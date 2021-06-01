https://ria.ru/20210601/pitt-1734903550.html

В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта

В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта - РИА Новости, 01.06.2021

В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта

В Сети распространились слухи о новом романе Брэда Питта. Голливудскому актеру приписывают отношения с Андрой Дэй, сообщает The Mirror со ссылкой на свои... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T07:44

2021-06-01T07:44

2021-06-01T07:44

лос-анджелес

шоубиз

андра дэй

знаменитости

звезды

оскар (премия)

брэд питт (уильям бредли)

анджелина джоли (войт)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Сети распространились слухи о новом романе Брэда Питта. Голливудскому актеру приписывают отношения с Андрой Дэй, сообщает The Mirror со ссылкой на свои источники.Инсайдер уверяет: они обменялись телефонными номерами на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Однако есть и те, кто не верит в роман актеров."Это могли быть просто профессиональные отношения, но кто-то из друзей Питта отметил, какой замечательной парой они могли бы стать", — говорит другой источник издания. Андра Дэй была номинировала на "Оскар" за главную роль в фильме Ли Дэниелса "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Заветную статуэтку она не получила, приз был вручен Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей Ферн в "Земле кочевников" Хлои Чжао. В октябре Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски, с которой встречался несколько месяцев. Девушку нередко называют двойником его бывшей жены. Недавно стало известно, что Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли. Судебные разбирательства по делу длились почти пять лет.

https://ria.ru/20210322/pitt-1602336402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, андра дэй, знаменитости, звезды, оскар (премия), брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)