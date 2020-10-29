https://ria.ru/20201029/bred-pitt-1582054478.html

Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ

Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ

СМИ узнали, Брэд Питт (56 лет) и немецкая модель Николь Потуральски (27 лет), которую нередко называют двойником Анджелины Джоли, расстались после трехмесячного РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:18

2020-10-29T15:18

2020-10-29T15:43

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брэд питт (уильям бредли)

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германия

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, Брэд Питт (56 лет) и немецкая модель Николь Потуральски (27 лет), которую нередко называют двойником Анджелины Джоли, расстались после трехмесячного романа, сообщает Page Six. По информации источника издания, чувства между парой, которую впервые заметили вместе в августе, "полностью погасли".Питта и Потуральски впервые заметили вместе в конце лета во Франции, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport). Тогда СМИ писали, что модель прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с актером в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции. Считается, что они встретились и познакомились в Германии, в модном ресторане, принадлежащем мужу Николь Потуральски, 68-летнему Роланду Мэри. По словам источника, у супермодели и бизнесмена "свободные отношения", поэтому он не стал возражать по поводу ее увлечения голливудским актером. Как сообщает Page Six, сейчас Брэд Питт находится в Лос-Анджелесе и продолжает судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над их детьми: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.

https://ria.ru/20201022/annavintur-1581002649.html

германия

лос-анджелес

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), германия, лос-анджелес, париж