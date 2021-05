Брэд Питт добился в суде совместной c Джоли опеки над детьми

https://ria.ru/20210526/jolie-1734320203.html

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли, сообщает издание Page Six.Судебные разбирательства по делу об опеке длились почти пять лет. Источник сайта Page Six утверждает, что "решение предварительное", и Джоли продолжает бороться за свои интересы. По словам источника Page Six, в ходе судебного разбирательства были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, которые находились рядом с наследниками знаменитостей. Ранее издание Page Six также сообщало, что Анджелина Джоли недовольна судьей Джоном Одеркирком, который вел дело об опеке. Актриса заявила, что он отказал ее детям в даче показаний. Она считает, что судья "не принял должным образом во внимание" раздел судебного кодекса Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, замеченному в домашнем насилии, вредит интересам ребенка.Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.

