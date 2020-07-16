СЕУЛ, 16 июл — РИА Новости. Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда тот выходил из здания парламента, где выступал перед депутатами, передает агентство Рёнхап.
По данным агентства, инцидент произошел примерно в 16:30 (10:30 мск). Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал. Его задержала полиция.
"Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор", — заявил мужчина.
О причинах его негативного отношения к президенту не сообщается.
Метание обувью в известных политиков давно уже перестало быть оригинальным способом самовыражения. Примером для желающих прославиться таким "подвигом" стал иракский журналист Мунтазер аз-Зейди, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша в Багдаде в декабре 2008 года и попавший после этого в тюрьму на три года.
После мишенями для обстрела обувью становились суданский президент Омар аль-Башир, китайский премьер Вэнь Цзябао, Реджеп Тайип Эрдоган, когда он был премьер-министром Турции, и бывший глава МВФ Доминик Стросс-Канн. Несколько раз ботинки бросали и в Махмуда Ахмадинежада, занимавшего пост президента Ирана.
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