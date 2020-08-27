Брэда Питта заметили во Франции с двойником Анджелины Джоли
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта (56 лет) и немецкую модель Николь Потуральски (27 лет), которую еще называют двойником Анджелины Джоли, когда они прибыли в аэропорт Кастелле (Le Castellet Airport), сообщает Daily Mail.
#off to south of France with model partner Nicole Poturalski. pic.twitter.com/9KCsVy834i— Brad Pitt Williams (@BWilliai) August 26, 2020
По информации издания, Потуральски прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Питтом в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции, чтобы провести там время. Не исключено, что их связывают романтические отношения.
"Они целовались, а Брэд был к ней очень внимательным, – приводят слова инсайдера американского издания OK!. – Несмотря на то, что они были в общественном месте, он, похоже, не возражал, чтобы их видели. Она красавица и видно, что намного моложе его".
Пара вышла из самолета в защитных масках. Брэд Питт был одет в хлопковые брюки и зеленую рубашку, а его спутница вышла в бежевых брюках, кожанке и изящной соломенной шляпе.
Впервые пару заметили вместе на концерте Канье Уэста, который состоялся в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Уже тогда зрители говорили, что Брэд Питт и Николь Потуральски что-то активно обсуждали и мило улыбались, ожидая начала шоу.