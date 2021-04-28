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Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT
Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT
Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:13
2021-04-28T18:57
россия
европарламент
swift
сергей лавров
евросоюз
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции ЕП, принятие которой ожидается завтра по итогам пленарной сессии.Помимо этого, парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.Как заявил ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
https://ria.ru/20210422/otklyuchenie-1729452297.html
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россия, европарламент, swift, сергей лавров, евросоюз, экономика, в мире

Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT

17:13 28.04.2021 (обновлено: 18:57 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".
Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции ЕП, принятие которой ожидается завтра по итогам пленарной сессии.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 13:28
Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT
Помимо этого, парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.
В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 11:47Сказано в эфире
"Пожалуйста подвиньтесь". Отключат ли Россию от SWIFT по просьбе Киева?
 
РоссияЕвропарламентSWIFTСергей ЛавровЕвросоюзЭкономикаВ мире
 
 
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