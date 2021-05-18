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Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне

Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне - РИА Новости, 18.05.2021

Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне

Европа снова пытается опустить железный занавес на западных рубежах России. Уже не первый год пытается. Однако ржавчина так покрыла это сооружение времен... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:51

2021-05-18T08:51

2021-05-18T09:35

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Европа снова пытается опустить железный занавес на западных рубежах России. Уже не первый год пытается. Однако ржавчина так покрыла это сооружение времен холодной войны, что оно все не может полностью закрыться. Разговоры о возможной встрече президентов России и США настолько обеспокоили европейских кремленологов, что те спешат сделать все от них зависящее для ее срыва и, если не получится сорвать, нивелирования последствий.Для этого европейские институции генерируют различные "темники" для своих СМИ и пропагандистских ресурсов, пытаясь навязать абсолютно антироссийский нарратив, не оставляющий пространства для маневра. На минувшей неделе особо отличились комитет Европарламента по иностранным делам и британский аналитический центр Чатем-хаус (Королевский институт международных отношений) — два органа, давно уже пытающихся возродить методы холодной войны на практике.Комитет провел заседание, посвященное обсуждению "долгосрочной стратегии Евросоюза относительно России". Выступали известные "специалисты" по нашей стране — например, бывший министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. А как бы "от России" в качестве эксперта пригласили нашего оппозиционера Владимира Милова, сбежавшего в Европу. Что всегда поражает в подобных "экспертных дискуссиях", устраиваемых на площадках Европарламента, — это полное отсутствие какого-то альтернативного мнения. Тот же Милов за последние месяцы уже неоднократно представлял свои "доклады". А ведь, казалось бы, если ты действительно стремишься выработать объективное мнение, хочешь понять логику и аргументы государства, которое ты обсуждаешь, можешь ведь пригласить представителя этого государства или хотя бы кого-то из тех, кого ты считаешь выразителем его мнения. Но Европарламент и объективность — не пересекающиеся категории.Соответственно, и рекомендации комитета по итогам данного заседания были составлены вполне в привычном для него духе, обвиняющем во всех бедах Москву. Парламентарии вспомнили "пять ведущих принципов сдерживания России", одобренных еще в 2016 году. И в общем-то, повторили многие из тех антироссийских рекомендаций руководству ЕС, которые уже были приняты Европарламентом в конце апреля, в том числе отключение России от банковской системы SWIFT и остановку строительства "Северного потока — 2". "Изюминкой" же очередного документа стали идеи непризнания грядущих выборов в Госдуму, использования провокационного ресурса Bellingcat в качестве легитимного источника для обоснования санкционной политики ЕС, создания круглосуточного телеканала "Свободная Россия" (видимо, совсем неслучайное совпадение с названием соответствующего эмигрантского фонда, чья деятельность признана нежелательной на территории нашей страны). Забавно, что среди набора стандартных обвинений против Кремля прозвучали никем не доказанные сообщения о "российском вмешательстве в западные выборы", но тут же содержались призывы поддержать "продемократическое общество" в России и напрямую вмешаться в наши выборы. Никакого противоречия парламентарии в этих подходах не заметили.Составители документа советуют принять "стратегию поддержки успешного развития стран Восточного партнерства" с тем, чтобы они служили примером "для вдохновения народа России". Честно говоря, задача звучит как-то скромно на фоне тех глобальных "планов Маршалла", которые основной автор резолюции Андрюс Кубилюс еще недавно предлагал то для Украины, то для Белоруссии. Ему бы для начала объяснить, куда делись те десятки миллиардов евро, которые он в 2017 году, еще будучи премьер-министром Литвы, обещал на развитие Украины. Наверняка "история успеха" этой страны за последние годы послужит хорошим примером "для вдохновения народа России". Но сами понимаете, те пустые обещания уже забыты, пришла очередь новых эпических программ.При этом документ, разработанный в недрах ЕП литовским прожектером, пока еще базируется на "допущении того, что народ России может трансформировать свою страну в демократию" и на ожидании резких изменений курса после ухода Владимира Путина с поста президента. В этом смысле с европарламентариями резко расходятся составители своеобразного "темника" от Чатем-хаус, которые считают, что русские по своей природе будут всегда антизападными, кто бы ни был у руля нашего государства. То есть по мнению британских аналитиков, война между Западом и Россией будет вечной.Надо заметить, что Чатем-хаус на протяжении столетия остается авторитетной структурой не только для европейцев. Очень многие уважаемые российские эксперты не раз принимали участие в заседаниях этого учреждения и затем восторгались плюрализмом мнений, звучащих на закрытых мероприятиях этого клуба, — это вам не Европарламент, который не место для дискуссий, если речь идет о России. Но одно дело закулисные речи, и, как видим, совсем другое — документы, составляемые аналитиками самого Чатем-хаус для широкого пользования.Это уже не первый публичный отчет по России от британцев. В 2015 году нашумел их доклад "Русский вызов", содержащий призыв отказаться от "политики умиротворения" Москвы. Тогда российские аналитики назвали документ новой Фултонской речью, якобы начинающей очередную холодную войну. И вот спустя шесть лет появляется очередное творение о России и снова эксперты называют его "переломным документом, похожим на новую Фултонскую речь. То есть надо полагать, это уже Фултон — 3.0.Правда, если сравнить новый доклад с предыдущим, то чувствуется стремительная деградация уровня новоявленных британских "черчиллей", к которым добавились выходцы из украинских структур Джорджа Сороса. Совсем не случайно выше использовано слово "темник", поскольку основная цель этого документа — инструкция о том, как надо "правильно" освещать российскую тематику в западных СМИ и каких "пророссийских мифов" следует избегать. Такое себе "последующее разоблачение сеанса черной магии".Некоторые из "разоблачений" выглядят совсем по-детски и явно не соответствуют уровню чопорных британских экспертов. К примеру, к отдельным "мифам" отнесено утверждение "Крым всегда был российским". Аналитики Чатем-хаус явно затратили серьезные усилия для того, чтобы выяснить, что на самом-то деле Крым принадлежал России "всего 168 лет", будучи присоединенным в 1783 году. "Всего-то", в самом деле! Даже не будем указывать на арифметические ошибки (на самом деле Крым находился в составе нашего государства более двух веков, а Украина еще больше). Но судя по логике авторов доклада, видимо, они считают, что более чем полуторавековая принадлежность какой-то территории к тому или иному государству не может служить обоснованием их единства. Так и хочется спросить британцев: что же делать с Гибралтаром, присоединенным к их королевству в том же веке, и тем более с Фолклендами, захваченными ими вообще в 1834 году?С таким же пылом в докладе опровергается "миф" о том, что украинцы, белорусы и русские — один народ. На самом-то деле, утверждают авторы, Украина и Белоруссия "имеют более сильные европейские корни, чем осмеливается признавать Кремль". А написал бы какой-нибудь российский аналитический центр, что шотландцы имеют более сильные европейские корни (учитывая стремление их региона остаться в Евросоюзе) — и Лондон нас сразу обвинил бы в "искажении исторической правды" и попытке вбить клин в единство Великобритании.Кстати, особенно забавно слышать от британских аналитиков обвинения в расшатывании "общеевропейских институтов". Ага, так и запишем: это Россия расшатала единство Евросоюза, а не Брекзит.Главные рекомендации Чатем-хаус сводятся к введению практически полной изоляции России — усиление санкций, прекращение диалога, лишение нашей страны пояса безопасности вокруг нее, дискредитация действий Москвы и так далее. Причем, судя по признанию антизападной природы российского государства, эта политика должна быть вечной. Правда, говоря "А", британцы постеснялись сказать "Б": следуя их аргументам, конечной целью западной политики должно быть полное разрушение Российского государства как такового.Можно было бы отмахнуться от этих "темников" из недр аналитических структур, зараженных вирусом русофобии, — сколько их было, сколько их еще будет. Но ведь опыт показывает, что они моментально берутся на вооружение многими западными СМИ. Буквально сразу после обнародования этих докладов в Financial Times появилась статья профессора Лилии Шевцовой (тоже долгие годы имевшей отношение к Чатем-хаус), составленная абсолютно в том же духе: Россия является мировой "задирой", "геополитическим Альфредом Хичкоком", примирение Запада с Москвой в принципе невозможно, а его попытки контрпродуктивны. Неприкрытый посыл Джо Байдену перед возможной встречей с Владимиром Путиным.Из всего этого напрашивается однозначный вывод: в ближайшее время мы увидим усиление антироссийской риторики в западных СМИ (хотя еще недавно казалось, что дальше некуда) и попытку окончательно низвергнуть мир в новую холодную войну. Однако судя по "мифам", с которыми пытается бороться Чатем-хаус, что-то до сих пор в этом механизме сбоит. И, глядя на детский уровень аналитики Фултонской речи — 3.0, остается согласиться с одним важным выводом этого доклада: Западу следует озаботиться повышением профессионализма экспертов по российским вопросам. А то ведь в следующих докладах Европарламент и Чатем-хаус не ограничатся вопросом "Чей Крым?", а перейдут к деконструкции мифа о русском борще. Иначе ведь железный занавес не закроется полностью.

https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html

https://ria.ru/20210517/ugroza-1732644600.html

https://ria.ru/20210517/spg-1732372715.html

https://ria.ru/20210514/evropa-1732363789.html

https://ria.ru/20210513/mid-1732177357.html

https://ria.ru/20210512/velikobritaniya-1731883954.html

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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