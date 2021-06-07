Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/yagody-1735928996.html
Агроном дал советы по выбору черешни и клубники
Агроном дал советы по выбору черешни и клубники - РИА Новости, 07.06.2021
Агроном дал советы по выбору черешни и клубники
На прилавках с каждым днем появляется все больше клубники и черешни. Каким ягодам отдать предпочтение и как определить их качество, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T04:10
2021-06-07T10:41
черешня
владимир викулов
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735952840_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_15ef7cbc81fc883784930cd7862e66ad.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На прилавках с каждым днем появляется все больше клубники и черешни. Каким ягодам отдать предпочтение и как определить их качество, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.Он отметил, что сезон клубники сейчас уже подходит к своему пику, и предложений на рынке много. Выбирая ягоды нужно отдавать предпочтение тем, которые выращены в вашем регионе, советует агроном. Он объяснил, что вкус клубники во многом зависит от погоды, но в этом году, судя по всему она должна быть вкусной."Если будет стоять неделю-две пасмурная, дождливая погода, качество плодов сразу будет иным, появится серая гниль, ягода станет другая на вкус. Если погода будет, как сейчас, не очень жаркая, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, это позволит накопить всем плодам высокое содержание витаминов, сахаров, вкусовые качества будут высокие, ягода будет сухая и красивая", – объяснил Владимир Викулов.Агроном рассказал, что через пару недель начнется массовый сбор черешни, а пока в продаже только самая ранняя черешня, которая по вкусу уступает основным, более поздним сортам. "Уже буквально через неделю-две будет другая черешня. Маленький секрет по выбору черешни – смотрите на плодоножку. Если она свежая, зеленая, это говорит о том, что она собрана совершенно недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то и от ягод ничего хорошего не ждите", – сказал Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.Он добавил, что так как клубника и черешня – это сезонные ягоды, самая низкая цена на них бывает в период массового плодоношения и массового сбора.
https://rsport.ria.ru/20210524/klubnika-1733574357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735952840_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_99a59cd72beb86c85601e8c4a2551ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черешня, владимир викулов, россия, общество

Агроном дал советы по выбору черешни и клубники

04:10 07.06.2021 (обновлено: 10:41 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор урожая черешни
Сбор урожая черешни - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На прилавках с каждым днем появляется все больше клубники и черешни. Каким ягодам отдать предпочтение и как определить их качество, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
Он отметил, что сезон клубники сейчас уже подходит к своему пику, и предложений на рынке много. Выбирая ягоды нужно отдавать предпочтение тем, которые выращены в вашем регионе, советует агроном.
"Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать те, которые выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки", – уточнил Владимир Викулов.
Он объяснил, что вкус клубники во многом зависит от погоды, но в этом году, судя по всему она должна быть вкусной.
"Если будет стоять неделю-две пасмурная, дождливая погода, качество плодов сразу будет иным, появится серая гниль, ягода станет другая на вкус. Если погода будет, как сейчас, не очень жаркая, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, это позволит накопить всем плодам высокое содержание витаминов, сахаров, вкусовые качества будут высокие, ягода будет сухая и красивая", – объяснил Владимир Викулов.
Агроном рассказал, что через пару недель начнется массовый сбор черешни, а пока в продаже только самая ранняя черешня, которая по вкусу уступает основным, более поздним сортам.
"Уже буквально через неделю-две будет другая черешня. Маленький секрет по выбору черешни – смотрите на плодоножку. Если она свежая, зеленая, это говорит о том, что она собрана совершенно недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то и от ягод ничего хорошего не ждите", – сказал Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что так как клубника и черешня – это сезонные ягоды, самая низкая цена на них бывает в период массового плодоношения и массового сбора.
Летний фотоэтюд корзина с клубникой - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 04:25ЗОЖ
Врач рассказала, кому нельзя есть клубнику
 
черешняВладимир ВикуловРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния