https://ria.ru/20201105/belgiya-1583261410.html
В Бельгии изъяли рекордную партию кокаина
В Бельгии изъяли рекордную партию кокаина
Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, спрятанные в пяти грузовых контейнерах, сообщила федеральная полиция Бельгии. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:21
2020-11-05T20:21
2020-11-05T20:21
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, спрятанные в пяти грузовых контейнерах, сообщила федеральная полиция Бельгии.Речь идет о крупнейшей в мире партии наркотиков, поступившей из-за рубежа. Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро.В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом. Сообщается, что операция, в результате которой был обнаружен наркотик, проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией. Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен, откуда контейнеры предполагалось переправить в соседние Нидерланды.Бельгийские власти задержали в рамках данного дела двух человек. Следствие продолжается.В последние несколько лет власти отмечают повышение наркотрафика через порт Антверпена. Стоимость изъятых с 2016 по 2019 годы в этом порту наркотиков составляет порядка 3,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20201020/paragvay-1580689929.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, бельгия, нидерланды, антверпен, в мире