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https://ria.ru/20201029/bred-pitt-1582054478.html
Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ
Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ
СМИ узнали, Брэд Питт (56 лет) и немецкая модель Николь Потуральски (27 лет), которую нередко называют двойником Анджелины Джоли, расстались после трехмесячного РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:18
2020-10-29T15:43
шоубиз
знаменитости
звезды
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
германия
лос-анджелес
париж
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, Брэд Питт (56 лет) и немецкая модель Николь Потуральски (27 лет), которую нередко называют двойником Анджелины Джоли, расстались после трехмесячного романа, сообщает Page Six. По информации источника издания, чувства между парой, которую впервые заметили вместе в августе, "полностью погасли".Питта и Потуральски впервые заметили вместе в конце лета во Франции, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport). Тогда СМИ писали, что модель прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с актером в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции. Считается, что они встретились и познакомились в Германии, в модном ресторане, принадлежащем мужу Николь Потуральски, 68-летнему Роланду Мэри. По словам источника, у супермодели и бизнесмена "свободные отношения", поэтому он не стал возражать по поводу ее увлечения голливудским актером. Как сообщает Page Six, сейчас Брэд Питт находится в Лос-Анджелесе и продолжает судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над их детьми: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.
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германия
лос-анджелес
париж
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знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), германия, лос-анджелес, париж

Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ

15:18 29.10.2020 (обновлено: 15:43 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, Брэд Питт (56 лет) и немецкая модель Николь Потуральски (27 лет), которую нередко называют двойником Анджелины Джоли, расстались после трехмесячного романа, сообщает Page Six.
По информации источника издания, чувства между парой, которую впервые заметили вместе в августе, "полностью погасли".

"Эти отношения не были серьезными, как все предполагали", – прокомментировал инсайдер.

Питта и Потуральски впервые заметили вместе в конце лета во Франции, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport). Тогда СМИ писали, что модель прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с актером в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции.
Считается, что они встретились и познакомились в Германии, в модном ресторане, принадлежащем мужу Николь Потуральски, 68-летнему Роланду Мэри. По словам источника, у супермодели и бизнесмена "свободные отношения", поэтому он не стал возражать по поводу ее увлечения голливудским актером.
Как сообщает Page Six, сейчас Брэд Питт находится в Лос-Анджелесе и продолжает судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над их детьми: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.
Анна Винтур и Шелби Брайан - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 17:03Шоубиз
Анна Винтур и Шелби Брайан расстались после 20 лет совместной жизни
 
ШоубизЗнаменитостизвездыБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)ГерманияЛос-АнджелесПариж
 
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