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Агроном дал советы по выбору черешни и клубники

Агроном дал советы по выбору черешни и клубники - РИА Новости, 07.06.2021

Агроном дал советы по выбору черешни и клубники

На прилавках с каждым днем появляется все больше клубники и черешни. Каким ягодам отдать предпочтение и как определить их качество, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T04:10

2021-06-07T04:10

2021-06-07T10:41

черешня

владимир викулов

россия

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На прилавках с каждым днем появляется все больше клубники и черешни. Каким ягодам отдать предпочтение и как определить их качество, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.Он отметил, что сезон клубники сейчас уже подходит к своему пику, и предложений на рынке много. Выбирая ягоды нужно отдавать предпочтение тем, которые выращены в вашем регионе, советует агроном. Он объяснил, что вкус клубники во многом зависит от погоды, но в этом году, судя по всему она должна быть вкусной."Если будет стоять неделю-две пасмурная, дождливая погода, качество плодов сразу будет иным, появится серая гниль, ягода станет другая на вкус. Если погода будет, как сейчас, не очень жаркая, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, это позволит накопить всем плодам высокое содержание витаминов, сахаров, вкусовые качества будут высокие, ягода будет сухая и красивая", – объяснил Владимир Викулов.Агроном рассказал, что через пару недель начнется массовый сбор черешни, а пока в продаже только самая ранняя черешня, которая по вкусу уступает основным, более поздним сортам. "Уже буквально через неделю-две будет другая черешня. Маленький секрет по выбору черешни – смотрите на плодоножку. Если она свежая, зеленая, это говорит о том, что она собрана совершенно недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то и от ягод ничего хорошего не ждите", – сказал Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.Он добавил, что так как клубника и черешня – это сезонные ягоды, самая низкая цена на них бывает в период массового плодоношения и массового сбора.

https://rsport.ria.ru/20210524/klubnika-1733574357.html

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черешня, владимир викулов, россия, общество