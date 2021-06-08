Как сажать розы: особенности и сроки посадки
14:37 08.06.2021 (обновлено: 14:44 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по уходу — в материале РИА Новости.
Когда сажать розы в открытый грунт
Сажать розы в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Для каждого времени года есть свои нюансы правильной посадки растений.
— Главное — учитывать, в какой местности производится высадка. Не существует определенной наиболее благоприятной даты. Все зависит от климатических условий района, где планируется устроить розарий, — рассказала РИА Новости садовод Ирина Костылина.
Весной
Лучше всего сажать розы в грунт весной. До зимы успеет вызреть древесная часть растения, и крепкие побеги меньше будут подвергаться воздействию морозов. За лето розы нарастят основательную корневую систему, что также позволит им перезимовать без проблем.
— При этом слишком рано высаживать розы опасно. Возвратные заморозки весной способны сильно навредить слабым растениям. Важно, чтобы почва была достаточно прогретой — минимум 10 гpaдycoв, — пояснила эксперт.
Летом
По словам специалиста, лето не совсем подходит для высадки роз, однако и в это время года можно организовать вполне успешную посадку.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыращивание голландских роз в тепличном комплексе в Новосибирске
Выращивание голландских роз в тепличном комплексе в Новосибирске
Лучше всего делать это в июне, когда не достигла максимума солнечная активность. Посадка в июле считается неудачной затеей, поскольку такая процедура вряд ли принесет успех.
— Желательно подбирать саженцы в контейнерах, так как они обладают лучшей приживаемостью. Кроме того, посадка в июне требует особенно внимательного контроля за степенью влажности грунта. Если розе, посаженной летом, не организовать хороший полив, то она, скорее всего, не приживется. Однако цветок не любит и переливы, так как это приведет к загниванию корней, — отметила специалист.
Осенью
Осенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Однако к такой процедуре чаще прибегают садоводы южных областей России, где осень довольно теплая и до заморозков еще далеко.
— При осенней посадке роз в открытый грунт с опозданием существует опасность раннего похолодания. Растения уходят в зиму плохо укорененными, а значит, легко подвергаются вымерзанию, — сообщила садовод.
Однако плюсов у осенней посадки немало. Один из них — повышенная влажность воздуха в это время года, в результате чего испарение с листьев минимальное, и саженцы быстрее укореняются в почве. Кроме того, после теплых летних ночей земля не успевает остыть, и температура ее дольше находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.
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Как сажать розы
Каким должен быть саженец
При выборе саженца первое, на что стоит обратить внимание — это его корневище.
— Оно должно обладать следующими свойствами: разветвленность и хорошая развитость, светло-желтый или белый цвет на срезе, отсутствие видимых дефектов. Если кора сморщилась, а корни пересохли, перед посадкой саженец нужно на несколько часов опустить в воду. Корни саженца розы с открытой корневой системой нельзя пересушивать. При транспортировке и в течение всего времени до посадки они постоянно должны быть влажными. Желательно приобретать саженец, высаженный в контейнер, тогда при транспортировке риск травмировать корневую систему растения будет минимальным, — отметила эксперт.
Подготовка саженца
Перед посадкой саженца важно внимательно осмотреть корневую систему. При обнаружении пораженных участков нужно провести обработку биофунгицидом. Подсохшие корневые концы — обрезать до места, где видна белая здоровая сердцевина. Также стоит откусить слишком длинные отростки — оставить порядка 30 сантиметров.
Кроме того, необходимо убрать и все поврежденные, надломанные или слабые ветви — оставить только крепкие и сильные побеги. Их важно подрезать, сохранив длину 30-35 сантиметров.
— Обрезку в зависимости от вида проводят до 2-7 почки. Срез выполняется на 5 миллиметров выше внешней почки под углом 45°, — пояснила эксперт.
Также перед посадкой корни стоит замочить не более чем на 12 часов, чтобы восполнить недостаток влаги. Это делается для лучшей приживаемости саженца.
Растение погружают до корневой шейки в емкость с водой и оставляют так на два-три часа. Опытные садоводы для замачивания используют водный раствор стимулятора роста. Также растение опускают в спецраствор для профилактики инфекций.
Выбор места
Для посадки роз выбирают самый высокий участок в саду на юге, западе, юго-западе. Эти цветы отлично растут на склонах до 8-10°.
Также розам необходимо яркое освещение.
— В тени растения чувствуют себя угнетенно, побеги вытягиваются, окраска листьев бледнеет, мельчают бутоны, из которых раскрываются слабые цветы. Притенять розы нужно только в период укоренения. Появление новых блестящих листьев сигнализирует о том, что растение тронулось в рост, в защите от солнца оно больше не нуждается, — отметила садовод.
Кроме того, розовые кусты важно защищать от ветра. Особенно им вредит холодный северный ветер. Хорошо, если растения будут закрыты от его порывов высокими деревьями, забором или стеной строения.
В какую почву сажать
Нельзя высаживать розы на мокрых грунтах с высоким содержанием соли, а также на кислых и песчаных почвах. Худшими вариантами для высадки считается легкая супесь и тяжелый суглинок. Цветочные кусты лучше развиваются на богатых перегноем, хорошо дренированных почвах.
— Лучшей для розы является плодородная слабокислая почва, уровень рН от 5,5 до 6,5. Обязательна хорошая влаго- и воздухопроницаемость, — рассказала специалист.
Подготовка почвы и посадочной ямы
Однако, по словам эксперта, даже самую плохую почву можно исправить — подготовить к посадке роз.
— Для песчаных грунтов смешивают листовую землю, измельченную глину, компост либо перегной в соотношении 2:2:1. Для суглинков — крупнозернистый песок, листовую землю, перегной либо компост в соотношении 6:1:1. Получившийся субстрат всыпают в почву, после чего перекапывают на глубину около 50 сантиметров. Подготовку лучше всего проводить за полгода до посадки кустов — заявила Ирина Костылина.
Для посадки розы нужно выкопать яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет полметра. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков — 15 сантиметров относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин — 50-60 сантиметров.
Извлеченную из ямы землю нужно смешать с перегноем и удобрением. Можно приобрести любое комплексное или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившейся смесью и нужно будет засыпать корни саженца при посадке.
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Посадка роз
Посадка розового куста производится следующим образом:
- 1Важно аккуратно расположить корни саженца в посадочной яме, расправить их, чтобы они свободно располагались.
- 2Затем нужно заполнить яму с саженцем почвой и заглубить место прививки розы примерно на 3-7 сантиметров. Также стоит произвести легкое уплотнение субстрата около саженца. Это поможет уберечь корневую шейку от скачков температуры.
- 3Затем необходимо полить растение. Для этого можно использовать простую чистую воду или же смесь, приготовленную для обработки корней растения. При этом важно избегать попадания влаги на побеги, чтобы избежать солнечных ожогов.
- 4После посадки необходимо притенить растение примерно на 10 дней.
Посадка саженцев различных видов
Правила посадки роз могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида. Например, при посадке плетистых (вьющихся) роз в открытом грунте весной нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами — соблюсти дистанцию в один или полтора метра. Заглублять место прививки саженца следует на 8—10 сантиметров.
— А вот при посадке чайно-гибридных роз весной необходимо заглублять место прививки на 3-5 сантиметров. Также следует учитывать оптимальное для вида расстояние между ними — около 0,3-0,5 метра. Также важно соблюдать рекомендуемое расстояние между рядами — примерно 60-90 сантиметров. На каждом побеге растения рекомендуется оставлять по 2-3 хорошо развитых почек, — отметила эксперт.
Уход после посадки
Полив
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После посадки розам жизненного необходим регулярный полив. Для этого нужно использовать отстоянную воду температуры от 20 до 30°. Сначала поливать следует ежедневно, утром или вечером, но постепенно количество поливов стоит сократить до одного-двух в неделю.
Рыхление
Рыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.
— Рекомендуют проводить рыхление почвы после полива, так как это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням растения, — рассказала специалист.
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Мульчирование
Мульчирование — это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала — мульчей. Такая процедура помогает задерживать влагу в почве, что позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в почве, препятствует их вымыванию и выветриванию.
Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другие.
— Например, торф повышает кислотность, поэтому применять его желательно только на участках с щелочной почвой. Перепревший навоз наоборот снижает кислотность, что делает его хорошим выбором для земли с низким pH. Солома обеспечивает особенно хорошую теплоизоляцию, поэтому ее лучше использовать на случай внезапных ночных заморозков, которые могут погубить первые ростки. А скошенная трава прекрасно обогащает почву азотом, который позволяет растениям быстро наращивать зеленую массу, — пояснила эксперт.
Подкормка
При использовании каких-либо удобрений при посадке роз в первый год подкармливать кусты не нужно. Если же все-таки имеется риск дефицита полезных веществ, то проведение подкормок необходимо. Они помогут простимулировать нормальный рост и цветение.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыращивание роз в тепличном комплексе "Зелёный Дом" в поселке Супс Тахтамукайского района Республики Адыгея. Специалистами "Зелёного Дома" выращиваются порядка 50-ти сортов роз в закрытом грунте
Приобрести комплексные удобрения с микроэлементами, кальцием, магнием, серой можно в садовых центрах. Также допускается использовать птичий помет, садовый компост, коровий и конский навоз, древесную золу или водный настой из свежей травы.
Удобрения нужно применять в соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями специалистов.
Вредители и болезни
Чтобы уберечь от болезней и вредителей недавно посаженные розы, можно приобрести в садовых центрах спецрастворы. Также можно использовать и народные средства. Например, посадить рядом с розарием растения с характерным запахом — лук, шалфей, бархатцы. Поможет и обработка древесной золой или настоем из тысячелистника, лука, календулы, чеснока.
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Особенности упаковки (укрытия)
Некоторые виды роз нуждаются в укрытии на зиму, например, розы флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы. А вот парковые, видовые, абсолютно зимостойкие сорта и некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза, напротив, не нуждаются в дополнительной защите от морозов.
— Обычно в северных регионах России розы укрывают в конце сентября или октябре. В средней полосе — в конце октября или начале ноября. На юге — не раньше ноября, в самом конце осени. Укрывать кусты стоит на подмороженной земле, когда наступят устойчивые заморозки и средняя температура воздуха составляет -5°, — пояснила эксперт.
Лучше всего использовать для укрытия роз такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.
Особенности посадки в разных регионах
Существуют определенные нюансы, которые необходимо соблюсти при высаживании растения в разных регионах.
— Например, в Подмосковье к высадке роз традиционно приступают с середины апреля по первую декаду мая. На юге же начало посадки смещается на конец марта или начало апреля. Однако лучше всего отталкиваться именно от погодных условий, — отметила специалист.
В Сибири, на Урале или в Ленинградской области весна наступает поздно, а солнечных дней в году бывает мало, поэтому посадку кустов роз рекомендуется производить на южной стороне участка. Кроме того, в этих краях часто бывает сильный ветер, поэтому важно защитить растение от него.
На юге же посадку чаще всего рекомендуют производить в осенний период.
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