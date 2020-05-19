В Мьянме изъяли крупнейшую партию наркотиков в Юго-Восточной Азии

Сообщается, что в ходе военной операции с 20 февраля по 9 апреля были изъяты около 18 тонн метамфетамина, 3,7 тысячи литров метилфенталина, а также 35,5 тонн и 163 тысячи литров химических веществ-прекурсоров.

Как отмечают в управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), изъятая партия является крупнейшей в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в результате операции была пресечена деятельность четырех лабораторий по производству наркотиков в районе города Куткай, обнаружен тайник с оружием и задержаны 33 подозреваемых в торговле наркотиками.

В вооруженных силах страны сообщили, что операция была проведена при сотрудничестве с управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Федеральной полиции Австралии