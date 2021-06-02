https://ria.ru/20210602/chay-1735186836.html

Российский экспорт чая и кофе в 2020 году вырос на треть

Российский экспорт чая и кофе в 2020 году вырос на треть - РИА Новости, 02.06.2021

Российский экспорт чая и кофе в 2020 году вырос на треть

Россия в 2020 году увеличила экспорт чая и кофе на треть, сообщила в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Верника Никишина в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:32

2021-06-02T07:32

2021-06-02T09:08

петербургский международный экономический форум

россия

российский экспортный центр (рэц)

петербургский международный экономический форум (фонд)

белоруссия

украина

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия в 2020 году увеличила экспорт чая и кофе на треть, сообщила в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Верника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.По ее словам, наибольшую динамику в прошлом году показали продажи кофе за рубеж. "Экспорт молотого и зернового кофе вырос на 50% - до 12 тысяч тонн, в денежном выражении – на 33%, до 51 миллиона долларов. Отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе увеличились на 47% - до 40 тысяч тонн в натуральном выражении, и на 52% - до 194 миллионов долларов в стоимостном", - сказала глава РЭЦ.Экспорт чая вырос на 3,4%, до 21 тысячи тонн, на сумму 106 миллионов долларов (+2,1%). По словам Никишиной, увеличение преимущественно обеспечили поставки зеленого чая, которые выросли на 19% - до 3,1 тысячи тонн, а в стоимостном выражении – на 8,6%, до 17 миллионов долларов. Экспорт черного чая составил 17 тысяч тонн на 89 миллионов долларов, что на 1% больше уровня 2019 года.В 2020 году чай и кофе из России экспортировались более чем в 60 стран. Позиции ведущих покупателей кофе сохранили соседние государства – Белоруссия, Казахстан и Украина, заключила глава РЭЦ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>

https://ria.ru/20210502/kofe-1730879591.html

https://ria.ru/20210518/chay-1732759860.html

россия

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), петербургский международный экономический форум (фонд), белоруссия, украина, экономика