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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729909171.html
Победа "Земли кочевников" и провал "Манка". Как прошел "Оскар"
Победа "Земли кочевников" и провал "Манка". Как прошел "Оскар"
"Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:44
2021-04-26T11:33
культура
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и стримингового кино. Церемония обошлась без интриг, но были приятные сюрпризы и пара смешных шуток. О главных моментах 93-го "Оскара" и его победителях — в материале РИА Новости.Странное началоСтарт главной кинопремии года показал, что за пандемийный год изменилось все: и индустрия, и зрители. Что уж говорить о новых хороших манерах с социальной дистанцией и масками.Постановщиком церемонии стал режиссер Стивен Содерберг. Он в 2011 году снял фильм "Заражение" (о пандемии, хаосе и изобретении вакцины). Президент Киноакадемии Дэвид Рубин пошутил, что поэтому церемония точно безопасна для участников.Формат изменили: она проходила не в привычном кинотеатре Dolby, а на вокзале Union Station. В зале присутствовали только номинанты, их +1 и объявляющие победителей артисты. Всех обязали сдать несколько тестов на коронавирус и носить маски — везде, кроме главного зала перед камерами.Развлекательную часть (выступления артистов с композициями-номинантами на "Лучшую песню") перенесли. Она проходила прямо во время ковровой дорожки, а не самой церемонии.Ее же сделали более "неформальной" и уютной. Вручающие "золотых рыцарей" представляли номинантов часто прямо из зала, не только со сцены.Вторая женщина и главные актерыПредсказуемым триумфатором стала "Земля кочевников", получив три статуэтки (а до этого еще "Золотой глобус", BAFTA, награду Венецианского кинофестиваля и не только).Хлоя Чжао забрала "Оскар" за режиссуру. Она стала второй женщиной (и первой азиаткой) в истории, которая удостоилась награды в этой категории."Земля кочевников" также стала лучшим фильмом (получали продюсеры картины, среди которых Чжао и МакДорманд) и была отмечена за женскую роль.Для Фрэнсис МакДорманд это третий "Оскар" за актерскую работу (и четвертый, если считать статуэтку за продюсирование "Земли кочевников"). Исполнительница была немногословной.За тонкую и пронзительную роль в драме "Отец" Флориана Зеллера 83-летнего сэра Энтони Хопкинса признали лучшим актером. Он стал старейшим артистом за всю историю, получившим награду в этой категории, и на церемонию не явился.Картина с Хопкинсом и Оливией Коулман основана на пьесе и рассказывает о пожилом человеке с деменцией. Ее также отметили за лучший адаптированный сценарий.Сюрприз и юморОткрывала церемонию Реджина Кинг, вручавшая "Оскары" за лучшие сценарии. Перед своей речью она оступилась на сцене и чуть не упала, но удержалась на ногах и пошутила: "Добро пожаловать в прямой эфир!""Какими сложными ни были бы времена, любовь нас спасет", — уверенно сказала актриса. Она также напомнила, что ношение масок — это теперь новая реальность Голливуда.За лучший оригинальный сценарий награду забрал пронзительный фильм "Девушка, подающая надежды". "Оскар" за картину, которая одновременно является романтической комедией, драмой и триллером, получала режиссер и автор сценария Эмиральд Феннел.Брэд Питт вручал награду лучшей актрисе второго плана, которой стала Юн Е Джон из драмы "Минари" о корейской семье, переехавшей в американскую провинцию.Брэд, который выступил одним из продюсеров картины, просто дипломатично рассмеялся.Юн Е Джон благодарила коллег, съемочную группу и свою семью. "Вот видите, дети, мама много работала и наконец-то получила "Оскар". Каков труд, таков и результат", — заключила актриса, рассмешив весь зал.В этой категории также была представлена Гленн Клоуз (за фильм "Элегия Хиллибилли") — актриса проиграла своим конкуренткам в погоне за "золотым рыцарем" в восьмой раз за свою карьеру (она — рекордсменка по количеству номинаций без побед).Но Клоуз не расстроилась (или не показала этого). На трансляции организаторы решили провести своеобразный квиз "Угадай песню". Сидящим в зале знаменитостям предлагали послушать фрагмент трека, назвать его и вспомнить — есть у него золотая статуэтка или нет. Семидесятичетырехлетняя Клоуз угадала одну из песен и потом быстро станцевала тверк — в Сети уже пошутили, что она достойна награды за лучшую короткометражку за это.Пустить слезу и удивитьсяНаверное, самым трогательным моментом церемонии стало получение "Оскара" режиссером Томасом Винтербергом за лучший зарубежный фильм "Еще по одной".Он поблагодарил свою семью, автора сценария и исполнителя главной роли Мадса Миккельсена, "который выдал все, на что способен". Режиссер рассказал, что во время съемок этой драмы его дочь погибла в автокатастрофе. "Она успела прочитать сценарий, он ее очень впечатлил. Я верю, что она каким-то образом стала частью этой картины и наблюдает за нами сейчас. Ида — это все для тебя", — сказал Винтерберг.Ну а самую "зажигательную" речь выдал Дэниел Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (в биографической драме "Иуда и черный мессия" о леворадикальной организации "Черные пантеры"). Для актера это была вторая номинация и первая победа. Он, сдерживая слезы, благодарил Бога, своих родителей за то, что "привели его в мир", Фрэда Хэмптона, героя фильма, которого сыграл.Эту картину также отметили за лучшую музыку — певицу H.E.R. и ее песню "Fight For You"."Оскар" за "Лучший звук" и монтаж (Миккел И. Г. Нильсен) справедливо отдали фильму "Звук металла". Картина с Ризом Ахмедом в главной роли рассказывает о музыканте, который теряет слух.Интересно, что академики "прокатили" черно-белый биографический драматический фильм Дэвида Финчера "Манк". Картина Netflix рассказывает о работе Германа Дж. Манкевича над сценарием картины "Гражданин Кейн". Она получила десять номинаций на "Оскар" и всего лишь две статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и оператора.Похожая ситуация в прошлом году была у картины "1917" (десять номинаций и победы лишь во второстепенных категориях).А Аарон Соркин и его "Суд над чикагской семеркой" не взял ни одной награды, хотя был представлен в шести номинациях.За лучший грим и прически, а также дизайн костюмов отметили "Ма Рейни: Мать блюза" с удивительной Виолой Дэвис и блистательным Чедвиком Боузманом.Ну а лучшим анимационным фильмом назвали картину "Душа". Ее также отметили за оригинальный саундтрек, в котором сочетаются джаз и техно. За него отвечали Джон Батист, Аттикус Росс и Трент Резнор.
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гленн клоуз, кино и сериалы, знаменитости, netflix, мадс миккельсен , виола дэвис, энтони хопкинс, оскар (премия), голливуд, брэд питт (уильям бредли)

Победа "Земли кочевников" и провал "Манка". Как прошел "Оскар"

08:44 26.04.2021 (обновлено: 11:33 26.04.2021)
 
© AFP 2021 / Todd WawrychukХлоя Чжао получает "Оскар" в номинации "лучший режиссер"
Хлоя Чжао получает Оскар в номинации лучший режиссер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AFP 2021 / Todd Wawrychuk
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и стримингового кино. Церемония обошлась без интриг, но были приятные сюрпризы и пара смешных шуток. О главных моментах 93-го "Оскара" и его победителях — в материале РИА Новости.

Странное начало

Старт главной кинопремии года показал, что за пандемийный год изменилось все: и индустрия, и зрители. Что уж говорить о новых хороших манерах с социальной дистанцией и масками.
Постановщиком церемонии стал режиссер Стивен Содерберг. Он в 2011 году снял фильм "Заражение" (о пандемии, хаосе и изобретении вакцины). Президент Киноакадемии Дэвид Рубин пошутил, что поэтому церемония точно безопасна для участников.
Формат изменили: она проходила не в привычном кинотеатре Dolby, а на вокзале Union Station. В зале присутствовали только номинанты, их +1 и объявляющие победителей артисты. Всех обязали сдать несколько тестов на коронавирус и носить маски — везде, кроме главного зала перед камерами.
© REUTERS / Mike BlakeПодготовка к 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Подготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Mike Blake
Подготовка к 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Развлекательную часть (выступления артистов с композициями-номинантами на "Лучшую песню") перенесли. Она проходила прямо во время ковровой дорожки, а не самой церемонии.
Ее же сделали более "неформальной" и уютной. Вручающие "золотых рыцарей" представляли номинантов часто прямо из зала, не только со сцены.

Вторая женщина и главные актеры

© AP Photo / Chris PizzelloОбладатели премии "Оскар" за лучший фильм "Страна кочевников"
Обладатели премии Оскар за лучший фильм Страна кочевников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Обладатели премии "Оскар" за лучший фильм "Страна кочевников"
Предсказуемым триумфатором стала "Земля кочевников", получив три статуэтки (а до этого еще "Золотой глобус", BAFTA, награду Венецианского кинофестиваля и не только).
Хлоя Чжао забрала "Оскар" за режиссуру. Она стала второй женщиной (и первой азиаткой) в истории, которая удостоилась награды в этой категории.

"Хотела бы поблагодарить своих конкурентов, но я назову их соратниками, — сказала она. — Мне всегда было интересно находить хорошее в людях. Эта награда для вас — тех, кто имеет смелость держаться за хорошее, что в вас есть, и замечать это друг в друге. Неважно, как сложно это может быть".

© REUTERS / ABC/A.M.P.A.S.Хлоя Чжао получает "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"
Хлоя Чжао получает Оскар в номинации лучший режиссер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / ABC/A.M.P.A.S.
Хлоя Чжао получает "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"
"Земля кочевников" также стала лучшим фильмом (получали продюсеры картины, среди которых Чжао и МакДорманд) и была отмечена за женскую роль.
Для Фрэнсис МакДорманд это третий "Оскар" за актерскую работу (и четвертый, если считать статуэтку за продюсирование "Земли кочевников"). Исполнительница была немногословной.
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма Земля кочевников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Cor Cordium Productions (2020)
Кадр из фильма "Земля кочевников"
"Я люблю работать. Спасибо, что вы об этом знаете", — сказала она и ушла со сцены.
За тонкую и пронзительную роль в драме "Отец" Флориана Зеллера 83-летнего сэра Энтони Хопкинса признали лучшим актером. Он стал старейшим артистом за всю историю, получившим награду в этой категории, и на церемонию не явился.
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма Отец - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Отец"
Картина с Хопкинсом и Оливией Коулман основана на пьесе и рассказывает о пожилом человеке с деменцией. Ее также отметили за лучший адаптированный сценарий.

Сюрприз и юмор

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool Реджина Кинг на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
Реджина Кинг на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Реджина Кинг на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
Открывала церемонию Реджина Кинг, вручавшая "Оскары" за лучшие сценарии. Перед своей речью она оступилась на сцене и чуть не упала, но удержалась на ногах и пошутила: "Добро пожаловать в прямой эфир!"
"Какими сложными ни были бы времена, любовь нас спасет", — уверенно сказала актриса. Она также напомнила, что ношение масок — это теперь новая реальность Голливуда.
За лучший оригинальный сценарий награду забрал пронзительный фильм "Девушка, подающая надежды". "Оскар" за картину, которая одновременно является романтической комедией, драмой и триллером, получала режиссер и автор сценария Эмиральд Феннел.
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool Эмеральд Феннелл с "Оскаром" за лучший оригинальный сценарий фильма "Девушка, подающая надежды"
Эмеральд Феннелл с Оскаром за лучший оригинальный сценарий фильма Девушка, подающая надежды - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Эмеральд Феннелл с "Оскаром" за лучший оригинальный сценарий фильма "Девушка, подающая надежды"
Брэд Питт вручал награду лучшей актрисе второго плана, которой стала Юн Е Джон из драмы "Минари" о корейской семье, переехавшей в американскую провинцию.

"Боже мой, Брэд Питт, вот мы, наконец, и встретились, — воскликнула артистка со сцены. — Где же вы были, когда мы снимали фильм?"

Брэд, который выступил одним из продюсеров картины, просто дипломатично рассмеялся.
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolБрэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Юн Е Джон благодарила коллег, съемочную группу и свою семью. "Вот видите, дети, мама много работала и наконец-то получила "Оскар". Каков труд, таков и результат", — заключила актриса, рассмешив весь зал.
© Plan B Entertainment (2020)Кадр из фильма "Минари"
Кадр из фильма Минари
1 из 3
Кадр из фильма "Минари"
© Plan B Entertainment (2020)
© Plan B Entertainment (2020)

Сцена из фильма "Минари"

Кадр из фильма Минари
2 из 3

Сцена из фильма "Минари"

© Plan B Entertainment (2020)
© Plan B Entertainment (2020)

Фрагмент из фильма "Минари"

Кадр из фильма Минари
3 из 3

Фрагмент из фильма "Минари"

© Plan B Entertainment (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Минари"
© Plan B Entertainment (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Минари"

© Plan B Entertainment (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Минари"

© Plan B Entertainment (2020)
В этой категории также была представлена Гленн Клоуз (за фильм "Элегия Хиллибилли") — актриса проиграла своим конкуренткам в погоне за "золотым рыцарем" в восьмой раз за свою карьеру (она — рекордсменка по количеству номинаций без побед).
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool Гленн Клоуз на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
Гленн Клоуз на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Гленн Клоуз на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
Но Клоуз не расстроилась (или не показала этого). На трансляции организаторы решили провести своеобразный квиз "Угадай песню".
Сидящим в зале знаменитостям предлагали послушать фрагмент трека, назвать его и вспомнить — есть у него золотая статуэтка или нет. Семидесятичетырехлетняя Клоуз угадала одну из песен и потом быстро станцевала тверк — в Сети уже пошутили, что она достойна награды за лучшую короткометражку за это.

Пустить слезу и удивиться

© Capella FilmКадр из фильма "Еще по одной"
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Capella Film
Кадр из фильма "Еще по одной"
Наверное, самым трогательным моментом церемонии стало получение "Оскара" режиссером Томасом Винтербергом за лучший зарубежный фильм "Еще по одной".
"Я этого не мог даже представить. Хотя ладно, что уж там — я ждал этого с пяти лет и готовил речь", — начал Винтерберг.
Он поблагодарил свою семью, автора сценария и исполнителя главной роли Мадса Миккельсена, "который выдал все, на что способен". Режиссер рассказал, что во время съемок этой драмы его дочь погибла в автокатастрофе.
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolТомас Винтерберг с "Оскаром" за фильм "Еще по одной" на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе
Томас Винтерберг с Оскаром за фильм Еще по одной на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Томас Винтерберг с "Оскаром" за фильм "Еще по одной" на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе
"Она успела прочитать сценарий, он ее очень впечатлил. Я верю, что она каким-то образом стала частью этой картины и наблюдает за нами сейчас. Ида — это все для тебя", — сказал Винтерберг.
© Capella Film

Кадр из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
1 из 3

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
© Capella Film

Миккельсен в фильме "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
2 из 3

Миккельсен в фильме "Еще по одной"

© Capella Film
© Capella Film

Сцена из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
3 из 3

Сцена из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
1 из 3

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
2 из 3

Миккельсен в фильме "Еще по одной"

© Capella Film
3 из 3

Сцена из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
Ну а самую "зажигательную" речь выдал Дэниел Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (в биографической драме "Иуда и черный мессия" о леворадикальной организации "Черные пантеры").
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolДэниел Калуя на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Дэниел Калуя на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Дэниел Калуя на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Для актера это была вторая номинация и первая победа. Он, сдерживая слезы, благодарил Бога, своих родителей за то, что "привели его в мир", Фрэда Хэмптона, героя фильма, которого сыграл.
Эту картину также отметили за лучшую музыку — певицу H.E.R. и ее песню "Fight For You".
© REUTERS / Chris Pizzello/PooПевица H.E.R. на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Певица H.E.R. на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Poo
Певица H.E.R. на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
"Оскар" за "Лучший звук" и монтаж (Миккел И. Г. Нильсен) справедливо отдали фильму "Звук металла". Картина с Ризом Ахмедом в главной роли рассказывает о музыканте, который теряет слух.
Интересно, что академики "прокатили" черно-белый биографический драматический фильм Дэвида Финчера "Манк". Картина Netflix рассказывает о работе Германа Дж. Манкевича над сценарием картины "Гражданин Кейн". Она получила десять номинаций на "Оскар" и всего лишь две статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и оператора.
© NetflixВо время съемок фильма "Манк"
Во время съемок фильма Манк
1 из 3
Во время съемок фильма "Манк"
© Netflix
© NetflixКадр из фильма "Манк"
Кадр из фильма Манк
2 из 3
Кадр из фильма "Манк"
© Netflix
© Netflix

Сцена из фильма "Манк"

Кадр из фильма Манк
3 из 3

Сцена из фильма "Манк"

© Netflix
1 из 3
Во время съемок фильма "Манк"
© Netflix
2 из 3
Кадр из фильма "Манк"
© Netflix
3 из 3

Сцена из фильма "Манк"

© Netflix
Похожая ситуация в прошлом году была у картины "1917" (десять номинаций и победы лишь во второстепенных категориях).
А Аарон Соркин и его "Суд над чикагской семеркой" не взял ни одной награды, хотя был представлен в шести номинациях.
За лучший грим и прически, а также дизайн костюмов отметили "Ма Рейни: Мать блюза" с удивительной Виолой Дэвис и блистательным Чедвиком Боузманом.
© Amblin Partners (2020)Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"
Кадр из фильма Суд над чикагской семеркой
1 из 2
Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"
© Amblin Partners (2020)
© NetFlix (2020)Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
Кадр из фильма Ма Рейни: Мать блюза
2 из 2
Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
© NetFlix (2020)
1 из 2
Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"
© Amblin Partners (2020)
2 из 2
Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
© NetFlix (2020)
Ну а лучшим анимационным фильмом назвали картину "Душа". Ее также отметили за оригинальный саундтрек, в котором сочетаются джаз и техно. За него отвечали Джон Батист, Аттикус Росс и Трент Резнор.
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03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
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