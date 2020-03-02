Данила Козловский впервые стал отцом

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. У актера Данилы Козловского и его гражданской жены актрисы Ольги Зуевой родился первенец.
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", — подписала она снимок.
Козловский известен по фильмам "Легенда №17", "Пять невест", "Духless", "Матильда", "Экипаж" и другим картинам. Ольга Зуева снималась в фильмах "На районе" и "Тренер".
Пара вместе с 2015 года.