В Мьянме изъяли крупнейшую партию наркотиков в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Полиция Мьянмы изъяла в штате Шан крупнейшую партию синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает издание Myanmar Times.
Сообщается, что в ходе военной операции с 20 февраля по 9 апреля были изъяты около 18 тонн метамфетамина, 3,7 тысячи литров метилфенталина, а также 35,5 тонн и 163 тысячи литров химических веществ-прекурсоров.
Как отмечают в управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), изъятая партия является крупнейшей в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, в результате операции была пресечена деятельность четырех лабораторий по производству наркотиков в районе города Куткай, обнаружен тайник с оружием и задержаны 33 подозреваемых в торговле наркотиками.
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Также сообщается, что 17 мая в штатах Шан и Ракхайн была изъята еще одна партия наркотиков на сумму 1,21 миллиона долларов США.