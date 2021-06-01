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Вадим Гайдов: случаи буллинга в школах нельзя замалчивать

Вадим Гайдов: случаи буллинга в школах нельзя замалчивать - РИА Новости, 01.06.2021

Вадим Гайдов: случаи буллинга в школах нельзя замалчивать

Во всем мире ежегодно 1 июня празднуют День защиты детей, а накануне, 31 мая, в России отметили годовщину создания в системе органов внутренних дел... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:00

2021-06-01T12:00

2021-06-01T12:00

вадим гайдов

интервью

дети

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Во всем мире ежегодно 1 июня празднуют День защиты детей, а накануне, 31 мая, в России отметили годовщину создания в системе органов внутренних дел подразделений по делам несовершеннолетних, ведущих свою историю с 1935 года. О том, какие меры принимаются по борьбе с подростковой преступностью, как справляться с "трудными" подростками и об участии детей в несогласованных акциях РИА Новости рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майор полиции Вадим Гайдов. Беседовал Кирилл Рубцов– Вадим Борисович, какие меры разрабатывает МВД России по повышению эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних?– Дети, допускающие антиобщественное поведение, нуждаются в принятии специальных мер профилактики. Особого внимания требуют подростки, систематически совершающие административные правонарушения, в том числе до достижения возраста привлечения к ответственности. Что характерно, большинство попавших на скамью подсудимых подростков ранее регулярно совершали правонарушения: такие, например, как мелкие хищения, повреждение чужого имущества, употребление алкоголя и хулиганство. В прошлом году за совершение административных правонарушений к ответственности привлечено 158 тысяч несовершеннолетних, почти 19 тысяч – два и более раз. Тридцать четыре тысячи подростков на момент совершения правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности.Также требуют повышенного профилактического внимания со стороны полиции несовершеннолетние, систематически убегающие из дома или госучреждений.Меры убеждения сотрудников полиции не всегда оказывают должный эффект на подростков. В целях коррекции поведения правонарушителей используются ресурсные возможности 77 центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, действующие в 73 субъектах Российской Федерации. Площадки центров максимально приспособлены к проведению профилактических и реабилитационных мероприятий в условиях соблюдения режима, порядка и дисциплины, исключающих возможность самовольных уходов. В каждом таком центре штатными работниками обеспечивается предоставление подросткам медицинской помощи, осуществляется их психологическое сопровождение, в специально оборудованных классах продолжается образовательный процесс, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий, что особенно актуально в условиях пандемии.После центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей процесс работы с подростком и его семьей продолжается – организуется социальное сопровождение, оказание различных видов необходимой помощи: педагогической, психологической, медицинской, юридической. В настоящее время министерством прорабатывается вопрос правовых оснований для проведения профработы с подростками, совершающими неоднократные самовольные уходы и административные правонарушения, в условиях центров.Помещение в центры несовершеннолетних с отклоняющимся поведением не только позволит гарантированно обеспечить последующее их возвращение к месту жительства, но и установить причины самовольного ухода из семьи и прекращения учебы, факты угрозы жизни или здоровью несовершеннолетнего, вовлечения в преступную и иную антиобщественную деятельность, совершения в отношении несовершеннолетних преступлений и принять соответствующие меры.Необходимые для развития профилактического потенциала центров организационно-практические меры и соответствующие законопроекты разрабатываются в настоящее время. Уверен, что при поддержке наших коллег в рамках межведомственного взаимодействия обозначенные инициативы будут реализованы в ближайшем будущем.– Какие меры принимаются МВД России по профилактике буллинга (травли) несовершеннолетних?– Изучение случаев буллинга указывает, что ему, как правило, предшествуют затяжные негативные межличностные отношения, которые развиваются на глазах сверстников, педагогов и родителей. Отмечаются факты разжигания конфликтных ситуаций в сети интернет. Примером тому является ситуация в одной из школ Амурской области, конфликт в котором администрация школы длительное время скрывала, что в дальнейшем вызвало общественный резонанс.Мы отмечаем, что причинами такого явления является дефицит знаний у несовершеннолетних об этике ненасилия, недостаточное участие родителей и педагогов в воспитании несовершеннолетних, а также отсутствие доверительных отношений в семьях. Поэтому в работе с учащимися сотрудники полиции во взаимодействии с заинтересованными субъектами системы профилактики акцентируют свое внимание на обучении детей бесконфликтным отношениям; развитии и укреплении толерантности, принятии мер к обеспечению их медиабезопасности, формированию доверительных детско-родительских отношений, применении медиативных технологий в разрешении конфликтов. При этом важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства.– Сколько в России детей находятся в розыске? Кто помогает МВД России в поиске пропавших детей?– Розыск пропавших лиц, в том числе несовершеннолетних, остается одной из приоритетных задач оперативных подразделений органов внутренних дел. Ежегодно в местном и федеральном розыске находится порядка 45 тысяч детей. Дети, находясь без контроля со стороны родителей или иных законных представителей, зачастую становятся не только субъектами, но и объектами преступных посягательств. Так, за 2020 год 849 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и госучреждений, стали участниками преступлений, а 144 ребенка стали жертвами преступлений. Более половины разыскиваемых подростков ушли из семей, около трети самовольно покинули государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди причин побегов детей из госучреждений можно отметить нежелание жить "по расписанию", заниматься в школе. Уходы, как правило, совершаются к прежнему месту жительства, к родителям, которые лишены родительских прав. При этом значительное количество подростков совершает побеги систематически.Местонахождение почти половины объявленных в розыск детей устанавливается в первые же сутки. Еще порядка 30% обнаруживаются в срок от двух до трех суток и только 20% несовершеннолетних разыскиваются по истечении более 10 дней. По данным территориальных органов МВД России, в течение последних лет наблюдается тенденция снижения количества сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. В прошедшем году в образовательных организациях, учреждениях отдыха и оздоровления детей в целях правового просвещения детей сотрудниками полиции проведено свыше 557 тысяч бесед и лекций, 65 тысяч выступлений в родительской аудитории по предупреждению вовлечения учащихся в асоциальные группы.– Как МВД России борется со случаями вовлечения детей в противозаконную деятельность – в торговлю наркотиками?– Изучение причин участия несовершеннолетних в наркопреступлениях свидетельствует о том, что подростки вовлекаются в преступную деятельность в качестве курьеров и раскладчиков тайников-закладок запрещенных веществ – так называемых "кладменов". Данные деяния, как правило, являются латентными и в этой же связи многоэпизодными. Например, в Нижнем Новгороде в январе текущего года несовершеннолетний только за один день совершил 14 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств путем закладок.Интерес несовершеннолетних к участию в незаконном обороте наркотиков, в том числе их сбыте, связан с ожиданиями высоких доходов от наркобизнеса, желанием иметь личные денежные средства, которыми подростки хотели бы распорядиться по своему усмотрению. Но самой главной причиной, на наш взгляд, является с отсутствие у молодежи осознания тяжести последствий употребления и распространения наркотиков. Информацию о возможности нелегального, но быстрого заработка подростки получают из сети интернет со страниц и объявлений популярных среди молодежи соцсетей. В целях повышения эффективности работы по противодействию наркопреступности среди несовершеннолетних при Государственном антинаркотическом комитете создана Межведомственная рабочая группа по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что позволило консолидировать усилия органов исполнительной власти, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и потреблению наркотиков в подростково-молодежной среде. В результате совместных действий в 2020 году количество совершенных подростками преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков уменьшилось на 7,4% (с 1466 до 1358), из них тяжких и особо тяжких – на 11,4% (с 942 до 835).– Сколько преступлений совершается в приемных семьях? Какие меры по их недопущению принимает МВД России?– По итогам 2020 года число детей, оставшихся без попечения родителей и ставших жертвами преступлений, сократилось на 19% (с 3847 до 3105). Количество расследованных уголовных дел в отношении опекунов и попечителей также уменьшилось на 13% (с 46 до 40). В инициативном порядке полицией во взаимодействии с субъектами профилактики и общественными организациями проведены специальные профилактические мероприятия "Семья", "Безопасное детство", "Быт", "Подросток-Защита", "Отчим", направленные на раннее выявление неблагополучных семей, организацию с ними индивидуальной профилактической работы и оказание адресной помощи. Чрезвычайные происшествия в замещающих семьях нередко обусловлены недостаточным вниманием органов опеки к важным обстоятельствам, способным стать препятствием попаданию детей в социально неблагонадежные семьи, а также формальным подходом к организации проверочных мероприятий за соблюдением опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних. В этой связи министерством с 2017 года принимается участие в работе по совершенствованию законодательства в области опеки и попечительства в части внесения изменений в правила проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.Нами предлагается законодательно установить требования к проведению проверок и психологического обследования потенциальных опекунов и дееспособных лиц, проживающих с ними, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой. Разработка соответствующих проектов федеральных законов продолжается в настоящее время.– Насколько серьезна проблема участия детей в несогласованных акциях? Какие меры принимаются к несовершеннолетним участникам несанкционированных публичных мероприятий?– За участие в несанкционированных публичных мероприятиях в январе–феврале 2021 года в органы внутренних дел были доставлены не только взрослые, но и несовершеннолетние. К административной ответственности привлечено 325 родителей, а сами доставленные подростки поставлены на профилактический учет. Купирование негативных процессов среди подростков и молодежи силовыми методами, административными и уголовно-правовыми мерами зачастую дает кратковременный результат, а может иметь и обратный эффект. Поэтому министерством в правительство внесены предложения по развитию социально-ориентированных общественных детских и молодежных объединений, которые должны стать доступными (в финансовом и территориальном плане) площадками внеурочной занятости подростков на безвозмездной основе.

https://sn.ria.ru/20210414/vshe-1728245717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/1734808988.html

https://ria.ru/20210125/kidneping-1594197137.html

https://ria.ru/20210524/alkogol-1733584648.html

https://ria.ru/20210515/kazan-1732364064.html

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728940558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим гайдов, интервью, дети