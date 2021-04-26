Победа "Земли кочевников" и провал "Манка". Как прошел "Оскар"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и стримингового кино. Церемония обошлась без интриг, но были приятные сюрпризы и пара смешных шуток. О главных моментах 93-го "Оскара" и его победителях — в материале РИА Новости.Странное началоСтарт главной кинопремии года показал, что за пандемийный год изменилось все: и индустрия, и зрители. Что уж говорить о новых хороших манерах с социальной дистанцией и масками.Постановщиком церемонии стал режиссер Стивен Содерберг. Он в 2011 году снял фильм "Заражение" (о пандемии, хаосе и изобретении вакцины). Президент Киноакадемии Дэвид Рубин пошутил, что поэтому церемония точно безопасна для участников.Формат изменили: она проходила не в привычном кинотеатре Dolby, а на вокзале Union Station. В зале присутствовали только номинанты, их +1 и объявляющие победителей артисты. Всех обязали сдать несколько тестов на коронавирус и носить маски — везде, кроме главного зала перед камерами.Развлекательную часть (выступления артистов с композициями-номинантами на "Лучшую песню") перенесли. Она проходила прямо во время ковровой дорожки, а не самой церемонии.Ее же сделали более "неформальной" и уютной. Вручающие "золотых рыцарей" представляли номинантов часто прямо из зала, не только со сцены.Вторая женщина и главные актерыПредсказуемым триумфатором стала "Земля кочевников", получив три статуэтки (а до этого еще "Золотой глобус", BAFTA, награду Венецианского кинофестиваля и не только).Хлоя Чжао забрала "Оскар" за режиссуру. Она стала второй женщиной (и первой азиаткой) в истории, которая удостоилась награды в этой категории."Земля кочевников" также стала лучшим фильмом (получали продюсеры картины, среди которых Чжао и МакДорманд) и была отмечена за женскую роль.Для Фрэнсис МакДорманд это третий "Оскар" за актерскую работу (и четвертый, если считать статуэтку за продюсирование "Земли кочевников"). Исполнительница была немногословной.За тонкую и пронзительную роль в драме "Отец" Флориана Зеллера 83-летнего сэра Энтони Хопкинса признали лучшим актером. Он стал старейшим артистом за всю историю, получившим награду в этой категории, и на церемонию не явился.Картина с Хопкинсом и Оливией Коулман основана на пьесе и рассказывает о пожилом человеке с деменцией. Ее также отметили за лучший адаптированный сценарий.Сюрприз и юморОткрывала церемонию Реджина Кинг, вручавшая "Оскары" за лучшие сценарии. Перед своей речью она оступилась на сцене и чуть не упала, но удержалась на ногах и пошутила: "Добро пожаловать в прямой эфир!""Какими сложными ни были бы времена, любовь нас спасет", — уверенно сказала актриса. Она также напомнила, что ношение масок — это теперь новая реальность Голливуда.За лучший оригинальный сценарий награду забрал пронзительный фильм "Девушка, подающая надежды". "Оскар" за картину, которая одновременно является романтической комедией, драмой и триллером, получала режиссер и автор сценария Эмиральд Феннел.Брэд Питт вручал награду лучшей актрисе второго плана, которой стала Юн Е Джон из драмы "Минари" о корейской семье, переехавшей в американскую провинцию.Брэд, который выступил одним из продюсеров картины, просто дипломатично рассмеялся.Юн Е Джон благодарила коллег, съемочную группу и свою семью. "Вот видите, дети, мама много работала и наконец-то получила "Оскар". Каков труд, таков и результат", — заключила актриса, рассмешив весь зал.В этой категории также была представлена Гленн Клоуз (за фильм "Элегия Хиллибилли") — актриса проиграла своим конкуренткам в погоне за "золотым рыцарем" в восьмой раз за свою карьеру (она — рекордсменка по количеству номинаций без побед).Но Клоуз не расстроилась (или не показала этого). На трансляции организаторы решили провести своеобразный квиз "Угадай песню". Сидящим в зале знаменитостям предлагали послушать фрагмент трека, назвать его и вспомнить — есть у него золотая статуэтка или нет. Семидесятичетырехлетняя Клоуз угадала одну из песен и потом быстро станцевала тверк — в Сети уже пошутили, что она достойна награды за лучшую короткометражку за это.Пустить слезу и удивитьсяНаверное, самым трогательным моментом церемонии стало получение "Оскара" режиссером Томасом Винтербергом за лучший зарубежный фильм "Еще по одной".Он поблагодарил свою семью, автора сценария и исполнителя главной роли Мадса Миккельсена, "который выдал все, на что способен". Режиссер рассказал, что во время съемок этой драмы его дочь погибла в автокатастрофе. "Она успела прочитать сценарий, он ее очень впечатлил. Я верю, что она каким-то образом стала частью этой картины и наблюдает за нами сейчас. Ида — это все для тебя", — сказал Винтерберг.Ну а самую "зажигательную" речь выдал Дэниел Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (в биографической драме "Иуда и черный мессия" о леворадикальной организации "Черные пантеры"). Для актера это была вторая номинация и первая победа. Он, сдерживая слезы, благодарил Бога, своих родителей за то, что "привели его в мир", Фрэда Хэмптона, героя фильма, которого сыграл.Эту картину также отметили за лучшую музыку — певицу H.E.R. и ее песню "Fight For You"."Оскар" за "Лучший звук" и монтаж (Миккел И. Г. Нильсен) справедливо отдали фильму "Звук металла". Картина с Ризом Ахмедом в главной роли рассказывает о музыканте, который теряет слух.Интересно, что академики "прокатили" черно-белый биографический драматический фильм Дэвида Финчера "Манк". Картина Netflix рассказывает о работе Германа Дж. Манкевича над сценарием картины "Гражданин Кейн". Она получила десять номинаций на "Оскар" и всего лишь две статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и оператора.Похожая ситуация в прошлом году была у картины "1917" (десять номинаций и победы лишь во второстепенных категориях).А Аарон Соркин и его "Суд над чикагской семеркой" не взял ни одной награды, хотя был представлен в шести номинациях.За лучший грим и прически, а также дизайн костюмов отметили "Ма Рейни: Мать блюза" с удивительной Виолой Дэвис и блистательным Чедвиком Боузманом.Ну а лучшим анимационным фильмом назвали картину "Душа". Ее также отметили за оригинальный саундтрек, в котором сочетаются джаз и техно. За него отвечали Джон Батист, Аттикус Росс и Трент Резнор.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и стримингового кино. Церемония обошлась без интриг, но были приятные сюрпризы и пара смешных шуток. О главных моментах 93-го "Оскара" и его победителях — в материале РИА Новости.
Странное начало
Старт главной кинопремии года показал, что за пандемийный год изменилось все: и индустрия, и зрители. Что уж говорить о новых хороших манерах с социальной дистанцией и масками.
Постановщиком церемонии стал режиссер Стивен Содерберг. Он в 2011 году снял фильм "Заражение" (о пандемии, хаосе и изобретении вакцины). Президент Киноакадемии Дэвид Рубин пошутил, что поэтому церемония точно безопасна для участников.
Формат изменили: она проходила не в привычном кинотеатре Dolby, а на вокзале Union Station. В зале присутствовали только номинанты, их +1 и объявляющие победителей артисты. Всех обязали сдать несколько тестов на коронавирус и носить маски — везде, кроме главного зала перед камерами.
Обладатели премии "Оскар" за лучший фильм "Страна кочевников"
Предсказуемым триумфатором стала "Земля кочевников", получив три статуэтки (а до этого еще "Золотой глобус", BAFTA, награду Венецианского кинофестиваля и не только).
Хлоя Чжао забрала "Оскар" за режиссуру. Она стала второй женщиной (и первой азиаткой) в истории, которая удостоилась награды в этой категории.
"Хотела бы поблагодарить своих конкурентов, но я назову их соратниками, — сказала она. — Мне всегда было интересно находить хорошее в людях. Эта награда для вас — тех, кто имеет смелость держаться за хорошее, что в вас есть, и замечать это друг в друге. Неважно, как сложно это может быть".
"Я люблю работать. Спасибо, что вы об этом знаете", — сказала она и ушла со сцены.
За тонкую и пронзительную роль в драме "Отец" Флориана Зеллера 83-летнего сэра Энтони Хопкинса признали лучшим актером. Он стал старейшим артистом за всю историю, получившим награду в этой категории, и на церемонию не явился.
Реджина Кинг на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
Открывала церемонию Реджина Кинг, вручавшая "Оскары" за лучшие сценарии. Перед своей речью она оступилась на сцене и чуть не упала, но удержалась на ногах и пошутила: "Добро пожаловать в прямой эфир!"
"Какими сложными ни были бы времена, любовь нас спасет", — уверенно сказала актриса. Она также напомнила, что ношение масок — это теперь новая реальность Голливуда.
За лучший оригинальный сценарий награду забрал пронзительный фильм "Девушка, подающая надежды". "Оскар" за картину, которая одновременно является романтической комедией, драмой и триллером, получала режиссер и автор сценария Эмиральд Феннел.
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Юн Е Джон благодарила коллег, съемочную группу и свою семью. "Вот видите, дети, мама много работала и наконец-то получила "Оскар". Каков труд, таков и результат", — заключила актриса, рассмешив весь зал.
В этой категории также была представлена Гленн Клоуз (за фильм "Элегия Хиллибилли") — актриса проиграла своим конкуренткам в погоне за "золотым рыцарем" в восьмой раз за свою карьеру (она — рекордсменка по количеству номинаций без побед).
Сидящим в зале знаменитостям предлагали послушать фрагмент трека, назвать его и вспомнить — есть у него золотая статуэтка или нет. Семидесятичетырехлетняя Клоуз угадала одну из песен и потом быстро станцевала тверк — в Сети уже пошутили, что она достойна награды за лучшую короткометражку за это.
Наверное, самым трогательным моментом церемонии стало получение "Оскара" режиссером Томасом Винтербергом за лучший зарубежный фильм "Еще по одной".
"Я этого не мог даже представить. Хотя ладно, что уж там — я ждал этого с пяти лет и готовил речь", — начал Винтерберг.
Он поблагодарил свою семью, автора сценария и исполнителя главной роли Мадса Миккельсена, "который выдал все, на что способен". Режиссер рассказал, что во время съемок этой драмы его дочь погибла в автокатастрофе.
Певица H.E.R. на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
"Оскар" за "Лучший звук" и монтаж (Миккел И. Г. Нильсен) справедливо отдали фильму "Звук металла". Картина с Ризом Ахмедом в главной роли рассказывает о музыканте, который теряет слух.
Интересно, что академики "прокатили" черно-белый биографический драматический фильм Дэвида Финчера "Манк". Картина Netflix рассказывает о работе Германа Дж. Манкевича над сценарием картины "Гражданин Кейн". Она получила десять номинаций на "Оскар" и всего лишь две статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и оператора.
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