https://ria.ru/20210608/narkotiki-1736138581.html

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в мире в 2007-2021 годах

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в мире в 2007-2021 годах - РИА Новости, 08.06.2021

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в мире в 2007-2021 годах

, по сообщению Европола, в результате одной из крупнейших международных операций было изъято почти 40 тонн наркотиков - более восьми тонн кокаина, 22 тонн... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:14

2021-06-08T14:14

2021-06-08T14:14

северная африка

европол

калифорния

наркотики

борьба с наркотрафиком в россии и европе

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731337548_0:346:2943:2001_1920x0_80_0_0_9faee5b2cdf941b9368ee663f39a31d9.jpg

20218 июня, по сообщению Европола, в результате одной из крупнейших международных операций было изъято почти 40 тонн наркотиков - более восьми тонн кокаина, 22 тонн каннабиса и смолы каннабиса, двух тонн синтетических наркотиков, шести тонн прекурсоров синтетических наркотиков. Серия масштабных действий правоохранителей была совершена в 16 странах, что привело к задержанию более 800 преступников. Также было изъято 250 единиц оружия, 55 люксовых автомобилей и свыше 48 миллионов долларов в различных мировых валютах и криптовалютах.20205 ноября полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, спрятанные в пяти грузовых контейнерах. Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро. В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом. Операция проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией. 5 июня министерство обороны Мексики сообщило об изъятии почти 10 тонн наркотических средств в приграничном с США городе Тихуана (штат Нижняя Калифорния). Были задержаны две тонны метамфетамина, 7,8 тонны марихуаны, 87 килограммов кокаина и более 130 тысяч таблеток опаснейшего синтетического опиоида фентанила. По данным специалистов, стоимость изъятого превышает 743 миллиона песо (34 миллиона долларов).19 мая стало известно, что в Мьянме в штате Шан полиция изъяла крупнейшую партию синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии – около 18 тонн метамфетамина, 3,7 тысячи литров метилфенталина, а также 35,5 тонн и 163 тысячи литров химических веществ-прекурсоров. В результате операции была пресечена деятельность четырех лабораторий по производству наркотиков в районе города Куткай, обнаружен тайник с оружием и задержаны 33 подозреваемых в торговле наркотиками. 201918 июня в Испании в 98 морских милях от Картахены (автономное сообщество Мурсия) было задержано торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша. В ходе полугодового расследования у Управления морской разведки таможенного контроля появились подозрения о незаконной деятельности этого судна, после этого за ним была установлена слежка. В операции принимали участие итальянские, французские и турецкие власти.10 мая полиция Франции конфисковала 11 тонн марихуаны – одну из крупнейших партий в истории борьбы с наркотрафиком. Груз наркотиков был перехвачен на автотрассе в районе Безансона (департамент Ду на востоке Франции). Для перевозки пакетов с зельем были задействованы несколько автомобилей, в том числе грузовик. Расследование было начато в 2017 году и проходило совместно с правоохранителями Марокко, Испании и Бельгии. Полицейскими были арестованы четыре подозреваемых, среди которых гражданин Италии.201823 августа стало известно, что подразделения военно-морских сил Мексики в ходе операции в штате Синалоа на востоке страны изъяли 10 тонн синтетических наркотиков. Обнаруженные наркотики хранились в мешках и канистрах. Также в ходе операции были изъяты 72 килограмма кокаина. Наркотики были уничтожены.201614 сентября на юго-востоке Испании недалеко от берегов Мурсии гражданская гвардия страны обнаружила на судне в Средиземном море 15 тонн гашиша. В операции участвовали несколько испанских судов, а также итальянский патрульный самолет, который определил местонахождение судна.10 июня на севере Танзании на склонах горы Меру полиция страны в ходе спецоперации изъяла и уничтожила 26 тонн марихуаны – крупнейшую партию наркотиков, конфискованную в регионе Восточной Африки. Изъятые наркотики были уничтожены в нескольких километрах от центра города Аруша. 201429 ноября колумбийская полиция сообщила об изъятии партии марихуаны весом 12,3 тонны в ходе операции в разных частях страны. По информации агентства Notimex, широкомасштабная операция закончилась арестом 11 человек, в том числе женщины, стоявшей во главе банды наркоторговцев. Аресты были произведены в столице Боготе, в городах Кали, Санта-Марта, Кукута и Флоренсия. Власти считают, что разгромленная группа наркоторговцев имела тесные контакты с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), покупая у них марихуану для дальнейшей перепродажи.201318 августа стало известно, что на севере Таиланда полиция задержала грузовик с 980 тысячами таблеток метамфетамина на сумму более шести миллионов долларов. Полицейские остановили грузовик, в крыше которого был спрятан наркотик, в провинции Чиангра в районе "Золотого треугольника" – местности на стыке границ Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Грузовик, предположительно, направлялся в Бангкок.20129 декабря агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что иранская полиция конфисковала у контрабандистов более 11 тонн различных наркотических средств в результате операции против наркоторговцев, проведенной стражами порядка на юго-востоке страны на границе с Пакистаном. Как сообщил начальник местной полиции Голям Наби Кухкан (Qolam Nabi Kouhkan), в проведении операции активную помощь полицейским оказывали местные жители. Операция завершилась напряженной перестрелкой полицейских с контрабандистами, в результате которой один наркоторговец был убит, еще несколько получили ранения. Изъятая партия наркотиков, которую преступники перевозили из Пакистана на верблюдах, стала крупнейшей за всю историю борьбы с наркоторговлей в Иране.25 марта министерство обороны Мексики сообщило о двух успешных операциях против наркодельцов на севере страны, в результате которых было конфисковано 14,2 тонны марихуаны. В штате Синалоа на одном из складов были найдены 980 пакетов с наркотическим веществом общим весом 9,5 тонны. Марихуана была спрятана в потайных секциях, сделанных в газовых баллонах, и своей находкой военные обязаны неосторожности при работах с газовым оборудованием со стороны наркоторговцев. Произошел небольшой взрыв, привлекший внимание солдат. На складе они нашли подпольную лабораторию по переделке газовых баллонов в контейнеры с наркотиками. На месте было обнаружено тело человека, видимо, погибшего в результате взрыва. Кроме того, в результате еще одной операции в северном штате Тамаулипас были изъяты 590 пакетов с марихуаной общим весом 4,7 тонны.201025 и 28 ноября две масштабные спецоперации были проведены в комплексах фавел "Вила-Крузейру" и "Алемао" в северных предместьях Рио-де-Жанейро (Бразилия), где располагались центры наркоторговли. Силами 2,7 тысячи бойцов полицейского спецназа, морских пехотинцев и армейских десантников при поддержке вертолетов и бронетехники государству удалось вытеснить наркодельцов и взять под контроль эту территорию. Силами правопорядка было изъято 42 тонны кокаина, марихуаны и других наркотических веществ. Были задержаны более 20 главарей наркомафии, общее число арестованных достигло 118 человек.12 ноября испанские таможенники задержали в 120 милях южнее города Кадиса (юг Испании) судно Nancy-II под голландским флагом с 20 тоннами гашиша на борту. Это была самая крупная партия гашиша, изъятая у наркоторговцев в Испании за последние 10 лет. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке могла достичь 220 миллионов евро.19 октября стало известно, что мексиканские силовые структуры изъяли 105 тонн марихуаны в ходе проведения спецоперации на севере страны. Партия марихуаны, расфасованная на 10 тысяч пакетов, была захвачена в городе Тихуана на границе с Калифорнией. Уличная ценность конфискованного наркотика составляла 4,2 миллиарда песо (344 миллионов долларов США). На тот момент это была самая крупная партия марихуаны, изъятая мексиканскими властями за последние несколько лет.2009 23 октября сообщалось, что агенты управления США по борьбе с наркотиками и военнослужащие Гватемалы перехватили мини-подлодку с 10 тоннами кокаина в 180 милях от побережья этой центральноамериканской страны. Министр внутренних дел Гватемалы Рауль Веласкес отметил, что это самая большая партия наркотиков, конфискованная в Гватемале за всю историю. На борту подводной лодки находились три колумбийца и один мексиканец, которые были задержаны. Кокаин предназначался для одной из мексиканских преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.19 января испанская полиция обнаружила в Севилье (юг Испании) подземный гараж с 11 тоннами спрятанного в нем гашиша. Изъятый гашиш, по данным полиции, был тщательно упакован в 361 мешок по 30 килограммов в каждом и был готов к продаже. Стоимость гашиша при его реализации могла бы превысить 16 миллионов евро. По мнению полиции, наркотики предназначались для реализации как в самой Испании, так и за ее пределами и попали на территорию страны, скорее всего, из северной Африки.200825 октября полиция Колумбии конфисковала на севере страны 10,5 тонн кокаина. Груз с наркотиками был обнаружен в двух трейлерах на въезде в морской порт Барранкилья (Barranquilla), расположенный в 950 километрах от столицы страны Боготы. Его ориентировочная стоимость составляла от 150 до 200 миллионов долларов. Контейнеры с кокаином должны были отбыть в Мексику, а оттуда - в США. Были задержаны трое подозреваемых в преступлении.17 сентября стало известно, что в результате операции, проведенной совместно спецслужбами США и Италии, было изъято около 60 миллионов долларов и более 40 тонн наркотических веществ. Операция под кодовым названием "Проект расплата" проводилась на протяжении 15 месяцев. В результате в Нью-Йорке были арестованы 175 человек по обвинению в причастности к одному из крупнейших мексиканских картелей. Всего в рамках операции было арестовано около 500 человек, подозреваемых в принадлежности к картелю.200719 марта в Тихом океане американские и панамские власти совместными усилиями изъяли партию кокаина весом около 19,4 тонн. Контрабандный груз находился на борту панамского грузового судна. Были арестованы 14 человек, которые являлись гражданами Панамы и Мексики. 21 марта в Тихом океане, в результате спецоперации сотрудников американского и панамского комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, было задержано еще одно судно, на борту которого находилось 11 тонн кокаина.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

северная африка

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная африка, европол, калифорния, наркотики, борьба с наркотрафиком в россии и европе, справки