https://ria.ru/20210602/nikishina-1735084190.html

Вероника Никишина: мучения на пути к экспорту должны уйти в прошлое

Вероника Никишина: мучения на пути к экспорту должны уйти в прошлое - РИА Новости, 02.06.2021

Вероника Никишина: мучения на пути к экспорту должны уйти в прошлое

Несырьевой экспорт из России растет, несмотря на пандемию и прочие ограничения, но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя, говорит глава... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:00

2021-06-02T09:00

2021-06-02T09:01

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

интервью

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Несырьевой экспорт из России растет, несмотря на пандемию и прочие ограничения, но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя, говорит глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. В интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2021 она рассказала о главных страхах начинающих экспортеров, о том, как малому бизнесу пробиться на зарубежные рынки, не набивая шишек, почему китайцы любят российские конфеты и мороженое, как свинина стала политическим заложником в отношениях РФ и КНР, а также зачем России национальный магазин на германском Amazon. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.– Вероника Олеговна, добрый день! Какие ожидания от ПМЭФ, с чем едете?– Едем, соскучившись по живому обсуждению, с ожиданиями скорейшего выхода на новый виток активности. Едем с большим набором документов для подписания, которые фиксируют те договоренности, которые мы уже достигли и будем развивать. И с иностранными делегациями, и с бизнесом. Сегодня планируем подписать соглашение о новой торговой интернет-площадке в Германии. Ну, и, конечно, с расчетом на дискуссии — это то, по чему мы все очень истосковались. Едем за новым импульсом, который мы получим по итогам встречи.– Прошлый год отменил не только форумы, но и внес глобальные изменения во все сферы жизни. Вы уже рассказывали о достижениях в онлайн-продажах, которым способствовал коронавирус, можно поподробнее остановиться на этом вопросе?– В конце 2019 года мы открыли российский национальный магазин на внутрикитайском маркетплейсе Tmall. Почему именно там? У нас с Китаем разное интернет-пространство, и для того, чтобы войти на китайский рынок, нужно присутствовать в их интернет-пространстве, что для отдельного российского экспортера, особенно для небольшой компании, без проводника практически невозможно. А вот наш национальный магазин на зарубежном рынке— это наша полка, на которую мы отбираем и ставим товары с учетом всей специфики китайского рынка. У нас в партнерах китайский оператор, который помогает выбрать, подать, а если надо – и адаптировать продукцию под предпочтения китайского покупателя. Получается, экспортер через нас заявляет о своем желании поставлять на китайский рынок, а дальше его выводит на площадку наш оператор. Для экспортера это абсолютно бесплатно, это наши инвестиции, мы делаем это за свои деньги.– Что продается на российской полке, востребована ли она? Какие товары в лидерах продаж?– Наш национальный магазин торгует пищевыми товарами. В Китае привычно покупать, ориентируясь на лидеров общественного мнения, блогеров. Продавать, соответственно, – тоже через них. Мы так же стали продвигать нашу продукцию пользуясь этим каналом, мы на постоянной основе сотрудничаем с китайскими блогерами, которые рекламируют наши товары. У них огромное число подписчиков. В прошлом году мы устраивали совместные онлайн-продажи, такое совместное шоу, из московского офиса и из студии китайского блогера. Первый раз с участием такого блогера продавали онлайн российское мороженое и шоколадные конфеты, второй раз мы продавали муку, печенье и другие кондитерские изделия – и за 10 минут продажи увеличивались в разы.Из лидеров продаж приведу пример томских шоколадных конфет "Крокант". В принципе, Китай любит наши кондитерские изделия, мороженое. У них немного другие вкусовые предпочтения, очень сладкое они не любят, поэтому наши производители товары для китайцев еще и адаптируют – и они пользуются успехом. Залог успеха продаж — это понимание предпочтений.Китайская площадка – очень перспективный опыт, поэтому мы уже выбрали оператора и заходим на европейский рынок через немецкий Amazon.– Что мы можем предложить немцам, вряд ли еду?– Скорее, это будет парфюмерия, косметика – качественное, натуральное, средства бытовой химии – востребованные на европейском рынке. В основном, это будет продукция малого бизнеса, мы видим для них огромное окно возможностей.– Если вернуться к Китаю, какие еще есть перспективы развития поставок?– Что мы точно совершенно очень хотели бы туда поставлять — это свинину. После вспышки чумы свиней в Китае в 2018 году ликвидировали практически все поголовье, а потребление свинины в стране колоссальное, и мгновенно выросли импортные поставки. Но для нас много лет закрыт китайский рынок свинины — это торгово-политическое решение. Этот вопрос стоит в повестке президентов, этот вопрос в повестке всех наших двусторонних комиссий. Мы рассчитываем, что запрет все же удастся снять, потому что для российских экспортеров – это огромный рынок и огромная возможность.В прошлом году Китай частично открыл для российских поставщиков рынок мяса птицы – можем поставлять отдельные части тушки. Мы рассчитываем, что и остальные продукты из птицы тоже пойдут. У нас большое производство, хорошее качество, наши продукты точно будут успешны.И, конечно, говядина. Тут показательный пример, как только в начале 2020 года нам открыли рынок – поставки российской говядины в Китай выросли в 26 раз. Конечно, сразу надо оговорить, что тут эффект очень низкой базы поставок. Но поставки растут. За первый квартал этого года экспорт говядины в Китай составил больше 20 миллионов долларов. Это ниша, которую мы очень ждали. И наши производители с удовольствием ее начали заполнять. Также бьемся за то, чтобы открыли доступ для наших колбасных изделий.– Помимо Китая, куда еще смотрите?– Если говорить о планах по открытию национальных магазинов на больших электронных площадках – то мы рассматриваем юго-восточное направление, в том числе Вьетнам, восточное направление и в том числе – Турцию.– Чего нам ждать по итогам года по несырьевому экспорту?– Мы видим, что многие отрасли начинают постепенно восстанавливаться. Экспорт в первом квартале вырос на 18,8%, составив 36,8 миллиарда долларов. На это повлияли определенный рост цен и низкая экспортная база аналогичного периода прошлого года. Сейчас наибольший прирост показывают машиностроение, химические товары и металлопродукция. Экспорт машиностроения вырос почти на 400 миллионов долларов за счет восстановления рынков и возобновления роста экспорта основной машиностроительной продукции. Мы также ожидаем в этом году крупную поставку локомотивов в Узбекистан. Продолжаются поставки пассажирских вагонов в Египет. Надо отметить, что сразу два крупных производителя – Volkswagen и Renault локализировали свои производственные площадки в России и поставляют не только свои готовые автомобили, но и компоненты на другие производственные площадки в мире. Мы ожидаем, что в 2021 году снова начнет расти экспорт автомобилестроения – как готовых автомобилей, так и машинокомплектов, компонентов и запчастей. Рассчитываем, что металлургия, химия, машиностроение, машинотехническая продукция и АПК будут лидерами этого года.– А что касается продуктов? Какие есть достижения?– Кроме мясной продукции, поставки которой увеличились на многие рынки мира, за 2020 год у нас увеличился экспорт чая и кофе, произведенных в России, – мы поставили их на внешние рынки 73 тысячи тонн. Это на треть больше, чем в 2019 году. В деньгах экспорт чая и кофе вырос на 30% до 350 миллионов долларов. Поставки идут более чем в 60 стран. Основными покупателями кофе и чая остаются Белоруссия, Казахстан и Украина.– А помимо прямой поддержки экспортеров, какие у РЭЦ есть еще инструменты для компаний, которые хотят поставлять товары за рубеж?– У нас есть очень интересный нефинансовый продукт – Школа экспорта. Она существует уже семь лет и пользуется большим успехом. Для чего она нужна? Чтобы на начальном этапе экспортер не набивал все шишки и не шел методом проб и ошибок, чтобы ему было к кому прийти, кто объяснит, как это делается. В Школе мы не читаем длинные и нудные курсы под запись, а проводим адресные тренинги и игры, посвященные определенному этапу экспортного цикла, который сейчас нужен предпринимателю. Для начинающих бизнесменов эта Школа бесплатна, а штучные тренинги под конкретный запрос для крупных экспортеров уже за деньги.– Перечислите ключевые проблемы начинающих экспортеров?– Основные проблемы – не знает как начать. Первое – не знает, куда экспортировать и какой рынок выбрать. Второе – не знает, как правильно найти своего покупателя и с ним договориться, и не знает, как доставить свою продукцию. Третье – не знает, как пройти связанные с экспортом административные процедуры. Любое соприкосновение с такими процедурами, это огромный страх и стресс.– Как это можно изменить?– РЭЦ меняет регуляторную среду вокруг экспортера. Мы и пробиваем изменения процедур, их упрощение, и сами меняем ту экосистему, в которой работает экспортер, меняем те обстоятельства, с которыми он сталкивается. Например, процедура получения лицензии – это крайне сложный и мучительный путь, который нужно пройти через несколько обращений в разные ведомства, где экспортер сначала должен получить одни документы в одном ведомстве, а затем принести пакетом в другое ведомство, где получить справку, которую затем отнести в третье ведомство. Так вот, эта процедура называется "выдача лицензии". Вот это мировоззрение надо перевернуть с ног на голову. Все госсервисы должны решать жизненную ситуацию клиента. Бизнесмену не справочка нужна, ему нужно вывезти товар. И все ведомства должны объединиться внутри сервиса, чтобы решать жизненную ситуацию клиента. А это серьезнейшее изменение нормативной базы и взлом сознания некоторых чиновников.На этой идеологии мы строим сервисы нашего "одного окна" для экспортера. И работаем над правками в нормативку и сменой подходов ведомств. И поддержка правительства у нас есть.

https://ria.ru/20210521/khleb-1733343089.html

https://ria.ru/20210427/eksport-1730100004.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/syre-1597811122.html

https://ria.ru/20210507/subsidii-1731389509.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, интервью