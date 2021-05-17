https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html

Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2021 году

Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2021 году

Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:03

2021-05-17T19:03

2021-05-17T19:21

россия

общество

детские пособия

социальные выплаты

льготы

молодые семьи

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан, какие субсидии на жилье им полагаются в 2021 году — в материале РИА Новости,Выплаты молодым семьямВыплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства вступившим в брак людям до 35 лет включительно. Молодой семьей признаются супруги, возраст каждого из которых не достиг этой планки, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, у которого есть ребенок или несколько детей.Какие выплаты положены молодым семьямВ 2021 году молодым семьям в Российской Федерации доступны следующие виды социальной помощи:О программе "Молодая семья"В 2021 году молодые семьи могут рассчитывать на помощь в решении квартирного вопроса по ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".Поддержка подразумевает оплату государством части стоимости жилья за семью. Средства предоставляются не в виде кредита или льготной ипотеки, а в качестве субсидии, то есть деньги в казну возвращать не придется.Требования к молодым семьямПретендовать на субсидию имеется право не любая семья, а только те супруги, которые соответствуют ряду установленных законодательством критериев. Эти требования должны соблюдаться одновременно:Возраст супругов проверяется дважды: в момент подачи заявки на участие в программе и когда составляется список для распределения денег.Нуждаемость в жилье определяют по учетной норме. Ее устанавливает муниципалитет, и она может различаться даже в городах одного региона. Например, в Волгограде учетная норма — 11 м² на человека, в Хабаровске — 12 м², в Москве — 10 м².По словам юриста, критерии для участия в программе могут меняться от региона к региону, местные власти могут их изменить или дополнить. Выплаты на приобретение жильяПри предоставлении государственной помощи молодой семье вручают сертификат. Он дает право на использование субсидии на приобретение жилья. Все расчеты производятся в безналичном виде через банк. "Наличку" на руки получить нельзя.Размер субсидии определяется в зависимости от состава семьи. В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидии, размер государственной поддержки составляет не менее:Как рассчитатьСумма выплаты для молодой семьи рассчитывается не от цены приобретаемого жилья по договору, а от расчетной стоимости. Она высчитывается по формуле: СтЖ = Н × РЖ.РЖ — это расчетная площадь жилого помещения: 42 м² для семьи из двух человек, по 18 м² на лицо — из трех и больше человек.Н в формуле — это норматив стоимости 1 м² площади жилья. Местные власти устанавливают его самостоятельно, поэтому расчетная стоимость различается по регионам.Точная сумма субсидии указывается в свидетельстве. Его выдают, когда администрация подтверждает, что семья получит средства на приобретение жилья.На что можно использоватьФедеральная программа предполагает, что семья может потратить субсидию на следующие цели:При этом должны соблюдаться три условия:Экономический класс жилья (эконом-, комфорт-, бизнес-класс) не имеет значения. Семья может выбирать любое жилое помещение по своему вкусу и финансовым возможностям.Как получитьДля получения государственной субсидии на улучшение жилищных условий молодым семьям необходимо:ДокументыСписок документов из федеральных требований для получения государственной субсидии:Если семья тратит деньги на уже имеющуюся ипотеку, дополнительно нужно предоставить:Документы в банк для перевода средств зависят от вида сделки. Могут понадобиться:Особенности программы в регионахНесмотря на то что условия программы общие для всех (они установлены постановлением правительства РФ № 1710 от 30.12.2017), местные власти вправе дополнять и изменять их.Также молодую семью признают нуждающейся, если в помещении, где она проживает, на каждого человека приходится площадь менее учетной нормы. А эту величину устанавливают местные власти.Кроме того, в регионах действуют собственные программы поддержки молодых семей, они могут отличаться от федеральной программы. Подробности можно выяснить в местной администрации, органах социальной защиты или МФЦ.Материальные выплаты молодым семьямПолучить дополнительные средства от государства (пособие по беременности, единовременную выплату при рождении ребенка, а также выплаты на детей до 1,5 лет и до трех лет) имеют право как молодые российские семьи, так и супруги старше 35 лет.Пособие по беременностиПособие по беременности и родам (декретные выплаты) начисляют женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после исходя из дохода за последние два года.Выплачивается деньги через бухгалтерию компании, где работает молодая мать. Неработающим средства начисляются через органы соцзащиты.Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ. С 1 января 2021 года он составляет 12 792 рубля.Единовременная выплата при рождении ребенкаРазмер единовременной выплаты при рождении ребенка в 2021 году — 18 000 рублей. Также в ряде регионов существует местная надбавка к этой сумме. Выплачиваются деньги работодателем или органами соцзащиты.Выплаты на ребенка до 1,5 летВыплаты на ребенка до 1,5 лет в России — это ежемесячное пособие в размере 40% от среднего заработка. Максимальный размер таких выплат гражданам не может превышать 29 600 рублей. С 1 июня 2020 года для неработающих размер пособия на первого и второго ребенка составляет 6 752 рубля.Выплаты на детей до трех летВыплаты на детей до трех лет в России — это ежемесячное пособие, которое начисляется семьям, чей доход за последний год не превышал двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Размер выплаты составляет один прожиточный минимум на детей, рожденных не ранее 1 января 2018 года.

https://ria.ru/20210512/vychet-1732005139.html

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https://ria.ru/20210507/lgoty-1731375772.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731967509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, детские пособия, социальные выплаты, льготы, молодые семьи