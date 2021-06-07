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Дрозденко: памятник Александру III — новая точка притяжения туристов

Дрозденко: памятник Александру III — новая точка притяжения туристов - РИА Новости, 07.06.2021

Дрозденко: памятник Александру III — новая точка притяжения туристов

Памятник царю-миротворцу Александру III станет новой точкой притяжения горожан и туристов, приезжающих в Гатчину, заявил губернатор Ленинградской области... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:26

2021-06-07T12:26

2021-06-07T12:26

ленинградская область

российское историческое общество

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Памятник царю-миротворцу Александру III станет новой точкой притяжения горожан и туристов, приезжающих в Гатчину, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В субботу президент России принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине. Трехметровый бронзовый монумент установлен во дворе Арсенального каре большого Гатчинского дворца. По его словам, памятник императору создан по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации национального проекта "Культура".Основой для новой столичной достопримечательности стал один из эскизов, которые в конце XIX века создавал итальянский скульптор и художник Паоло Трубецкой для памятника Александру III ─ тогда был выбран скульптурный эскиз, изображающий императора на коне. Сейчас его можно увидеть во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.В наше время инициаторы создания памятника Александру III вернулись к эскизу, сохранившемуся в фондах Русского музея, где Царь-Миротворец изображен сидящим на троне. По итогам конкурса, который стартовал в мае 2019 года, победила работа скульптора Владимира Бродарского, выпускника Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735663207.html

ленинградская область

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российское историческое общество, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург