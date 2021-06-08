https://ria.ru/20210608/makron-1736210036.html
Макрон призвал не преувеличивать значение нападения на него в департаменте Дром
Макрон призвал не преувеличивать значение нападения на него в департаменте Дром - РИА Новости, 08.06.2021
Макрон призвал не преувеличивать значение нападения на него в департаменте Дром
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:05
2021-06-08T20:05
2021-06-08T22:33
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами.Как пишет издание Dauphiné, глава государства отметил, что у него после этой ситуации не возникло никаких опасений.Президент добавил, что сейчас "все хорошо", и призвал придавать "ограниченное значение" инциденту. Он напомнил, что во Франции есть свобода слова и плюрализм, а народ привержен республиканским ценностям."Подавляющее большинство французов интересуются глубинными проблемами, <...> давайте не будем позволять изолированным фактам, агрессивным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественными дебатами: они этого не заслуживают. <...> Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих", — заключил французский лидер.Во вторник Макрон после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж департамента Дром вышел к толпе местных жителей. Один из стоявших там мужчин замахнулся, чтобы ударить президента. В ситуацию вмешалась охрана, Макрона увели, а неизвестного с бородой и в медицинской маске скрутили.По данным французских СМИ, после инцидента задержали как самого нападавшего, так и второго человека, который снимал все на видео. Оба находятся под стражей, их допрашивают.Инцидент осудили многие французские политики, в том числе лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html
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Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции
Макрон получил пощечину от мужчины во время его визита в департамент Дром.
После этого инцидента были задержаны два человека.
2021-06-08T20:05
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эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами.
Как пишет издание Dauphiné
, глава государства отметил, что у него после этой ситуации не возникло никаких опасений.
"Я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Я продолжил и буду продолжать. Меня ничто не остановит".
Эммануэль Макрон
президент Франции
Президент добавил, что сейчас "все хорошо", и призвал придавать "ограниченное значение" инциденту. Он напомнил, что во Франции есть свобода слова и плюрализм, а народ привержен республиканским ценностям.
"Подавляющее большинство французов интересуются глубинными проблемами, <...> давайте не будем позволять изолированным фактам, агрессивным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественными дебатами: они этого не заслуживают. <...> Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих", — заключил французский лидер.
Во вторник Макрон после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж департамента Дром вышел к толпе местных жителей. Один из стоявших там мужчин замахнулся, чтобы ударить президента. В ситуацию вмешалась охрана, Макрона увели, а неизвестного с бородой и в медицинской маске скрутили.
По данным французских СМИ, после инцидента задержали как самого нападавшего, так и второго человека, который снимал все на видео. Оба находятся под стражей, их допрашивают.
Инцидент осудили многие французские политики, в том числе лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
.