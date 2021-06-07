Дрозденко: памятник Александру III — новая точка притяжения туристов
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Участники церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Памятник царю-миротворцу Александру III станет новой точкой притяжения горожан и туристов, приезжающих в Гатчину, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В субботу президент России принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине. Трехметровый бронзовый монумент установлен во дворе Арсенального каре большого Гатчинского дворца.
"Памятник царю-миротворцу станет Новой точкой притяжения горожан и туристов, приезжающих в Гатчину, куда можно будет прийти и подумать об истории нашей страны, о том, что всегда способствовало миру и процветанию России. Гатчина — столица Ленинградской области - земля с богатой историей и сильными культурными традициями", — отметил губернатор.
По его словам, памятник императору создан по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации национального проекта "Культура".
Основой для новой столичной достопримечательности стал один из эскизов, которые в конце XIX века создавал итальянский скульптор и художник Паоло Трубецкой для памятника Александру III ─ тогда был выбран скульптурный эскиз, изображающий императора на коне. Сейчас его можно увидеть во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.
В наше время инициаторы создания памятника Александру III вернулись к эскизу, сохранившемуся в фондах Русского музея, где Царь-Миротворец изображен сидящим на троне. По итогам конкурса, который стартовал в мае 2019 года, победила работа скульптора Владимира Бродарского, выпускника Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.