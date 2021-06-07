https://ria.ru/20210607/partii-1735893212.html

Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех

Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех - РИА Новости, 07.06.2021

Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех

В России де-факто стартовала парламентская кампания. Фаворит — "Единая Россия" — провела внутрипартийное предварительное голосование, у КПРФ еще месяц назад... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:04

россия

коммунисты россии

кпрф

яблоко

госдума рф

единая россия

авторы

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147731/13/1477311343_189:0:3072:1622_1920x0_80_0_0_7c0dc44e8db601f7ac9dc0b9f75b71ac.jpg

В России де-факто стартовала парламентская кампания. Фаворит — "Единая Россия" — провела внутрипартийное предварительное голосование, у КПРФ еще месяц назад прошел свой съезд, исключивший из руководства партии ряд аппаратных квазиконкурентов Геннадия Зюганова. Готовятся к предвыборным съездам и иные крупные политические игроки — эсеры, например, запланировали предвыборный съезд на 26 июня, уже второе крупное партийное событие после объединительного съезда в феврале. В этом контексте бурной политической жизни основных игроков кампании возникает вопрос: а чем занимаются менее известные конкуренты? Каковы их шансы и амбиции на старте гонки?Прежде всего следует напомнить, что в России на сегодня существует 14 партий, которые обладают так называемой парламентской льготой — то есть правом выдвигать списки и кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Такое право партия получает в случае, если ей удалось провести по партийным спискам хотя бы одного депутата в законодательное собрание хотя бы одного региона. На деле партий в России существенно больше — несколько десятков, но в плане участия в федеральных парламентских выборах стоит рассматривать преимущественно эти 14. Маловероятно, чтобы условная Партия дела стала претендовать на участие в парламентской кампании. Ведь для этого ей понадобилось бы для начала пройти ресурсоемкую и организационно сложную процедуру сбора подписей. Причем средства пришлось бы потратить без каких-либо гарантий регистрации (неопытные политики нередко нанимают некачественных сборщиков подписей) и практически с исчезающими шансами получить мандаты, если уж партия не смогла даже на региональном уровне провести в парламенты субъектов Федерации хотя бы одного-единственного депутата за последние пять лет.Потому, оценивая шансы малых партий в думской кампании, всех, кто не обладает думской льготой, из рассмотрения можно исключить. С 99-процентной вероятностью никакая из этих организаций и сама не захочет попытать счастья на федеральном уровне.С теми же, у кого парламентская льгота есть, дело обстоит интереснее. Во-первых, на федеральных выборах есть два квалификационных барьера при голосовании по партийным спискам. Пять процентов — это проходной барьер в собственно Госдуму. Все, кто его преодолел, гарантированно получают право на пропорциональное распределение мандатов по спискам — то есть на свою долю от 225 депутатских кресел. Гарантированно его, согласно текущим опросам, проходят пока только четыре партии, уже присутствующие в парламенте.Но есть и второй квалификационный барьер — трехпроцентный. Преодолевшие три процента партии получают государственное финансирование, напрямую зависящее от количества отданных за ее список голосов. Для малых партий это не менее интересно, нежели главный приз в виде кресел в Госдуме, а потому смысл выдвигать списки имеется даже для тех, кто не претендует на попадание в парламент.Во-вторых, малые партии, несомненно, могут побороться за мандаты по мажоритарным округам. У целого ряда из них есть вполне узнаваемые региональные лидеры общественного мнения. Руководители ряда партий, в частности "Яблока" и "Родины", на протяжении последних лет являются регулярными гостями федеральных политических ток-шоу, у кого-то имеются и сильные отделения на местах (удалось же им, в конце концов, избраться хотя бы в один региональный парламент).С перспективой преодоления пятипроцентного барьера у малых партий, как уже говорилось, все обстоит далеко не радужным образом. По данным ВЦИОМ, общий рейтинг непарламентских партий составляет 13,4 процента и колеблется в рамках статпогрешности. Партий десять, и, таким образом, "сферическая непарламентская партия" может претендовать на результат в районе полутора процентов. Даже если вдруг все неопределившиеся избиратели (по ВЦИОМ, это еще 13,5) почему-то проголосуют исключительно за непарламентские партии — то и тут "средняя" партия сильно недотягивает до пяти процентов.Впрочем, среди отстающих от лидеров гонки имеются свои фавориты. Прежде всего это "Коммунисты России", "Яблоко" и "Партия пенсионеров России". На выборах 2016 года именно они заняли места с пятого по седьмое после подведения итогов выборов. Очевидным преимуществом "Коммунистов России" и "Партии пенсионеров" является яркий бренд. "Коммунисты" традиционно стремятся зацепиться за хвост КПРФ и откусить у них пару процентов, что им отчасти удается. Преимуществами "Яблока" является широкая известность партии среди либерально-демократического электората, сужающееся, но все еще заметное ядро поддержки и несколько сильных региональных отделений. Есть и новые партийные проекты, прежде всего партия "Новые люди", которая уже доказала в ходе прошлогоднего единого дня голосования, что способна преподносить сюрпризы.Тут, впрочем, надо оговориться: наиболее удачно выступившие на прошлых выборах "Коммунисты России" набрали только 2,27 процента голосов, "Яблоко" — 1,99 процента. То есть даже для получения трех процентов основным малым партиям необходимо улучшать свой результат в полтора-два раза.В принципе, некоторые поводы для оптимизма у малых партий есть. В 2016 году все не прошедшие в парламент партии получили вместе 11,23 процента. Сегодня совокупный рейтинг "другой партии" составляет на два с лишним процента больше, даже без учета неопределившихся. То есть малым партиям есть куда расти. Другое дело, а есть ли за счет чего?Наверняка немногие помнят, что в России существуют сразу две экологические партии, имеющие парламентскую льготу: "Зеленые" и "Зеленая альтернатива". Экологическая повестка волнует россиян — в ходе опросов до четверти респондентов называют ухудшение окружающей среды тревожащей их проблемой. Однако всерьез вспомнить, какими инициативами и какой активностью за последние пару месяцев (да даже пару лет) отметились эти партии, решительно невозможно. Вернее, люди, внимательно следящие за политической жизнью и читающие газеты, могут припомнить, что бывший лидер "Зеленых" в конце апреля заявил о попытке рейдерского захвата партии, а затем внеочередной съезд сместил его с должности в середине мая. Едва ли это та активность, которой ждут избиратели от экологической партии накануне выборов. Теперь экс-председатель Анатолий Панфилов грозится подать в суд, а "Зеленые" получили возможность в перспективе уйти от имиджа "чисто семейного проекта Панфиловых", со временем превратившись в действительно политический и общественный экологический партпроект.Или партия "Яблоко" — одна из старейших российских политсил, очевидный претендент на протестный электорат. Чем занимается партия накануне выборов? Наверное, пытается консолидировать протестного избирателя под своими знаменами? Нет, группировка Явлинского приняла на прошедшем в начале апреля съезде отдельный документ о принципах коалиционной политики, смысл которого заключается в том, с кем партия "Яблоко" не будет объединяться ни за что, даже исходя из тактических соображений. В общем, все как всегда. Почти по лекалам Ленина, который говорил, что, чтобы объединиться, надо размежеваться. Правда, во внимание Явлинский почему-то всегда принимал только часть про размежеваться.И вот с тем, чтобы размежеваться, никаких проблем у "Яблока" нет. Перечень тех, с кем в одной песочнице играть нельзя, у яблочников, как всегда, получился внушительный. Из слов нынешнего главы партии Николая Рыбакова следует, что "Яблоко" не только не будет заключать коалицию с идеологически враждебными ей силами (коммунистами, националистами, фашистами, расистами, левыми и правыми радикалами), но не собирается дружить даже с теми, кто поддерживает партию в одном округе, но противодействует ей в другом. Перевести этот тезис с туманно-политического "яблочного" на русский несложно: нельзя дружить с Максимом Кацем и его "Горпроектами" — и уж тем более нельзя дружить с Алексеем Навальным. В том же духе, даже еще более открыто и бескомпромиссно, высказывался на съезде и основатель партии Григорий Явлинский.В 2000-е была такая шутка, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как объединяются "Яблоко" и "Союз правых сил". Способность "Яблока" избегать любых политически выигрышных тактических союзов с тех пор никуда не делась. Это может на своем примере продемонстрировать и сам Николай Рыбаков, который в 2016 году выдвинулся по Центральному округу в Петербурге. Единоросса в округе не было, он был расчищен под коммуниста Владимира Бортко. Бортко набрал 24 процента, Рыбаков — 13 с "копейками", представлявший Партию роста бывший яблочник Максим Резник — 16. Любой из демократических кандидатов почти наверняка обходил бы Бортко с большим отрывом. Но коалиционная политика "Яблока" шансов на консолидацию протестного электората не оставляет, и теперь в Госдуме вместо Резника или Рыбакова заседает Бортко. В общем, с таким "талантом" заводить сторонников и союзников у яблочников даже шансов на преодоление трех процентов не слишком много.В этом заключается общая проблема малых партий: у них происходит активная и бурная внутренняя жизнь, ведется аппаратная борьба почище даже, чем в КПРФ или СР. Но при этом наблюдается примерно ноль активности, которая была бы нацелена на привлечение избирателя. Там же, где нет богатой внутренней жизни, — и вовсе жизни нет никакой, за исключением скучных пресс-релизов на партийных сайтах. Типа "Товарищ Максим поздравил россиян с Международным днем защиты детей".Повторимся: яркие региональные лидеры общественного мнения могут выступить удачно в паре одномандатных округов, но шансы малых партий на попадание в парламент по спискам пока представляются мизерными. Им некого в этом винить, ведь работу с избирателем и активом надо вести все пять лет между выборами. И коалиции выстраивать бережно, иначе за последние два месяца до выборов уже будет физически невозможно что-либо предпринять.

https://ria.ru/20210530/ldpr-1734753678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/1735540427.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

https://ria.ru/20210601/gosduma-1735021678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/1734518337.html

https://ria.ru/20210520/partii-1733043657.html

https://ria.ru/20210521/pamfilova-1733227531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

россия, коммунисты россии, кпрф, яблоко, госдума рф, единая россия, авторы, политика