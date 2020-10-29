Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ
15:18 29.10.2020 (обновлено: 15:43 29.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, Брэд Питт (56 лет) и немецкая модель Николь Потуральски (27 лет), которую нередко называют двойником Анджелины Джоли, расстались после трехмесячного романа, сообщает Page Six.
По информации источника издания, чувства между парой, которую впервые заметили вместе в августе, "полностью погасли".
"Эти отношения не были серьезными, как все предполагали", – прокомментировал инсайдер.
Питта и Потуральски впервые заметили вместе в конце лета во Франции, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport). Тогда СМИ писали, что модель прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с актером в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции.
Считается, что они встретились и познакомились в Германии, в модном ресторане, принадлежащем мужу Николь Потуральски, 68-летнему Роланду Мэри. По словам источника, у супермодели и бизнесмена "свободные отношения", поэтому он не стал возражать по поводу ее увлечения голливудским актером.
Как сообщает Page Six, сейчас Брэд Питт находится в Лос-Анджелесе и продолжает судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над их детьми: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.