В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.

Судно, на борту которого находились восемь членов экипажа, все украинцы, было задержано в 98 морских милях от Картахены (автономное сообщество Мурсия).

Расследование началось шесть месяцев назад, когда у Управления морской разведки таможенного контроля появились подозрения о незаконной деятельности этого судна, после этого за ним была установлена слежка. В операции принимали участие итальянские, французские и турецкие власти.

В результате обыска на корабле было обнаружено 350 тюков с гашишем, общим весом около 10 тонн.