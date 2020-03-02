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2020-03-02T17:32+0300
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Данила Козловский впервые стал отцом
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РИА Новости

Данила Козловский впервые стал отцом

17:30 02.03.2020 (обновлено: 17:32 02.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма Андрея Кравчука "Викинг" в кинокомплексе "Октябрь"
Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма Андрея Кравчука Викинг в кинокомплексе Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. У актера Данилы Козловского и его гражданской жены актрисы Ольги Зуевой родился первенец.
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", — подписала она снимок.
Козловский известен по фильмам "Легенда №17", "Пять невест", "Духless", "Матильда", "Экипаж" и другим картинам. Ольга Зуева снималась в фильмах "На районе" и "Тренер".
Пара вместе с 2015 года.
4042014
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КультураДанила КозловскийШоу-бизнес
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