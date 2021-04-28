https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730355723.html

Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT

Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT

Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:13

2021-04-28T17:13

2021-04-28T18:57

россия

европарламент

swift

сергей лавров

евросоюз

экономика

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции ЕП, принятие которой ожидается завтра по итогам пленарной сессии.Помимо этого, парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.Как заявил ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

https://ria.ru/20210422/otklyuchenie-1729452297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/rossiya-1729427996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, swift, сергей лавров, евросоюз, экономика, в мире