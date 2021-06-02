Российский экспорт чая и кофе в 2020 году вырос на треть
07:32 02.06.2021 (обновлено: 09:08 02.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия в 2020 году увеличила экспорт чая и кофе на треть, сообщила в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Верника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.
"В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 73 тысячи тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019. В стоимостном выражении экспорт вырос на 30% - до 350 миллионов долларов", - рассказала Никишина.
По ее словам, наибольшую динамику в прошлом году показали продажи кофе за рубеж. "Экспорт молотого и зернового кофе вырос на 50% - до 12 тысяч тонн, в денежном выражении – на 33%, до 51 миллиона долларов. Отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе увеличились на 47% - до 40 тысяч тонн в натуральном выражении, и на 52% - до 194 миллионов долларов в стоимостном", - сказала глава РЭЦ.
Экспорт чая вырос на 3,4%, до 21 тысячи тонн, на сумму 106 миллионов долларов (+2,1%). По словам Никишиной, увеличение преимущественно обеспечили поставки зеленого чая, которые выросли на 19% - до 3,1 тысячи тонн, а в стоимостном выражении – на 8,6%, до 17 миллионов долларов. Экспорт черного чая составил 17 тысяч тонн на 89 миллионов долларов, что на 1% больше уровня 2019 года.
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В 2020 году чай и кофе из России экспортировались более чем в 60 стран. Позиции ведущих покупателей кофе сохранили соседние государства – Белоруссия, Казахстан и Украина, заключила глава РЭЦ.
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