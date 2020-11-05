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В Бельгии изъяли рекордную партию кокаина
В Бельгии изъяли рекордную партию кокаина
Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, спрятанные в пяти грузовых контейнерах, сообщила федеральная полиция Бельгии. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:21
2020-11-05T20:21
латинская америка
бельгия
нидерланды
антверпен
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, спрятанные в пяти грузовых контейнерах, сообщила федеральная полиция Бельгии.Речь идет о крупнейшей в мире партии наркотиков, поступившей из-за рубежа. Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро.В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом. Сообщается, что операция, в результате которой был обнаружен наркотик, проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией. Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен, откуда контейнеры предполагалось переправить в соседние Нидерланды.Бельгийские власти задержали в рамках данного дела двух человек. Следствие продолжается.В последние несколько лет власти отмечают повышение наркотрафика через порт Антверпена. Стоимость изъятых с 2016 по 2019 годы в этом порту наркотиков составляет порядка 3,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20201020/paragvay-1580689929.html
латинская америка
бельгия
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латинская америка, бельгия, нидерланды, антверпен, в мире

В Бельгии изъяли рекордную партию кокаина

20:21 05.11.2020
 
© AP Photo / Virginia MayoПолицейские в Брюсселе
Полицейские в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, спрятанные в пяти грузовых контейнерах, сообщила федеральная полиция Бельгии.
Речь идет о крупнейшей в мире партии наркотиков, поступившей из-за рубежа. Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро.
В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом. Сообщается, что операция, в результате которой был обнаружен наркотик, проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией. Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен, откуда контейнеры предполагалось переправить в соседние Нидерланды.
Бельгийские власти задержали в рамках данного дела двух человек. Следствие продолжается.
В последние несколько лет власти отмечают повышение наркотрафика через порт Антверпена. Стоимость изъятых с 2016 по 2019 годы в этом порту наркотиков составляет порядка 3,2 миллиарда евро.
Сотрудники прокуратуры и полиции Эквадора во время изъятия двух с половиной тонн кокаина в провинции Манаби. 29 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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