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Шоубиз
https://ria.ru/20210601/pitt-1734903550.html
В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта
В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта - РИА Новости, 01.06.2021
В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта
В Сети распространились слухи о новом романе Брэда Питта. Голливудскому актеру приписывают отношения с Андрой Дэй, сообщает The Mirror со ссылкой на свои... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:44
2021-06-01T07:44
лос-анджелес
шоубиз
андра дэй
знаменитости
звезды
оскар (премия)
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Сети распространились слухи о новом романе Брэда Питта. Голливудскому актеру приписывают отношения с Андрой Дэй, сообщает The Mirror со ссылкой на свои источники.Инсайдер уверяет: они обменялись телефонными номерами на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Однако есть и те, кто не верит в роман актеров."Это могли быть просто профессиональные отношения, но кто-то из друзей Питта отметил, какой замечательной парой они могли бы стать", — говорит другой источник издания. Андра Дэй была номинировала на "Оскар" за главную роль в фильме Ли Дэниелса "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Заветную статуэтку она не получила, приз был вручен Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей Ферн в "Земле кочевников" Хлои Чжао. В октябре Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски, с которой встречался несколько месяцев. Девушку нередко называют двойником его бывшей жены. Недавно стало известно, что Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли. Судебные разбирательства по делу длились почти пять лет.
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лос-анджелес, андра дэй, знаменитости, звезды, оскар (премия), брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)

В Сети появились слухи о новом романе Брэда Питта

07:44 01.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Сети распространились слухи о новом романе Брэда Питта. Голливудскому актеру приписывают отношения с Андрой Дэй, сообщает The Mirror со ссылкой на свои источники.
Инсайдер уверяет: они обменялись телефонными номерами на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.
Однако есть и те, кто не верит в роман актеров.
"Это могли быть просто профессиональные отношения, но кто-то из друзей Питта отметил, какой замечательной парой они могли бы стать", — говорит другой источник издания.
Андра Дэй была номинировала на "Оскар" за главную роль в фильме Ли Дэниелса "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Заветную статуэтку она не получила, приз был вручен Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей Ферн в "Земле кочевников" Хлои Чжао.
В октябре Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски, с которой встречался несколько месяцев. Девушку нередко называют двойником его бывшей жены.
Недавно стало известно, что Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли. Судебные разбирательства по делу длились почти пять лет.
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 18:09Культура
Брэд Питт "убит горем" из-за обвинений Анджелины Джоли, пишут СМИ
 
ШоубизЛос-АнджелесАндра ДэйЗнаменитостизвездыОскар (премия)Брэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)
 
 
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