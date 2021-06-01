https://ria.ru/20210601/proklova-1735082118.html

Проклова призналась Малахову, почему раньше не говорила о домогательствах

Проклова призналась Малахову, почему раньше не говорила о домогательствах - РИА Новости, 01.06.2021

Проклова призналась Малахову, почему раньше не говорила о домогательствах

Елена Проклова рассказала, почему раньше не рассказывала о домогательствах. Об этом актриса сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:47

2021-06-01T13:47

2021-06-01T13:47

секс

me too

домогательство

джеффри эпштейн

нтв (телеканал)

шоубиз

елена проклова

андрей малахов

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Елена Проклова рассказала, почему раньше не рассказывала о домогательствах. Об этом актриса сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".Она объяснила, что ее признание не было случайным. "Прожив с этим 50 лет, я поняла, что нужно менять отношение общества к проблеме, а проблема огромная", — говорит Елена. Актриса считает, что в возрасте 15 лет девочки мечтают об отношениях, похожих на романтические истории в духе "Ромео и Джульетты" или "Алых парусов", о принце на белом коне, а "не о взрослом мужчине, который справляет нужду". Проклова отметила, что решилась рассказать о своем опыте в том числе и из-за дела Джеффри Эпштейна. "...такое количество девочек было подвергнуто насилию, убито", — комментирует скандал в США актриса. Телеведущая понимает, что многие не хотят поднимать "неприятную тему" и предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Однако ее такая позиция не устраивает. "Говорить неприятно… А пережить это приятно?" — возмущается Проклова. Еще одна из причин, почему актриса долго не рассказывала о домогательствах, — это стыд. В юности она переживала из-за того, как на сложившуюся ситуацию могут отреагировать ее родители. Актриса раскрыла, что перенесенные в подростковом возрасте домогательства отразились на ее отношениях с мужчинами. "Я вообще не из трусливой породы, но как дело доходило до интима, до близости, — все, у меня начинался ужас, страх панический, и требовалось какое-то сверхтерпение, наверное, мужское, чтобы меня к этой близости склонить", — говорит Елена Проклова.Тем не менее ведущая не жалеет, что рассказала о домогательствах. Она надеется, что ее история поможет другим девочкам, оказавшимся в подобной ситуации. В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в Елена Проклова рассказала о домогательствах со стороны мужчин. По словам актрисы, в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Она не могла никому довериться и рассказать о происходящем, и была вынуждена терпеть.Ее признание вызвало широкий резонанс в Сети. Влиятельный финансист Джеффри Эпштейн был обвинен в вовлечении не достигших совершеннолетия девушек в занятие проституцией, а также во втягивании в сексуальное рабство. Самоубийство бизнесмена в нью-йоркской тюрьме в августе 2019 года спровоцировало массу слухов и домыслов. Не все верят, что Эпштейн действительно наложил на себя руки. Есть те, кто убежден, что его убили по заказу влиятельных людей, чья репутация могла бы пострадать, если бы финансист раскрыл их имена в ходе следствия.

https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html

https://ria.ru/20210517/bezrukova-1732671553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

секс, me too, домогательство, джеффри эпштейн, нтв (телеканал), елена проклова, андрей малахов