https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Как сажать розы и когда: правильная посадка в открытый грунт

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:37

2021-06-08T14:37

2021-06-08T14:44

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по уходу — в материале РИА Новости.Когда сажать розы в открытый грунтСажать розы в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Для каждого времени года есть свои нюансы правильной посадки растений.ВеснойЛучше всего сажать розы в грунт весной. До зимы успеет вызреть древесная часть растения, и крепкие побеги меньше будут подвергаться воздействию морозов. За лето розы нарастят основательную корневую систему, что также позволит им перезимовать без проблем.ЛетомПо словам специалиста, лето не совсем подходит для высадки роз, однако и в это время года можно организовать вполне успешную посадку.Лучше всего делать это в июне, когда не достигла максимума солнечная активность. Посадка в июле считается неудачной затеей, поскольку такая процедура вряд ли принесет успех.ОсеньюОсенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Однако к такой процедуре чаще прибегают садоводы южных областей России, где осень довольно теплая и до заморозков еще далеко.Однако плюсов у осенней посадки немало. Один из них — повышенная влажность воздуха в это время года, в результате чего испарение с листьев минимальное, и саженцы быстрее укореняются в почве. Кроме того, после теплых летних ночей земля не успевает остыть, и температура ее дольше находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.Как сажать розыКаким должен быть саженецПри выборе саженца первое, на что стоит обратить внимание — это его корневище.Подготовка саженцаПеред посадкой саженца важно внимательно осмотреть корневую систему. При обнаружении пораженных участков нужно провести обработку биофунгицидом. Подсохшие корневые концы — обрезать до места, где видна белая здоровая сердцевина. Также стоит откусить слишком длинные отростки — оставить порядка 30 сантиметров.Кроме того, необходимо убрать и все поврежденные, надломанные или слабые ветви — оставить только крепкие и сильные побеги. Их важно подрезать, сохранив длину 30-35 сантиметров.Также перед посадкой корни стоит замочить не более чем на 12 часов, чтобы восполнить недостаток влаги. Это делается для лучшей приживаемости саженца.Растение погружают до корневой шейки в емкость с водой и оставляют так на два-три часа. Опытные садоводы для замачивания используют водный раствор стимулятора роста. Также растение опускают в спецраствор для профилактики инфекций.Выбор местаДля посадки роз выбирают самый высокий участок в саду на юге, западе, юго-западе. Эти цветы отлично растут на склонах до 8-10°.Также розам необходимо яркое освещение.Кроме того, розовые кусты важно защищать от ветра. Особенно им вредит холодный северный ветер. Хорошо, если растения будут закрыты от его порывов высокими деревьями, забором или стеной строения.В какую почву сажатьНельзя высаживать розы на мокрых грунтах с высоким содержанием соли, а также на кислых и песчаных почвах. Худшими вариантами для высадки считается легкая супесь и тяжелый суглинок. Цветочные кусты лучше развиваются на богатых перегноем, хорошо дренированных почвах.— Лучшей для розы является плодородная слабокислая почва, уровень рН от 5,5 до 6,5. Обязательна хорошая влаго- и воздухопроницаемость, — рассказала специалист.Подготовка почвы и посадочной ямыОднако, по словам эксперта, даже самую плохую почву можно исправить — подготовить к посадке роз.Для посадки розы нужно выкопать яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет полметра. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков — 15 сантиметров относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин — 50-60 сантиметров.Извлеченную из ямы землю нужно смешать с перегноем и удобрением. Можно приобрести любое комплексное или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившейся смесью и нужно будет засыпать корни саженца при посадке.Посадка розПосадка розового куста производится следующим образом:Посадка саженцев различных видовПравила посадки роз могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида. Например, при посадке плетистых (вьющихся) роз в открытом грунте весной нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами — соблюсти дистанцию в один или полтора метра. Заглублять место прививки саженца следует на 8—10 сантиметров.Уход после посадкиПоливПосле посадки розам жизненного необходим регулярный полив. Для этого нужно использовать отстоянную воду температуры от 20 до 30°. Сначала поливать следует ежедневно, утром или вечером, но постепенно количество поливов стоит сократить до одного-двух в неделю. РыхлениеРыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.— Рекомендуют проводить рыхление почвы после полива, так как это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням растения, — рассказала специалист.МульчированиеМульчирование — это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала — мульчей. Такая процедура помогает задерживать влагу в почве, что позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в почве, препятствует их вымыванию и выветриванию.Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другие.ПодкормкаПри использовании каких-либо удобрений при посадке роз в первый год подкармливать кусты не нужно. Если же все-таки имеется риск дефицита полезных веществ, то проведение подкормок необходимо. Они помогут простимулировать нормальный рост и цветение.Приобрести комплексные удобрения с микроэлементами, кальцием, магнием, серой можно в садовых центрах. Также допускается использовать птичий помет, садовый компост, коровий и конский навоз, древесную золу или водный настой из свежей травы.Удобрения нужно применять в соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями специалистов.Вредители и болезниЧтобы уберечь от болезней и вредителей недавно посаженные розы, можно приобрести в садовых центрах спецрастворы. Также можно использовать и народные средства. Например, посадить рядом с розарием растения с характерным запахом — лук, шалфей, бархатцы. Поможет и обработка древесной золой или настоем из тысячелистника, лука, календулы, чеснока.Особенности упаковки (укрытия)Некоторые виды роз нуждаются в укрытии на зиму, например, розы флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы. А вот парковые, видовые, абсолютно зимостойкие сорта и некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза, напротив, не нуждаются в дополнительной защите от морозов.Лучше всего использовать для укрытия роз такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.Особенности посадки в разных регионахСуществуют определенные нюансы, которые необходимо соблюсти при высаживании растения в разных регионах.В Сибири, на Урале или в Ленинградской области весна наступает поздно, а солнечных дней в году бывает мало, поэтому посадку кустов роз рекомендуется производить на южной стороне участка. Кроме того, в этих краях часто бывает сильный ветер, поэтому важно защитить растение от него. На юге же посадку чаще всего рекомендуют производить в осенний период.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дача, дача, цветы, общество