https://ria.ru/20210313/argentina-1601095944.html
В Аргентине протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент
В Аргентине протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент
Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время визита в одну из провинций, пострадавших от... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T19:05
2021-03-13T19:05
2021-03-13T19:17
альберто фернандес
чубут
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время визита в одну из провинций, пострадавших от пожаров, свидетельствуют кадры телеканалов TN и La Nacion.Фернандес прилетел на вертолете в небольшой город Лаго Пуэло в провинции Чубут, до того облетев пострадавшие от пожара территории.На кадрах видно, как Фернандес идет вместе с охраной и представителями делегации к автобусу, который уже окружен плотным кольцом людей, он с трудом садится в микроавтобус, окружение президента буквально расталкивает и оттаскивает протестующих, отъехать автобусу мешают люди, которые своими телами прижимаются к капоту, пинают его, бьют по окнам руками.Когда машине удается отъехать, один из протестующих кидает в нее камень и разбивает одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны. Еще несколько камней летит в сторону автобуса.Протестующие выступали против крупномасштабной добычи полезных ископаемых в регионе Чубут, закон, который может ее разрешить, сейчас находится на рассмотрении в местном парламенте.
https://ria.ru/20210312/argentina-1600960016.html
https://ria.ru/20210202/posol-1595601026.html
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альберто фернандес, чубут, аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости.
Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес
во время визита в одну из провинций, пострадавших от пожаров, свидетельствуют кадры телеканалов TN
и La Nacion
.
Фернандес прилетел на вертолете в небольшой город Лаго Пуэло в провинции Чубут
, до того облетев пострадавшие от пожара территории.
На кадрах видно, как Фернандес идет вместе с охраной и представителями делегации к автобусу, который уже окружен плотным кольцом людей, он с трудом садится в микроавтобус, окружение президента буквально расталкивает и оттаскивает протестующих, отъехать автобусу мешают люди, которые своими телами прижимаются к капоту, пинают его, бьют по окнам руками.
Когда машине удается отъехать, один из протестующих кидает в нее камень и разбивает одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны. Еще несколько камней летит в сторону автобуса.
Протестующие выступали против крупномасштабной добычи полезных ископаемых в регионе Чубут, закон, который может ее разрешить, сейчас находится на рассмотрении в местном парламенте.