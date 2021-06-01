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Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским - РИА Новости, 01.06.2021
Оксана Акиньшина показала видео с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина в сторис личного Instagram-аккаунта показала видео с Данилой Козловским. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:36
2021-06-01T09:36
2021-06-01T10:26
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Оксана Акиньшина в сторис личного Instagram-аккаунта показала видео с Данилой Козловским.В ролике заснято, как актер радуется победе "Челси" в Лиге чемпионов. Козловский бегает по комнате, размахивает руками, выкрикивает название любимой футбольной команды и запрыгивает в кровать, откуда писалось видео. Акиньшина не стала комментировать публикацию, чем еще больше подогрела слухи о романе с актером.Данила Козловский в 2021 году признался, что расстался с моделью и актрисой Ольгой Зуевой, которая в марте 2020 года родила от него дочь. Оксана Акиньшина и Данила Козловский снимались вместе в фильме "Чернобыль". Лента вышла в российский прокат 15 апреля 2021 года. Козловский не только исполнил главную роль, но и стал режиссером проекта.
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новости культуры, знаменитости, звезды, данила козловский, оксана акиньшина