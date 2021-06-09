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Байден превращается в "курьера Путина"
Байден превращается в "курьера Путина" - РИА Новости, 09.06.2021
Байден превращается в "курьера Путина"
Западные "ястребы" очень волнуются. Так повелось, что в последние годы любая встреча президентов США и России сопровождается провокациями и яростными попытками... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:00
2021-06-09T08:01
мария бутина
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
владимир путин
россия
сша
авторы
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Западные "ястребы" очень волнуются. Так повелось, что в последние годы любая встреча президентов США и России сопровождается провокациями и яростными попытками сорвать ее. Вспомним хотя бы, как в 2018 году за несколько часов до Хельсинского саммита Дональда Трампа и Владимира Путина стало известно об аресте в США российской гражданки Марии Бутиной. Или как Украина устроила в Керченском проливе провокацию, которая была использована в качестве повода для отмены встречи президентов на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Нет никаких сомнений в том, что и сейчас, накануне Женевской встречи Путин — Байден, будут провокации и попытки если не сорвать ее, то, во всяком случае, осложнить, создать невыносимый фон для ее проведения.Больше всех, само собой, стараются американские республиканцы, решившие с лихвой отплатить демократам за все те наезды на себя и на Трампа, которого все четыре года президентства обвиняли в пророссийскости. Сенатор Тед Круз, которого в свое время демократическая пресса называла "марионеткой Путина", теперь с нескрываемым наслаждением повсюду рассказывает, как Байден "заползает в кровать к Путину, к России и к врагам Америки".Но есть еще одна категория людей, которые очень тревожатся по поводу предстоящего саммита и делают все от них зависящее, чтобы сорвать или осложнить его. Эта категория — многочисленные "эксперты по России", или так называемые кремленологи. В каждой подобной встрече они видят экзистенциональную угрозу для себя и приходят в ужас от страшного слова "перезагрузка". И хотя никто особо не верит в возможность перезапустить отношения между США и Россией (как сказал Сергей Лавров, "столько нагромоздилось всего, что разгребать это будет непросто"), западные кремленологи боятся даже намека на какое-то потепление отношений.В своем стремлении создать невыносимую информационную атмосферу вокруг предстоящей встречи они даже посягнули на святое: стали публично допускать мысль о том, что Трамп выстраивал свою внешнюю политику более разумно, чем сейчас это делает Байден.Очень показательной в этом смысле является свежая колонка в The Times за подписью основного кремленолога Британии Эдварда Лукаса, на протяжении многих лет возглавляющего "крестовый поход" против России в западных СМИ. Заявив, что "команда Байдена повторяет ошибки администрации Обамы" в отношении России, Лукас делает заявления, еще недавно казавшиеся немыслимыми для либеральной прессы Запада: "Напротив, репутация Дональда Трампа как человека с непоследовательной внешней политикой выглядит все более незаслуженной. Он был прав в отношении Китая… Он справедливо осуждал Германию за ее скупой, некомпетентный и самодовольный подход к обороне. Он также увеличил военное присутствие США в Европе". И это пишет человек, который еще не так давно утверждал, что "Трамп стал союзником Путина в войне России против Запада". Можно себе представить уровень страха штатного критика России перед Женевской встречей, если он пошел на такое переосмысление роли Трампа в мировой истории.Еще один постоянный борец против Кремля — бывший посол США в России Майкл Макфол разделяет опасения коллеги по поводу гипотетической "перезагрузки". Конечно, в отличие от британца, американский демократ не может допустить комплиментов в адрес Трампа, но в своей недавней колонке для The Washington Post он прямо призывает к конфронтации: "Цель Байдена должна заключаться не в "налаживании отношений с Россией". Вместо этого Байден и его команда должны определить конкретные цели в области безопасности, экономики, ценностей, которые они стремятся достичь, а дальше готовиться к разочарованиям".Еще более откровенно Макфол высказался в интервью телеканалу MSNBC: "Вот на что я надеюсь, что этого не произойдет, так это то, что президент Байден продолжит говорить о стабильных и предсказуемых отношениях с Путиным. Этого не будет". Отставной дипломат постоянно выражает свои надежды, что Байден в Женеве ни в коем случае не начнет сближения с Москвой, а ограничится лишь "жесткими месседжами". Если просмотреть заявления и статьи аналитиков, называющих себя "экспертами по России", их мысли в этом сходятся. Французский кремленолог Мэтью Булег, один из авторов недавнего скандального доклада британского центра Чатем-хаус, призвавшего к вечной изоляции России, прогнозируя возможные итоги Женевского саммита, откровенно пишет: "На самом деле, это хорошо, что сейчас отношения с Москвой не улучшаются". Все эти рассуждения Булег публикует на страницах сайта Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, или CEPA), который стал в последнее время одним из основных генераторов антироссийских материалов, претендующих на аналитичность. Эксперты именно этого центра недавно открыто призывали к "управляемому распаду России". К этому же учреждению последнее время относит себя и упомянутый выше Эдвард Лукас. На этом же ресурсе сейчас активно выступает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сделавший немало для эскалации конфликта в Донбассе. Анализируя возможные результаты Женевского саммита, американец также предостерегает команду Байдена от стремления к "стабильности и прогнозируемости", взамен призывая накануне встречи наложить на Россию новые жесткие санкции. По его мнению, это и будет означать "ведение переговоров с позиции силы". Правда, из этих советов так и не понятно, зачем ради новых санкций вообще проводить встречу. Как будто доселе США мало санкций наложили и безо всяких саммитов.Но такова логика профессиональных кремленологов, которые видят свою задачу не в поиске выхода из конфликтов, а в их эскалации. У некоторых из них (тех, что постарше) до сих пор в памяти "ужасы" 90-х, когда после распада СССР значительная когорта западных советологов, среди которых действительно попадались и профессионалы, оказалась совершенно не у дел. Были свернуты аналитические центры, специализирующиеся на "русском вопросе", сокращены пропагандистские "голоса", вещавшие на Советский Союз. Затем по остаткам этих экспертов нанесла удар "перезагрузка" времен Обамы — потому-то они и вспоминают ее с таким отвращением. Многие из них оказались невостребованными и забытыми.События 2014 года вновь породили высокий спрос на услуги тех, кто специализируется на разжигании антироссийских настроений в СМИ и в экспертной среде. Наступил ренессанс кремленологов, которые, судя по утечкам, связанным с различными проектами вроде британской Integrity Initiative, начали зарабатывать очень неплохие деньги. Конечно, лица, вовлеченные в подобные проекты, будут делать все от них зависящее, чтобы сорвать любое подобие разрядки.Правда, повышенный спрос на "экспертов по России" привел к тому, что в эти ряды ринулись деятели, доселе не имевшие никакого отношения ни к России, ни даже к постсоветскому пространству. Отсюда появились кремленологи, считающие, что Одесса находится в Крыму, или призывающие Украину нанести ракетный удар по Крымскому мосту.Кстати, последний "эксперт" (американский колумнист Том Роган) договорился сейчас до того, что уже и Байден "превратился в курьера российского президента". А другой американский журналист, Гленн Гринвальд, прославившийся в свое время публикацией материалов от Эдварда Сноудена, затянул старую песню, которую либеральная пресса пела о Трампе: "Что у Путина есть на президента Байдена: финансово, политически или персонально? Я не знаю ответа, но явно здесь происходит что-то странное". Таков вот уровень новой западной "аналитики".
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https://ria.ru/20210608/vstrecha-1736092925.html
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60
мария бутина, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, владимир путин, россия, сша, авторы

Байден превращается в "курьера Путина"

08:00 09.06.2021 (обновлено: 08:01 09.06.2021)
 
© AFP 2021 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден на трапе борта № 1
Президент США Джо Байден на трапе борта № 1 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AFP 2021 / Mandel Ngan
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Западные "ястребы" очень волнуются. Так повелось, что в последние годы любая встреча президентов США и России сопровождается провокациями и яростными попытками сорвать ее. Вспомним хотя бы, как в 2018 году за несколько часов до Хельсинского саммита Дональда Трампа и Владимира Путина стало известно об аресте в США российской гражданки Марии Бутиной. Или как Украина устроила в Керченском проливе провокацию, которая была использована в качестве повода для отмены встречи президентов на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Нет никаких сомнений в том, что и сейчас, накануне Женевской встречи Путин — Байден, будут провокации и попытки если не сорвать ее, то, во всяком случае, осложнить, создать невыносимый фон для ее проведения.
Больше всех, само собой, стараются американские республиканцы, решившие с лихвой отплатить демократам за все те наезды на себя и на Трампа, которого все четыре года президентства обвиняли в пророссийскости. Сенатор Тед Круз, которого в свое время демократическая пресса называла "марионеткой Путина", теперь с нескрываемым наслаждением повсюду рассказывает, как Байден "заползает в кровать к Путину, к России и к врагам Америки".
Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2018
29 ноября 2018, 20:37
В Госдуме раскритиковали отказ Трампа от встречи с Путиным
Но есть еще одна категория людей, которые очень тревожатся по поводу предстоящего саммита и делают все от них зависящее, чтобы сорвать или осложнить его. Эта категория — многочисленные "эксперты по России", или так называемые кремленологи. В каждой подобной встрече они видят экзистенциональную угрозу для себя и приходят в ужас от страшного слова "перезагрузка". И хотя никто особо не верит в возможность перезапустить отношения между США и Россией (как сказал Сергей Лавров, "столько нагромоздилось всего, что разгребать это будет непросто"), западные кремленологи боятся даже намека на какое-то потепление отношений.
В своем стремлении создать невыносимую информационную атмосферу вокруг предстоящей встречи они даже посягнули на святое: стали публично допускать мысль о том, что Трамп выстраивал свою внешнюю политику более разумно, чем сейчас это делает Байден.
С сумо Россию не понять. Джо Байден привезет в Женеву позицию силы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 17:26На грани
С "сумо" Россию не понять. Джо Байден привезет в Женеву "позицию силы"
Очень показательной в этом смысле является свежая колонка в The Times за подписью основного кремленолога Британии Эдварда Лукаса, на протяжении многих лет возглавляющего "крестовый поход" против России в западных СМИ. Заявив, что "команда Байдена повторяет ошибки администрации Обамы" в отношении России, Лукас делает заявления, еще недавно казавшиеся немыслимыми для либеральной прессы Запада: "Напротив, репутация Дональда Трампа как человека с непоследовательной внешней политикой выглядит все более незаслуженной. Он был прав в отношении Китая… Он справедливо осуждал Германию за ее скупой, некомпетентный и самодовольный подход к обороне. Он также увеличил военное присутствие США в Европе". И это пишет человек, который еще не так давно утверждал, что "Трамп стал союзником Путина в войне России против Запада". Можно себе представить уровень страха штатного критика России перед Женевской встречей, если он пошел на такое переосмысление роли Трампа в мировой истории.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:59
Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным
Еще один постоянный борец против Кремля — бывший посол США в России Майкл Макфол разделяет опасения коллеги по поводу гипотетической "перезагрузки". Конечно, в отличие от британца, американский демократ не может допустить комплиментов в адрес Трампа, но в своей недавней колонке для The Washington Post он прямо призывает к конфронтации: "Цель Байдена должна заключаться не в "налаживании отношений с Россией". Вместо этого Байден и его команда должны определить конкретные цели в области безопасности, экономики, ценностей, которые они стремятся достичь, а дальше готовиться к разочарованиям".
Еще более откровенно Макфол высказался в интервью телеканалу MSNBC: "Вот на что я надеюсь, что этого не произойдет, так это то, что президент Байден продолжит говорить о стабильных и предсказуемых отношениях с Путиным. Этого не будет". Отставной дипломат постоянно выражает свои надежды, что Байден в Женеве ни в коем случае не начнет сближения с Москвой, а ограничится лишь "жесткими месседжами".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:01
В МИД рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Если просмотреть заявления и статьи аналитиков, называющих себя "экспертами по России", их мысли в этом сходятся. Французский кремленолог Мэтью Булег, один из авторов недавнего скандального доклада британского центра Чатем-хаус, призвавшего к вечной изоляции России, прогнозируя возможные итоги Женевского саммита, откровенно пишет: "На самом деле, это хорошо, что сейчас отношения с Москвой не улучшаются".

Он тоже с отвращением вспоминает минувшие "перезагрузки" и полагает, что попытки западных политиков снова договориться с Москвой свидетельствует об отсутствии у них "мускульной памяти", а также об их "коллективной неспособности извлечь уроки из прошлого опыта". Булег, продолжая линию доклада Чатем-хаус, прямо призывает к политике вечной конфронтации с русскими без шансов на какое-то улучшение. Он даже не осознает, что противоречит себе, когда в одной и той же статье утверждает, что Россия находится "в упадке" и что она (а не Китай) все равно должна оставаться приоритетом внешней политики США. А ведь, казалось бы, зачем беспокоиться о конкуренте, находящемся "в упадке"?

Все эти рассуждения Булег публикует на страницах сайта Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, или CEPA), который стал в последнее время одним из основных генераторов антироссийских материалов, претендующих на аналитичность. Эксперты именно этого центра недавно открыто призывали к "управляемому распаду России". К этому же учреждению последнее время относит себя и упомянутый выше Эдвард Лукас. На этом же ресурсе сейчас активно выступает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сделавший немало для эскалации конфликта в Донбассе. Анализируя возможные результаты Женевского саммита, американец также предостерегает команду Байдена от стремления к "стабильности и прогнозируемости", взамен призывая накануне встречи наложить на Россию новые жесткие санкции. По его мнению, это и будет означать "ведение переговоров с позиции силы". Правда, из этих советов так и не понятно, зачем ради новых санкций вообще проводить встречу. Как будто доселе США мало санкций наложили и безо всяких саммитов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2019
18 января 2019, 08:00
Россию делят между Финляндией, Украиной и Китаем
Но такова логика профессиональных кремленологов, которые видят свою задачу не в поиске выхода из конфликтов, а в их эскалации. У некоторых из них (тех, что постарше) до сих пор в памяти "ужасы" 90-х, когда после распада СССР значительная когорта западных советологов, среди которых действительно попадались и профессионалы, оказалась совершенно не у дел. Были свернуты аналитические центры, специализирующиеся на "русском вопросе", сокращены пропагандистские "голоса", вещавшие на Советский Союз. Затем по остаткам этих экспертов нанесла удар "перезагрузка" времен Обамы — потому-то они и вспоминают ее с таким отвращением. Многие из них оказались невостребованными и забытыми.
События 2014 года вновь породили высокий спрос на услуги тех, кто специализируется на разжигании антироссийских настроений в СМИ и в экспертной среде. Наступил ренессанс кремленологов, которые, судя по утечкам, связанным с различными проектами вроде британской Integrity Initiative, начали зарабатывать очень неплохие деньги. Конечно, лица, вовлеченные в подобные проекты, будут делать все от них зависящее, чтобы сорвать любое подобие разрядки.
Правда, повышенный спрос на "экспертов по России" привел к тому, что в эти ряды ринулись деятели, доселе не имевшие никакого отношения ни к России, ни даже к постсоветскому пространству. Отсюда появились кремленологи, считающие, что Одесса находится в Крыму, или призывающие Украину нанести ракетный удар по Крымскому мосту.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 16.05.2018
16 мая 2018, 19:00
"Ударить по России". Как американский журналист стал террористом
Кстати, последний "эксперт" (американский колумнист Том Роган) договорился сейчас до того, что уже и Байден "превратился в курьера российского президента". А другой американский журналист, Гленн Гринвальд, прославившийся в свое время публикацией материалов от Эдварда Сноудена, затянул старую песню, которую либеральная пресса пела о Трампе: "Что у Путина есть на президента Байдена: финансово, политически или персонально? Я не знаю ответа, но явно здесь происходит что-то странное". Таков вот уровень новой западной "аналитики".

В ближайшие дни мы увидим немало подобных материалов. Конечно, степень медийного давления на Байдена пока несопоставима с антитрамповской истерикой вокруг "Рашагейта". Но не приходится сомневаться, что она будет усиливаться, если проявятся хоть какие-то намеки на снижение уровня эскалации в наших отношениях. Кремленология, хоть и приобретает все более гротескные формы, стала уж очень прибыльным делом для значительной категории самопровозглашенных экспертов и журналистов. Они точно никогда не захотят новой разрядки, даже если бы и существовала такая перспектива.

 
Мария БутинаДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШААвторы
 
 
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