https://ria.ru/20210601/roditeli-1734911972.html

Всемирный день родителей

Всемирный день родителей - РИА Новости, 01.06.2021

Всемирный день родителей

1 июня ежегодно отмечается Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:31

2021-06-01T02:31

2021-06-01T02:31

международный день родителей

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734914654_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_ee042c65e6da3a795d5b889557d47ba8.jpg

1 июня ежегодно отмечается Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2012 году, чтобы обратить внимание общественности не только на колоссальную роль родителей в воспитании и защите детей, но и роль семьи в целом.О роли семьи ООН начала заявлять, начиная с 1980-х годов. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, в 1993 году она постановила отмечать ежегодно Международный день семьи 15 мая.Для гармоничного и всестороннего развития личности каждый ребенок нуждается в семейной опеке, родительском тепле, внимании, любви и понимании. По мнению ООН, семьи играют важную роль в построении миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, внося вклад в воспитание поколения здоровых граждан, готовых приносить пользу. При этом ООН отмечает такие мировые проблемы, стоящие перед семьями, как нищета и голод, насилие и применение телесных наказаний. Эти проблемы обострились в период пандемии COVID-19 в 2020 году. По данным ООН, пандемия отрицательно сказывается на психическом здоровье детей. Они могут испытывать чувство тревоги, стресс и неуверенность. В этих условиях детям особенно важны родительская любовь и поддержка. Родители несут ответственность за благополучие своих детей, не посещающих школу, при этом многие из них продолжают работать. От родителей зависит здоровье детей и их успехи в учебе. Поэтому в этот период особенно важна материальная поддержка семей с детьми, а также помощь работающим родителям. В ответ на пандемию ООН выступает за просвещение родителей о недопустимости насилия и телесных наказаний и о преимуществах позитивных форм поддержания дисциплины, материальную поддержку семей с детьми, повышения гибкости условий работы по обеспечению баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью.В России вопросы семьи отражены в Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года, принятой в 2014 году. Ее целями являются: поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни; создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций; повышение качества жизни семей; обеспечение прав членов семьи. В Российской Федерации предусмотрены различные социальные меры для семей с детьми, среди них – пособие по беременности и уходу за ребенком, единовременная выплата при рождении ребенка, материнский капитал и др. В период пандемии по поручению президента правительством РФ был принят ряд существенных мер социальной поддержки семей с детьми. В мире ежегодно отмечается День матери, День отца и День семей. В США, Канаде, Китае, Японии День матери празднуется во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая. В России День матери был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. День отца отмечается в третье воскресенье июня в 50 странах мира, в том числе США, Канаде, Великобритании, Аргентине, Франции, Греции, Индии, Ирландии, Мексике, Пакистане, Сингапуре, ЮАР, а также Грузии и Литве. В России День отца пока не признан официальным праздником. За его присвоение выступает всероссийская общественная организация "Союз Отцов". В России с 2008 года отмечается День семьи, любви и верности, который призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. Праздник приурочен ко дню памяти живших в XIII веке святых Петра и Февронии Муромских. Традиционно в этот день пары, прожившие в браке многие годы, получают награду "За любовь и верность". Во Всемирный день родителей в мире проводятся различные благотворительные акции, просветительские проекты и флешмобы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день родителей, справки, в мире