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Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров
Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2021
Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров
Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, но если Вашингтон готов к диалогу, Москва к нему всегда открыта, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:32
2021-05-21T12:32
2021-05-21T13:06
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, но если Вашингтон готов к диалогу, Москва к нему всегда открыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Очень сложная обстановка, вы видите, сколько нагромоздилось завалов за годы администрации и Обамы, и при Доналде Трампе, несмотря на все его заявления о необходимости ладить с Россией, ему администрация и все остальные структуры правительства не позволяли этого сделать и последовательно ухудшали наши отношения", - сказал Лавров в ходе выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание"."Столько нагромоздилось всего, что разгребать это будет непросто. Но если люди хотят разговаривать, конечно, мы всегда для этого открыты", - отметил министр.
https://ria.ru/20201229/lavrov-1591380078.html
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