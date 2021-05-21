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Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров
Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2021
Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров
Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, но если Вашингтон готов к диалогу, Москва к нему всегда открыта, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:32
2021-05-21T13:06
россия
сергей лавров
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, но если Вашингтон готов к диалогу, Москва к нему всегда открыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Очень сложная обстановка, вы видите, сколько нагромоздилось завалов за годы администрации и Обамы, и при Доналде Трампе, несмотря на все его заявления о необходимости ладить с Россией, ему администрация и все остальные структуры правительства не позволяли этого сделать и последовательно ухудшали наши отношения", - сказал Лавров в ходе выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание"."Столько нагромоздилось всего, что разгребать это будет непросто. Но если люди хотят разговаривать, конечно, мы всегда для этого открыты", - отметил министр.
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россия, сергей лавров, сша, в мире

Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, заявил Лавров

12:32 21.05.2021 (обновлено: 13:06 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Разгребать завалы в отношениях России и США будет непросто, но если Вашингтон готов к диалогу, Москва к нему всегда открыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Очень сложная обстановка, вы видите, сколько нагромоздилось завалов за годы администрации и Обамы, и при Доналде Трампе, несмотря на все его заявления о необходимости ладить с Россией, ему администрация и все остальные структуры правительства не позволяли этого сделать и последовательно ухудшали наши отношения", - сказал Лавров в ходе выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".
"Столько нагромоздилось всего, что разгребать это будет непросто. Но если люди хотят разговаривать, конечно, мы всегда для этого открыты", - отметил министр.
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