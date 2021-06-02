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Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию
Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию - РИА Новости, 02.06.2021
Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию
Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:44
2021-06-02T22:09
россия
джо байден
владимир путин
москва
китай
сша
в мире
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В Китае рассказали, кто сможет погубить Россию
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, эту страну не может погубить никто, кроме нее самой.Помимо России, как отмечается в материале, такой державой является еще и Китай."Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними", — приводит автор слова Ли Чэна.В статье подчеркивается, что США, в свою очередь, уже не могут ослабить ни одну из этих стран, разорвав их партнерские отношения. Но и объединиться с Москвой, по мнению автора, Вашингтон не способен, так как у США нет возможности расположить к себе Россию."Так называемый "союз с Россией в борьбе с Китаем" — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей. &lt;…&gt; Это не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал", — заявил автор.Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, джо байден, владимир путин, москва, китай, сша, в мире

Китайское СМИ рассказало, кто сможет погубить Россию

21:44 02.06.2021 (обновлено: 22:09 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрозовая туча над Манежной площадью в Москве
Грозовая туча над Манежной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, эту страну не может погубить никто, кроме нее самой.
Помимо России, как отмечается в материале, такой державой является еще и Китай.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 14:51
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
"Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними", — приводит автор слова Ли Чэна.
В статье подчеркивается, что США, в свою очередь, уже не могут ослабить ни одну из этих стран, разорвав их партнерские отношения. Но и объединиться с Москвой, по мнению автора, Вашингтон не способен, так как у США нет возможности расположить к себе Россию.
"Так называемый "союз с Россией в борьбе с Китаем" — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей. <…> Это не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал", — заявил автор.
Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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