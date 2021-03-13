https://ria.ru/20210313/argentina-1601095944.html

В Аргентине протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент

В Аргентине протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент

Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время визита в одну из провинций, пострадавших от... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T19:05

2021-03-13T19:05

2021-03-13T19:17

альберто фернандес

чубут

аргентина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601096119_613:113:3280:1613_1920x0_80_0_0_437917a23c4d07cde430d0c1b7d7c866.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время визита в одну из провинций, пострадавших от пожаров, свидетельствуют кадры телеканалов TN и La Nacion.Фернандес прилетел на вертолете в небольшой город Лаго Пуэло в провинции Чубут, до того облетев пострадавшие от пожара территории.На кадрах видно, как Фернандес идет вместе с охраной и представителями делегации к автобусу, который уже окружен плотным кольцом людей, он с трудом садится в микроавтобус, окружение президента буквально расталкивает и оттаскивает протестующих, отъехать автобусу мешают люди, которые своими телами прижимаются к капоту, пинают его, бьют по окнам руками.Когда машине удается отъехать, один из протестующих кидает в нее камень и разбивает одно из боковых стекол в передней части микроавтобуса. Фернандес сидел с противоположной стороны. Еще несколько камней летит в сторону автобуса.Протестующие выступали против крупномасштабной добычи полезных ископаемых в регионе Чубут, закон, который может ее разрешить, сейчас находится на рассмотрении в местном парламенте.

https://ria.ru/20210312/argentina-1600960016.html

https://ria.ru/20210202/posol-1595601026.html

чубут

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберто фернандес, чубут, аргентина, в мире