https://ria.ru/20210605/kitay-1735685526.html

Китай признался, что у него "нет голоса". И учится агрессии

Китай признался, что у него "нет голоса". И учится агрессии - РИА Новости, 05.06.2021

Китай признался, что у него "нет голоса". И учится агрессии

На этих днях необычайно живой отклик в нашей стране вызвало высказывание работающего в Брукингском институте (США) китайца Ли Чэна: Россия и Китай — такие... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:03

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си цзиньпин

китай

сша

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На этих днях необычайно живой отклик в нашей стране вызвало высказывание работающего в Брукингском институте (США) китайца Ли Чэна: Россия и Китай — такие страны, которые не может погубить никто, кроме них самих. То есть опасаться им надо подрыва изнутри, а не извне.Проблема в том, что очень трудно разделить эти вот "извне" и "изнутри", если речь идет о глобальных идеологических битвах. Кто-то запускает пропагандистскую фальшивку из-за наших пределов, она пересекает эфемерные границы информационного поля и из внешнего фактора агрессии становится внутренним. Как от этого защищаться? И не лучше ли сразу наступать?На эти темы в Пекине прошло совещание экспертов с членами политбюро правящей партии, с участием главы государства Си Цзиньпина. Сейчас начали печатать краткие выдержки из его выступления, так же как и экспертные оценки таковых. И главное, что видно, — речь пока всего лишь о том, чтобы найти правильную стратегию и тактику противостояния пропагандистcкой войне, неустанно ведущейся Западом против Китая (а против России эта война началась гораздо раньше). То есть стратегии и тактики внешней пропаганды еще нет, а та, что есть, признана слабой.И вторая цитата: надо создавать образ страны надежной, обаятельной и уважаемой, но для этого нужны новые концепции и формулировки. То бишь с теми формулировками, что есть сейчас, внешняя пропаганда далеко не уйдет.Причем платформ для ее продвижения не так уж и мало. Есть мощное китайское телевидение за рубежом, в том числе на английском, несколько заметных международных изданий на том же языке, не говоря о более локальных ресурсах на многих других языках. Однако — из личных впечатлений: средний китайский автор, пытающийся объяснить что-то иностранцам, встречает у них в лучшем случае изумление. Потому что труд его — очевидный перевод с китайского. Там встречаются формулировки, рассчитанные разве что на собственное начальство и вызывающие у внешней аудитории смех. Это можно было бы назвать специфически коммунистическим (то есть из прошлой эпохи) жаргоном, если бы идеологи державы не писали бы так же и до Мао Цзэдуна.Речь вот о чем. Настоящий, хорошо воспитанный потомок прародителя — Желтого императора — не только не может хвастаться своими достижениями, он также должен вежливо не заметить очевидную глупость и ложь, которую изрекает собеседник. Дело в том, что лжец в такой ситуации теряет лицо, становится никем — и надо помочь ему из этого выпутаться. В том числе потому, что говорить с человеком без лица невозможно. А если это, например, вице-президент или президент США, то все и подавно плохо — подрывая его авторитет, ты лишаешься своего. То есть тот, кто скандалит со скандалистом, сам теряет лицо.Вот самый известный пример из антикитайской пропаганды: только-только пекинские лидеры начали несколько лет назад делать из своего Синьцзяна очередное экономическое и социальное чудо, как в ход пошла кампания самой примитивной и дикой лжи, изображающей сначала Синьцзян, а потом и весь Китай как некий ГУЛАГ для 1,4 миллиарда человек. Первый рефлекс — деликатно не замечать демонстративное невежество оппонента и вежливо посмеиваться. Но был и второй рефлекс. Это когда дипломатам и идеологам поступила команда: перед нами уже не глупость, а наглая агрессия, на которую надо отвечать симметрично. Начали отвечать. И по всему миру пошел искренний или лицемерный вой: надо кончать с этой вашей дипломатией в стиле "Войны волков" (речь о двух фильмах о китайском спецназовце-Рембо), вы такой дипломатией только делаете себе хуже.Дело в том, что это американец или европеец умеет быть агрессивно напористым, а китаец не умеет — слишком старается, выглядит неестественно.И вот один из откликов на происходящее от очередного китайского эксперта: нужно понять глубину отчаяния среднего западника от того, что сейчас творится с их собственными обществами, и не ждать от него искреннего желания разбираться в том, что на самом деле происходит в Китае. А еще надо понять (смотри выше), что Китай нельзя подорвать извне: мы только что видели, как это пытались сделать через торговые войны и военный нажим, но такой подход не сработал. Западу остается только идейная война. И нечему тут возмущаться.То есть работать надо не на западную публику, наша (китайская) целевая аудитория — это 80 процентов населения прочего, незападного мира. Надо быть голосом этих людей, тогда и свой голос в мире найти будет проще.А впрочем, все вышесказанное — лишь обмен довольно разными мнениями. Найти правильный тон в пропаганде Пекину и всем нам еще только предстоит, причем это не одноразовая акция, а постоянный процесс.

https://ria.ru/20210602/rossiya-1735336656.html

https://ria.ru/20210528/opaseniya-1734456415.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210528/voyna-1734516395.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

россия, си цзиньпин, китай, сша, авторы