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https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html
Брэда Питта заметили во Франции с двойником Анджелины Джоли
Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта (56 лет) и немецкую модель Николь Потуральски (27 лет), которую еще называют двойником Анджелины... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:35
2020-08-27T17:35
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
канье уэст
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
франция
лос-анджелес
париж
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта (56 лет) и немецкую модель Николь Потуральски (27 лет), которую еще называют двойником Анджелины Джоли, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport), <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8669607/Brad-Pitt-German-model-Nicole-Poturalski-CONFIRM-romance.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, Потуральски прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Питтом в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции, чтобы провести там время. Не исключено, что их связывают романтические отношения. Пара вышла из самолета в защитных масках. Брэд Питт был одет в хлопковые брюки и зеленую рубашку, а его спутница вышла в бежевых брюках, кожанке и изящной соломенной шляпе. Впервые пару заметили вместе на концерте Канье Уэста, который состоялся в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Уже тогда зрители говорили, что Брэд Питт и Николь Потуральски что-то активно обсуждали и мило улыбались, ожидая начала шоу.
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лос-анджелес
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, канье уэст, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), франция, лос-анджелес, париж

Брэда Питта заметили во Франции с двойником Анджелины Джоли

17:35 27.08.2020
1513
© AFP 2020 / Valerie Macon/Instagram of Nicole Poturalski (@nico.potur)Брэд Питт и Николь Потуральски
Брэд Питт и Николь Потуральски
© AFP 2020 / Valerie Macon/Instagram of Nicole Poturalski (@nico.potur)
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта (56 лет) и немецкую модель Николь Потуральски (27 лет), которую еще называют двойником Анджелины Джоли, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport), сообщает Daily Mail.
По информации издания, Потуральски прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Питтом в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции, чтобы провести там время. Не исключено, что их связывают романтические отношения.
"Они целовались, а Брэд был к ней очень внимательным, – приводят слова инсайдера американского издания OK!. – Несмотря на то, что они были в общественном месте, он, похоже, не возражал, чтобы их видели. Она красавица и видно, что намного моложе его".
Пара вышла из самолета в защитных масках. Брэд Питт был одет в хлопковые брюки и зеленую рубашку, а его спутница вышла в бежевых брюках, кожанке и изящной соломенной шляпе.
Впервые пару заметили вместе на концерте Канье Уэста, который состоялся в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Уже тогда зрители говорили, что Брэд Питт и Николь Потуральски что-то активно обсуждали и мило улыбались, ожидая начала шоу.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКанье УэстБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)ФранцияЛос-АнджелесПариж
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