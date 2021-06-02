https://ria.ru/20210602/rossiya-1735336656.html

Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию

Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию - РИА Новости, 02.06.2021

Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию

Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:44

2021-06-02T21:44

2021-06-02T22:09

россия

джо байден

владимир путин

москва

китай

сша

в мире

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В Китае рассказали, кто сможет погубить Россию

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, эту страну не может погубить никто, кроме нее самой.Помимо России, как отмечается в материале, такой державой является еще и Китай."Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними", — приводит автор слова Ли Чэна.В статье подчеркивается, что США, в свою очередь, уже не могут ослабить ни одну из этих стран, разорвав их партнерские отношения. Но и объединиться с Москвой, по мнению автора, Вашингтон не способен, так как у США нет возможности расположить к себе Россию."Так называемый "союз с Россией в борьбе с Китаем" — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей. <…> Это не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал", — заявил автор.Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210602/zhertva-1735261631.html

https://ria.ru/20210528/voyna-1734516395.html

россия

москва

китай

сша

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россия, джо байден, владимир путин, москва, китай, сша, в мире