https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html

Брэда Питта заметили во Франции с двойником Анджелины Джоли

Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта (56 лет) и немецкую модель Николь Потуральски (27 лет), которую еще называют двойником Анджелины... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:35

2020-08-27T17:35

2020-08-27T17:35

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта (56 лет) и немецкую модель Николь Потуральски (27 лет), которую еще называют двойником Анджелины Джоли, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport), <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8669607/Brad-Pitt-German-model-Nicole-Poturalski-CONFIRM-romance.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, Потуральски прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Питтом в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции, чтобы провести там время. Не исключено, что их связывают романтические отношения. Пара вышла из самолета в защитных масках. Брэд Питт был одет в хлопковые брюки и зеленую рубашку, а его спутница вышла в бежевых брюках, кожанке и изящной соломенной шляпе. Впервые пару заметили вместе на концерте Канье Уэста, который состоялся в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Уже тогда зрители говорили, что Брэд Питт и Николь Потуральски что-то активно обсуждали и мило улыбались, ожидая начала шоу.

https://ria.ru/20200808/1575485459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, канье уэст, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), франция, лос-анджелес, париж