https://ria.ru/20210426/oskar-1729909171.html

Победа "Земли кочевников" и провал "Манка". Как прошел "Оскар"

Победа "Земли кочевников" и провал "Манка". Как прошел "Оскар"

"Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:44

2021-04-26T08:44

2021-04-26T11:33

культура

гленн клоуз

кино и сериалы

знаменитости

netflix

мадс миккельсен

виола дэвис

энтони хопкинс

оскар (премия)

голливуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729916134_538:532:2728:1764_1920x0_80_0_0_1c9666b9c7a7d5c05b3490eebcb6d58b.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году стал историческим: не было кинопрокатного года, привычного столпотворения в кинотеатре Dolby, а среди номинантов — много авторского и стримингового кино. Церемония обошлась без интриг, но были приятные сюрпризы и пара смешных шуток. О главных моментах 93-го "Оскара" и его победителях — в материале РИА Новости.Странное началоСтарт главной кинопремии года показал, что за пандемийный год изменилось все: и индустрия, и зрители. Что уж говорить о новых хороших манерах с социальной дистанцией и масками.Постановщиком церемонии стал режиссер Стивен Содерберг. Он в 2011 году снял фильм "Заражение" (о пандемии, хаосе и изобретении вакцины). Президент Киноакадемии Дэвид Рубин пошутил, что поэтому церемония точно безопасна для участников.Формат изменили: она проходила не в привычном кинотеатре Dolby, а на вокзале Union Station. В зале присутствовали только номинанты, их +1 и объявляющие победителей артисты. Всех обязали сдать несколько тестов на коронавирус и носить маски — везде, кроме главного зала перед камерами.Развлекательную часть (выступления артистов с композициями-номинантами на "Лучшую песню") перенесли. Она проходила прямо во время ковровой дорожки, а не самой церемонии.Ее же сделали более "неформальной" и уютной. Вручающие "золотых рыцарей" представляли номинантов часто прямо из зала, не только со сцены.Вторая женщина и главные актерыПредсказуемым триумфатором стала "Земля кочевников", получив три статуэтки (а до этого еще "Золотой глобус", BAFTA, награду Венецианского кинофестиваля и не только).Хлоя Чжао забрала "Оскар" за режиссуру. Она стала второй женщиной (и первой азиаткой) в истории, которая удостоилась награды в этой категории."Земля кочевников" также стала лучшим фильмом (получали продюсеры картины, среди которых Чжао и МакДорманд) и была отмечена за женскую роль.Для Фрэнсис МакДорманд это третий "Оскар" за актерскую работу (и четвертый, если считать статуэтку за продюсирование "Земли кочевников"). Исполнительница была немногословной.За тонкую и пронзительную роль в драме "Отец" Флориана Зеллера 83-летнего сэра Энтони Хопкинса признали лучшим актером. Он стал старейшим артистом за всю историю, получившим награду в этой категории, и на церемонию не явился.Картина с Хопкинсом и Оливией Коулман основана на пьесе и рассказывает о пожилом человеке с деменцией. Ее также отметили за лучший адаптированный сценарий.Сюрприз и юморОткрывала церемонию Реджина Кинг, вручавшая "Оскары" за лучшие сценарии. Перед своей речью она оступилась на сцене и чуть не упала, но удержалась на ногах и пошутила: "Добро пожаловать в прямой эфир!""Какими сложными ни были бы времена, любовь нас спасет", — уверенно сказала актриса. Она также напомнила, что ношение масок — это теперь новая реальность Голливуда.За лучший оригинальный сценарий награду забрал пронзительный фильм "Девушка, подающая надежды". "Оскар" за картину, которая одновременно является романтической комедией, драмой и триллером, получала режиссер и автор сценария Эмиральд Феннел.Брэд Питт вручал награду лучшей актрисе второго плана, которой стала Юн Е Джон из драмы "Минари" о корейской семье, переехавшей в американскую провинцию.Брэд, который выступил одним из продюсеров картины, просто дипломатично рассмеялся.Юн Е Джон благодарила коллег, съемочную группу и свою семью. "Вот видите, дети, мама много работала и наконец-то получила "Оскар". Каков труд, таков и результат", — заключила актриса, рассмешив весь зал.В этой категории также была представлена Гленн Клоуз (за фильм "Элегия Хиллибилли") — актриса проиграла своим конкуренткам в погоне за "золотым рыцарем" в восьмой раз за свою карьеру (она — рекордсменка по количеству номинаций без побед).Но Клоуз не расстроилась (или не показала этого). На трансляции организаторы решили провести своеобразный квиз "Угадай песню". Сидящим в зале знаменитостям предлагали послушать фрагмент трека, назвать его и вспомнить — есть у него золотая статуэтка или нет. Семидесятичетырехлетняя Клоуз угадала одну из песен и потом быстро станцевала тверк — в Сети уже пошутили, что она достойна награды за лучшую короткометражку за это.Пустить слезу и удивитьсяНаверное, самым трогательным моментом церемонии стало получение "Оскара" режиссером Томасом Винтербергом за лучший зарубежный фильм "Еще по одной".Он поблагодарил свою семью, автора сценария и исполнителя главной роли Мадса Миккельсена, "который выдал все, на что способен". Режиссер рассказал, что во время съемок этой драмы его дочь погибла в автокатастрофе. "Она успела прочитать сценарий, он ее очень впечатлил. Я верю, что она каким-то образом стала частью этой картины и наблюдает за нами сейчас. Ида — это все для тебя", — сказал Винтерберг.Ну а самую "зажигательную" речь выдал Дэниел Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (в биографической драме "Иуда и черный мессия" о леворадикальной организации "Черные пантеры"). Для актера это была вторая номинация и первая победа. Он, сдерживая слезы, благодарил Бога, своих родителей за то, что "привели его в мир", Фрэда Хэмптона, героя фильма, которого сыграл.Эту картину также отметили за лучшую музыку — певицу H.E.R. и ее песню "Fight For You"."Оскар" за "Лучший звук" и монтаж (Миккел И. Г. Нильсен) справедливо отдали фильму "Звук металла". Картина с Ризом Ахмедом в главной роли рассказывает о музыканте, который теряет слух.Интересно, что академики "прокатили" черно-белый биографический драматический фильм Дэвида Финчера "Манк". Картина Netflix рассказывает о работе Германа Дж. Манкевича над сценарием картины "Гражданин Кейн". Она получила десять номинаций на "Оскар" и всего лишь две статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика и оператора.Похожая ситуация в прошлом году была у картины "1917" (десять номинаций и победы лишь во второстепенных категориях).А Аарон Соркин и его "Суд над чикагской семеркой" не взял ни одной награды, хотя был представлен в шести номинациях.За лучший грим и прически, а также дизайн костюмов отметили "Ма Рейни: Мать блюза" с удивительной Виолой Дэвис и блистательным Чедвиком Боузманом.Ну а лучшим анимационным фильмом назвали картину "Душа". Ее также отметили за оригинальный саундтрек, в котором сочетаются джаз и техно. За него отвечали Джон Батист, Аттикус Росс и Трент Резнор.

https://ria.ru/20210422/kino-1729319396.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гленн клоуз, кино и сериалы, знаменитости, netflix, мадс миккельсен , виола дэвис, энтони хопкинс, оскар (премия), голливуд, брэд питт (уильям бредли)