Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT
17:13 28.04.2021 (обновлено: 18:57 28.04.2021)
БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".
Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции ЕП, принятие которой ожидается завтра по итогам пленарной сессии.
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Помимо этого, парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.
В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.