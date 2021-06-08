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"Это позор!" Французы сочли пощечину Макрону унижением страны
"Это позор!" Французы сочли пощечину Макрону унижением страны - РИА Новости, 08.06.2021
"Это позор!" Французы сочли пощечину Макрону унижением страны
Французы назвали нападение на Эммануэля Макрона унижением страны на международной арене. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:15
2021-06-08T20:15
2021-06-08T21:48
эммануэль макрон
франция
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Французы назвали нападение на Эммануэля Макрона унижением страны на международной арене.Инцидент произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Французский лидер подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить президента. В Елисейском дворце уточнили, что Макрон не пострадал, так как злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар.В комментариях к новости на сайте газеты Le Figaro французы выразили сожаление из-за случившегося, а также поделились мнением относительно того, что произошло."Позор! Для Франции и французов! Мы никогда не опускались так низко. Над нами смеется весь мир, пока видео распространяется в социальных сетях! Мы осмелились покушаться на президента республики!" — написал один из пользователей. "Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов", — заключил один из читателей Le Figaro. При этом некоторые из пользователей не упустили шанса с иронией прокомментировать инцидент. "Я советую Макрону подать заявление на этого человека в ближайшем полицейском участке. Как нам советуют поступать в подобных случаях", — пошутил один из комментаторов. "Макрон хотел наладить контакт с французами? Он этого добился", — написал с иронией пользователь. Полиция задержала двух человек. Французские политики назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с Макроном выразили лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также премьер-министр республики Жан Кастекс.
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эммануэль макрон, франция, в мире
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Французы назвали нападение на Эммануэля Макрона
унижением страны на международной арене.
Инцидент произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Французский лидер подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить президента. В Елисейском дворце уточнили, что Макрон не пострадал, так как злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар.
В комментариях к новости на сайте газеты Le Figaro
французы выразили сожаление из-за случившегося, а также поделились мнением относительно того, что произошло.
"Позор! Для Франции
и французов! Мы никогда не опускались так низко. Над нами смеется весь мир, пока видео распространяется в социальных сетях! Мы осмелились покушаться на президента республики!" — написал один из пользователей.
"Это видео здорово повеселит всех в Китае
, России
и Белоруссии", — счел другой комментатор.
"Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов", — заключил один из читателей Le Figaro.
При этом некоторые из пользователей не упустили шанса с иронией прокомментировать инцидент.
"Я советую Макрону подать заявление на этого человека в ближайшем полицейском участке. Как нам советуют поступать в подобных случаях", — пошутил один из комментаторов.
"Макрон хотел наладить контакт с французами? Он этого добился", — написал с иронией пользователь.
"Незащищенность: один. Республика: ноль", — подвели итог читатели газеты.
Полиция задержала двух человек. Французские политики назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с Макроном выразили лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, а также премьер-министр республики Жан Кастекс
.