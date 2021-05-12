https://ria.ru/20210512/mishustin-1731904231.html

Мишустин назвал число назначенных пособий на детей от трех до семи лет

Мишустин назвал число назначенных пособий на детей от трех до семи лет

Пособия на детей от трех до семи лет в малообеспеченных семьях прошлом году были назначены более чем для 4,5 миллионов детей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:08

2021-05-12T11:08

2021-05-12T11:08

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пособия на детей от трех до семи лет в малообеспеченных семьях прошлом году были назначены более чем для 4,5 миллионов детей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.Он отметил, что по поручению президента была запущена программа поддержки семей с детьми: началось предоставление пособий на ребят от трех до семи лет."На тех, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. В прошлом году пособия были назначены более чем для 4,5 миллионов детей", - сказал Мишустин."Теперь мы усовершенствовали правила их предоставления, чтобы помощь стала еще более адресной. И в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и половине, и семидесяти пяти, и ста процентам прожиточного минимума для ребенка", - добавил он.

https://ria.ru/20210331/posobiya-1603702958.html

https://ria.ru/20210329/posobiya-1603251640.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество