не пострадал, были разбиты два стекла в машине. Злоумышленников остановила полиция.22 мая 2015 года президент Польши Бронислав Коморовский, баллотировавшийся на второй срок на пост главы государства, в последний день предвыборной кампании во время встречи с избирателями в городе Торунь подвергся нападению местного жителя. 34-летний Ремигиуш Д. попытался напасть на главу государства, когда президент вышел из машины на центральной площади. Коморовского защитили сотрудники Бюро охраны правительства, нападавший был задержан.17 ноября 2014 года в Праге в Чехии на митинге к 25-летию "бархатной революции", положившей конец коммунистическому режиму в Чехословакии, во время выступления президента страны Милоша Земана часть демонстрантов начала скандировать лозунги против него и бросать на трибуну яйца, протестуя против некоторых пророссийских высказываний Земана, а также нецензурных выражений, допущенных им в прямом радиоэфире при оценке деятельности российской женской панк-группы Pussy Riot. Помимо Земана в мероприятии участвовали президенты Словакии, Польши, Венгрии и Германии. Охранники пытались защитить гостей на трибуне от яиц раскрытыми зонтами, однако одно яйцо попало в голову немецкого президента Йоахима Гаука, воспринявшего произошедшее с юмором.27 сентября 2014 года студент колледжа бросил книгу в президента Тайваня Ма Инцзю в знак протеста против теплых отношений с Китаем. Книга "Предательство Формозы", брошенная в главу государства, является популярной книгой среди членов движения, поддерживающих независимость Тайваня. Обвинений против студента выдвинуто не было. 28 сентября 2013 года стало известно, что президента Ирана Хасана Роухани забросали яйцами и ботинками в аэропорту Тегерана. Службы безопасности загораживали главу государства зонтиком, когда он шел к своему автомобилю. Агентство Франс Пресс сообщило о том, что в аэропорту главу Ирана встретили около 200-300 сторонников, которые скандировали: "Роухани, мы тебя благодарим!". В свою очередь, не менее 60 исламистов, недовольных его телефонным разговором с президентом США Бараком Обамой по урегулированию иранской ядерной проблемы, выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги. Один из них запустил в автомобиль президента ботинком, но не попал.5 февраля 2013 года около каирской мечети Аль-Хусейн, которую иранский президент Махмуд Ахмадинежад посетил в ходе своего визита в Египет, неизвестный мужчин стал расталкивать охранников главы Ирана, чтобы бросить в него ботинок — жест, который в мусульманских странах свидетельствует о крайнем неуважении к человеку. Охранники быстро нейтрализовали нарушителя порядка, после чего президент спокойно сел в свой автомобиль. Им оказался известный юрист, обычно защищающий представителей исламистских организаций. На следующей день египетская полиция задержала четверых подозреваемых в "причастности к нападению" на президента Ирана. Впоследствии задержанные были оштрафованы. 28 сентября 2012 года в городе Храстава на северо-западе Чехии неизвестный семь раз выстрелил в президента Чехии Вацлава Клауса пластмассовыми пулями из игрушечного пистолета для страйкбола, когда президент открывал мост на севере страны. Стрелявшим оказался житель Чехии Павел Ондроуш. Позднее он принес извинения президенту и выразил готовность компенсировать нанесенный ущерб - купить новый пиджак и новую рубашку. 6 июня 2013 года суд Чехии приговорил мужчину по обвинению в хулиганстве к шести месяцам тюремного заключения условно.29 апреля 2012 года неизвестный бросил бутылкой в президента Доминиканской республики Леонеля Фернандеса на политической демонстрации в столице страны Санто-Доминго. Глава государства не пострадал, но одному из соратников Фернандеса, находившихся рядом, бутылка попала в голову. Самого президента, находившегося во главе колонны на крыше автомобиля и приветствовавшего своих сторонников, сразу же прикрыли телохранители. Происшествие прервало ход демонстрации на несколько минут, после чего акция возобновилась. Поймать злоумышленника, кинувшего бутылку, по горячим следам не удалось.1 июля 2011 года мужчина напал на президента Франции Николя Саркози, когда он прибыл в департамент Ло-и-Гаронну на юго-западе страны на генеральную ассамблею мэров местных городов. Когда Саркози подошел к заграждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику, мужчина, стоявший в толпе, грубым движением схватил его за воротник пиджака. Нападающего сразу задержали и поместили под стражу. Нападавшим оказался 32-летний Эрман Фюстер, кладовщик музыкально-хореографического училища города Ажен. Нападая на президента, Фюстер намеревался выразить протест относительно вооруженного вмешательства французской армии в дела Ливии.14 апреля 2011 года президента ФРГ Кристиана Вульфа забросали яйцами на центральной площади города Висбадена. Инцидент произошел днем, когда федеральный президент находился в Висбадене с официальным визитом. Вульф прибыл на центральную площадь города, где перед зданием ландтага его встречал премьер-министр земли Гессен Фолькер Буффьер. Внезапно неизвестный мужчина примерно 50 лет бросил в политиков два яйца. И хотя охранник успел закрыть собой президента, одно из яиц все же достигло цели. Охранники и полицейские тут же скрутили нападавшего. О мотивах его поступка пока не сообщалось. Это происшествие не смутило федерального президента. Переодевшись, он спустя несколько минут вновь появился на публике.30 сентября 2010 года президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что на него напала группа митингующих. По словам Корреа, после нападения ему потребовалась медицинская помощь. В Эквадоре проходили массовые акции протеста военнослужащих и полицейских против нового закона об ограничении положенных им денежных надбавок и льгот.25 января 2010 года мужчина бросил ботинок в суданского президента Омара аль-Башира во время его публичного выступления в конгресс-центре Хартума. По данным МВД, нападавший Адиль аль-Махджуб страдает шизофренией. Он намеревался передать суданскому лидеру личное послание, однако президентская охрана не позволила ему приблизиться к выступавшему с трибуны аль-Баширу. Тогда мужчина снял ботинок и бросил в сторону президента. Аль-Башир не пострадал. 14 декабря 2008 года в Багдаде во время пресс-конференции иракский корреспондент египетского телеканала "Аль-Багдадиа" Мунтазар аль-Зейди, находившийся от президента США Джорджа Буша на расстоянии около 4 метров, бросил в него один за другим свои ботинки. Мужчина швырнул первый ботинок, крикнув на арабском языке: "Это подарок от иракцев. Это прощальный поцелуй, ты - собака". Репортер затем швырнул в Буша второй ботинок со словами "это от вдов, от сирот и от всех, кто убиты в Ираке". После этого он был повален на пол сотрудниками американской и иракской охраны, а затем выведен из зала. 12 марта 2009 года журналист был приговорен к трем годам заключения.14 октября 2007 года президент ФРГ Хорст Келер подвергся нападению прохожего в центре Франкфурта-на-Майне. Инцидент произошел, когда Келер возвращался пешком с торжественной церемонии в исторической церкви Паульскирхе. Выскочившему из толпы мужчине, румыну по национальности, проживающему в ФРГ, удалось схватить Келера за пиджак. Охранники быстро нейтрализовали нападавшего, который пытался своей выходкой привлечь внимание к собственным бытовым проблемам. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберто фернандес, эммануэль макрон, джордж буш (младший), справки