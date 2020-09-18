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Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Польша вырабатывает "план Маршалла" для спасения белорусской экономики. Само собой, после того как в соседней стране будет произведена смена режима. И само... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:00
2020-09-18T08:02
светлана тихановская
матеуш моравецкий
москва
белоруссия
варшава
авторы
в мире
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<a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> вырабатывает "план Маршалла" для спасения белорусской экономики. Само собой, после того как в соседней стране будет произведена смена режима. И само собой, деньги должна вкладывать не Польша.Это следует из помпезных заявлений польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, прозвучавших на текущей неделе. В ходе трехчасового расширенного заседания польского правительства совместно с тамошней оппозицией он заявил, что на ближайшем заседании глав <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> предложит от имени "Вышеградской четверки" план экономической поддержки <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Но <a href="https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/338867114124491" target="_blank">поддержка поступит</a> после того, как там будут проведены "свободные выборы" (читай: выборы, результат которых устроит <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаву</a>).Это заявление взбудоражило и польские СМИ, и белорусскую оппозицию. Казалось бы, буквально на днях <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> и ее Координационный совет гневно отвергали любые намеки на то, что они могут согласиться на финансирование извне. Оппозиция публично призвала все страны и институции воздержаться от заявлений об оказании помощи Белоруссии. "Координационный совет <a href="https://rada.vision/zayavlenie" target="_blank">не примет никакой иностранной помощи</a> и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении", — прозвучало в официальном обращении этого органа. Что не мешало, правда, его лидерам обещать участникам забастовочного движения финансирование из невесть откуда взявшихся фондов.Но как только замаячил польский "план Маршалла", белорусские оппозиционеры дружно начали генерировать привычные для всех майданов мантры в стиле "Заграница нам поможет". Тихановская после встречи с Моравецким радостно заявила, что польские власти "высказали готовность в будущем, после проведения новых и прозрачных выборов, оказывать нам всякую поддержку, <a href="https://360tv.ru/news/mir/polsha-gotova-pomoch-belorussii-dengami-tihanovskaja/" target="_blank">инвестировать в нас</a> и оказывать финансовую помощь на начальных этапах нашего экономического развития". А еще один знаковый лидер Координационного совета Павел Латушко, комментируя выделение Белоруссии российского кредита в 1,5 миллиарда долларов, уже даже начал рассуждать, какая сумма "спасет отцов белорусской демократии". Оказывается, "<a href="https://t.me/nashaniva/15069" target="_blank">реальная финансовая помощь</a>" со стороны Запада должна будет составить три-четыре миллиарда. И торг здесь неуместен, как вы понимаете.Поразительнее всего, что это произносится одновременно с призывами тех же самых людей фактически разрушать белорусскую экономику. В своей колонке для Washington Post Тихановская вновь заявила о том, что некие "мы" будут финансово поддерживать бастующих рабочих (помните, ее Совет публично отрекся от какого бы то ни было распределения финансов?). И тут же призвала весь мир <a href="https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/14/regime-belarus-is-trying-steal-our-victory-it-wont-succeed/" target="_blank">бойкотировать</a> продукцию государственных заводов Белоруссии. Если кто-то последует данному призыву, это может означать остановку и крах предприятий, на которых держится экономика республики. И никакая эфемерная финансовая помощь в светлом будущем не вернет их к жизни. Но белорусам, судя по заявлениям их оппозиционеров, не стоит беспокоиться: заграница ведь поможет. Она ведь всегда помогает "демократическим" режимам после побед "цветных революций", правда?А если кто не верит, он же может обратиться за примером к соседней Украине. Ведь ее экономику после победы Майдана тоже спасали с помощью столь же амбициозного плана. Белорусам стоит вспомнить, как осенью 2017 года в сейме <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> торжественно, под множество камер, в присутствии дипломатов ведущих стран мира был <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/446924-litva-ukraina-plan-marshalla" target="_blank">презентован</a> "план Маршалла для Украины". Инициированный бывшим премьер-министром этой страны Андрюсом Кубилюсом, проект действительно поражал воображение своей масштабностью. Планировалось в течение десяти лет вкладывать в развитие украинской экономики по пять миллиардов долларов ежегодно. Благодаря чему рост экономики <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> должен был в течение каждого года составлять шесть-восемь процентов. Да с такими темпами Украина к 2027 году (срок окончания данного плана) должна выйти в мировые экономические лидеры.Помнится, вокруг этого прожекта царило необычайное возбуждение в украинских и некоторых европейских СМИ. Правда, его сторонников необычайно раздражал вопрос, кто же будет давать все эти немалые средства. Не великая же Литва, которая сама прочно сидит на дотациях Евросоюза. Нет, конечно, деньги должен был выделять Евросоюз. Да вот почему-то до сих пор не выделил. Украинская экономика падает, о "плане Маршалла", с такой помпой презентованном в литовском парламенте, как-то уже и позабыли.А что же архитектор этих "нью-Васюков" для Украины? Кубилюс сейчас депутат <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и, не поверите, активно призывает <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> создать "план Маршалла" для все той же Белоруссии. Причем если сравнить его публикации <a href="https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=668851de-22bb-4f64-9655-16b58e38f5c7" target="_blank">о прожектах для Украины</a> трехлетней давности и для <a href="https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/andrius-kubilius-baltarusija-kelios-tarptautines-pastabos.d?id=85125691" target="_blank">Белоруссии сейчас</a>, то и особую разницу тяжело будет найти. Все те же призывы к обузданию "имперской" России, все те же заявления об исторической миссии Литвы в спасении "демократии" у соседей. Причем спроси сейчас у Кубилюса, какова судьба его плана для Украины, — наверняка обидится. Ведь не ко времени же вспоминать сейчас тот нереализованный прожект, когда срочно надо заниматься другим, более важным и более актуальным. Всем здравым людям понятно, что его судьба будет такой же. Неудивительно, что подобные планы вселенского масштаба порождают государства, сидящие на европейских дотациях, — ясно ведь, что Моравецкий не собирается обеспечивать будущий рост промышленности своего соседа и экономического конкурента, что бы он ни обещал самопровозглашенному "национальному лидеру Белоруссии". Поляки скорее ввергнут белорусскую экономику в бездну, чем будут подкармливать ее в ущерб собственным производителям. В свое время бывший президент Польши <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Valensa/" target="_blank" data-auto="true">Лех Валенса</a> в интервью немецкой Die Zeit довольно откровенно указал место украинцам: "Мы должны сказать Украине, что она может производить все зерно Европы, но не машины. <a href="https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-09/lech-walesa-interview-ehrenpreis" target="_blank">Машины должна делать Польша</a>". Замените в той фразе "зерно" на "картофель" — и это будет цель поляков относительно Белоруссии. Хорошо бы эту цитату приводить рабочим БелАЗа, МАЗа, МТЗ и прочих промышленных гигантов, которых лидеры белорусских протестов с территории Польши постоянно призывают к забастовкам. Глядишь, многие поймут, чьи экономические интересы продвигают протестные Telegram-каналы, мечтающие об остановке или бойкоте этих предприятий. Уж точно не белорусские.Нет никаких сомнений в том, что польский "план Маршалла" для Белоруссии окажется таким же пшиком, как и литовский прожект для Украины. Потому что не на спасение постсоветских республик они направлены. Для своего внутреннего потребления польские политики и эксперты особо и не скрывают, что это вовсе не об экономике, что это всего лишь <a href="https://polskieradio24.pl/130/5153/Artykul/2582383,Plan-Marshalla-dla-Bialorusi-Publicysci-alternatywa-dla-drogi-z-Rosja" target="_blank">демонстрация белорусам пути</a>, альтернативного сотрудничеству с Россией. Мол, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> вам выделила выгодный кредит в самый нужный момент, а мы в ответ даем понять, что предоставим гораздо больше. Может быть. Когда-нибудь в будущем. Если не верите, спросите у Украины. Ей ведь тоже пообещали до 2027 года 50 миллиардов долларов. Кстати, Остап Бендер, по странному стечению обстоятельств, обещал доверчивым слушателям проведение "Международного Васюкинского турнира" тоже на 27-й год. Итог всем известен. Главное — потом не задавать лишних вопросов о том, где же обещанные Нью-Васюки.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/1577395369.html
https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577380534.html
https://ria.ru/20191119/1561117504.html
В том что сейчас происходит в Белоруссии виноват исключительно Лукашенко. Нечего было себе фантастические проценты накручивать. Скромней нужно быть.
231
А можно нам жить на своей земле? Мы к вам с сформированными вокееыми отрядами под Смоленском не лезем!!!
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москва
белоруссия
варшава
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Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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светлана тихановская, матеуш моравецкий, москва, белоруссия, варшава, авторы, в мире

Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит

08:00 18.09.2020 (обновлено: 08:02 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" на площади Свободы в Минске
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Польша вырабатывает "план Маршалла" для спасения белорусской экономики. Само собой, после того как в соседней стране будет произведена смена режима. И само собой, деньги должна вкладывать не Польша.
Это следует из помпезных заявлений польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, прозвучавших на текущей неделе. В ходе трехчасового расширенного заседания польского правительства совместно с тамошней оппозицией он заявил, что на ближайшем заседании глав Евросоюза предложит от имени "Вышеградской четверки" план экономической поддержки Белоруссии. Но поддержка поступит после того, как там будут проведены "свободные выборы" (читай: выборы, результат которых устроит Варшаву).
Это заявление взбудоражило и польские СМИ, и белорусскую оппозицию. Казалось бы, буквально на днях Светлана Тихановская и ее Координационный совет гневно отвергали любые намеки на то, что они могут согласиться на финансирование извне. Оппозиция публично призвала все страны и институции воздержаться от заявлений об оказании помощи Белоруссии. "Координационный совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении", — прозвучало в официальном обращении этого органа. Что не мешало, правда, его лидерам обещать участникам забастовочного движения финансирование из невесть откуда взявшихся фондов.
Но как только замаячил польский "план Маршалла", белорусские оппозиционеры дружно начали генерировать привычные для всех майданов мантры в стиле "Заграница нам поможет". Тихановская после встречи с Моравецким радостно заявила, что польские власти "высказали готовность в будущем, после проведения новых и прозрачных выборов, оказывать нам всякую поддержку, инвестировать в нас и оказывать финансовую помощь на начальных этапах нашего экономического развития".
В поисках €1 млрд: Польша хочет стабилизировать Белоруссию - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:04Прямой эфир
В поисках €1 млрд: Польша хочет стабилизировать Белоруссию
А еще один знаковый лидер Координационного совета Павел Латушко, комментируя выделение Белоруссии российского кредита в 1,5 миллиарда долларов, уже даже начал рассуждать, какая сумма "спасет отцов белорусской демократии". Оказывается, "реальная финансовая помощь" со стороны Запада должна будет составить три-четыре миллиарда. И торг здесь неуместен, как вы понимаете.
Поразительнее всего, что это произносится одновременно с призывами тех же самых людей фактически разрушать белорусскую экономику. В своей колонке для Washington Post Тихановская вновь заявила о том, что некие "мы" будут финансово поддерживать бастующих рабочих (помните, ее Совет публично отрекся от какого бы то ни было распределения финансов?). И тут же призвала весь мир бойкотировать продукцию государственных заводов Белоруссии. Если кто-то последует данному призыву, это может означать остановку и крах предприятий, на которых держится экономика республики. И никакая эфемерная финансовая помощь в светлом будущем не вернет их к жизни. Но белорусам, судя по заявлениям их оппозиционеров, не стоит беспокоиться: заграница ведь поможет. Она ведь всегда помогает "демократическим" режимам после побед "цветных революций", правда?
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:25Протесты в Белоруссии
В Польше рассказали о подготовке экономического плана помощи белорусам
А если кто не верит, он же может обратиться за примером к соседней Украине. Ведь ее экономику после победы Майдана тоже спасали с помощью столь же амбициозного плана. Белорусам стоит вспомнить, как осенью 2017 года в сейме Литвы торжественно, под множество камер, в присутствии дипломатов ведущих стран мира был презентован "план Маршалла для Украины". Инициированный бывшим премьер-министром этой страны Андрюсом Кубилюсом, проект действительно поражал воображение своей масштабностью. Планировалось в течение десяти лет вкладывать в развитие украинской экономики по пять миллиардов долларов ежегодно. Благодаря чему рост экономики Украины должен был в течение каждого года составлять шесть-восемь процентов. Да с такими темпами Украина к 2027 году (срок окончания данного плана) должна выйти в мировые экономические лидеры.
Помнится, вокруг этого прожекта царило необычайное возбуждение в украинских и некоторых европейских СМИ. Правда, его сторонников необычайно раздражал вопрос, кто же будет давать все эти немалые средства. Не великая же Литва, которая сама прочно сидит на дотациях Евросоюза. Нет, конечно, деньги должен был выделять Евросоюз. Да вот почему-то до сих пор не выделил. Украинская экономика падает, о "плане Маршалла", с такой помпой презентованном в литовском парламенте, как-то уже и позабыли.
Акция в поддержку протестов в Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 13:09Протесты в Белоруссии
Польша предложила создать "стабилизационный фонд" для Белоруссии
А что же архитектор этих "нью-Васюков" для Украины? Кубилюс сейчас депутат Европарламента и, не поверите, активно призывает Европу создать "план Маршалла" для все той же Белоруссии. Причем если сравнить его публикации о прожектах для Украины трехлетней давности и для Белоруссии сейчас, то и особую разницу тяжело будет найти. Все те же призывы к обузданию "имперской" России, все те же заявления об исторической миссии Литвы в спасении "демократии" у соседей.
Причем спроси сейчас у Кубилюса, какова судьба его плана для Украины, — наверняка обидится. Ведь не ко времени же вспоминать сейчас тот нереализованный прожект, когда срочно надо заниматься другим, более важным и более актуальным. Всем здравым людям понятно, что его судьба будет такой же. Неудивительно, что подобные планы вселенского масштаба порождают государства, сидящие на европейских дотациях, — ясно ведь, что Моравецкий не собирается обеспечивать будущий рост промышленности своего соседа и экономического конкурента, что бы он ни обещал самопровозглашенному "национальному лидеру Белоруссии". Поляки скорее ввергнут белорусскую экономику в бездну, чем будут подкармливать ее в ущерб собственным производителям.
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.11.2019
19 ноября 2019, 13:35
Моравецкий выступил за выгодную для Польши климатическую трансформацию
В свое время бывший президент Польши Лех Валенса в интервью немецкой Die Zeit довольно откровенно указал место украинцам: "Мы должны сказать Украине, что она может производить все зерно Европы, но не машины. Машины должна делать Польша". Замените в той фразе "зерно" на "картофель" — и это будет цель поляков относительно Белоруссии. Хорошо бы эту цитату приводить рабочим БелАЗа, МАЗа, МТЗ и прочих промышленных гигантов, которых лидеры белорусских протестов с территории Польши постоянно призывают к забастовкам. Глядишь, многие поймут, чьи экономические интересы продвигают протестные Telegram-каналы, мечтающие об остановке или бойкоте этих предприятий. Уж точно не белорусские.
Нет никаких сомнений в том, что польский "план Маршалла" для Белоруссии окажется таким же пшиком, как и литовский прожект для Украины. Потому что не на спасение постсоветских республик они направлены. Для своего внутреннего потребления польские политики и эксперты особо и не скрывают, что это вовсе не об экономике, что это всего лишь демонстрация белорусам пути, альтернативного сотрудничеству с Россией. Мол, Москва вам выделила выгодный кредит в самый нужный момент, а мы в ответ даем понять, что предоставим гораздо больше. Может быть. Когда-нибудь в будущем. Если не верите, спросите у Украины. Ей ведь тоже пообещали до 2027 года 50 миллиардов долларов. Кстати, Остап Бендер, по странному стечению обстоятельств, обещал доверчивым слушателям проведение "Международного Васюкинского турнира" тоже на 27-й год. Итог всем известен. Главное — потом не задавать лишних вопросов о том, где же обещанные Нью-Васюки.
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Светлана ТихановскаяМатеуш МоравецкийМоскваБелоруссияВаршаваАвторыВ мире
Популярные комментарии
В том что сейчас происходит в Белоруссии виноват исключительно Лукашенко. Нечего было себе фантастические проценты накручивать. Скромней нужно быть.
18 сентября, 08:45
Денис ЗахаровДенис Захаров
635012147
А можно нам жить на своей земле? Мы к вам с сформированными вокееыми отрядами под Смоленском не лезем!!!
18 сентября, 08:53
Мык ЧарМык Чар
325102161
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