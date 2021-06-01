Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210601/akinshina-1734979990.html
Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским - РИА Новости, 01.06.2021
Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина в сторис личного Instagram-аккаунта показала видео с Данилой Козловским. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:36
2021-06-01T10:26
новости культуры
шоубиз
знаменитости
звезды
данила козловский
оксана акиньшина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578096551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1171e4312f084c14ff75292d5a270b10.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Оксана Акиньшина в сторис личного Instagram-аккаунта показала видео с Данилой Козловским.В ролике заснято, как актер радуется победе "Челси" в Лиге чемпионов. Козловский бегает по комнате, размахивает руками, выкрикивает название любимой футбольной команды и запрыгивает в кровать, откуда писалось видео. Акиньшина не стала комментировать публикацию, чем еще больше подогрела слухи о романе с актером.Данила Козловский в 2021 году признался, что расстался с моделью и актрисой Ольгой Зуевой, которая в марте 2020 года родила от него дочь. Оксана Акиньшина и Данила Козловский снимались вместе в фильме "Чернобыль". Лента вышла в российский прокат 15 апреля 2021 года. Козловский не только исполнил главную роль, но и стал режиссером проекта.
https://ria.ru/20210409/pugacheva-1727490419.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578096551_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_0f6cc7c6bd1288d0427d78f03ca9ab19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, звезды, данила козловский, оксана акиньшина

Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским

09:36 01.06.2021 (обновлено: 10:26 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 42-го ММКФ
Церемония открытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Оксана Акиньшина в сторис личного Instagram-аккаунта показала видео с Данилой Козловским.
В ролике заснято, как актер радуется победе "Челси" в Лиге чемпионов. Козловский бегает по комнате, размахивает руками, выкрикивает название любимой футбольной команды и запрыгивает в кровать, откуда писалось видео.
© Фото : Instagram @akinshok2013Инстаграм-сториз Оксаны Акиньшиной с Данилой Козловским
Инстаграм-сториз Оксаны Акиньшиной с Данилой Козловским - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Instagram @akinshok2013
Инстаграм-сториз Оксаны Акиньшиной с Данилой Козловским
Акиньшина не стала комментировать публикацию, чем еще больше подогрела слухи о романе с актером.
Данила Козловский в 2021 году признался, что расстался с моделью и актрисой Ольгой Зуевой, которая в марте 2020 года родила от него дочь.
Оксана Акиньшина и Данила Козловский снимались вместе в фильме "Чернобыль". Лента вышла в российский прокат 15 апреля 2021 года. Козловский не только исполнил главную роль, но и стал режиссером проекта.
Клип на песню Аллы Пугачевой к фильму Чернобыль - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 12:20Культура
Пугачева снялась в клипе для фильма Козловского "Чернобыль"
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездыДанила КозловскийОксана Акиньшина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния