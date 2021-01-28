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https://ria.ru/20210128/chernobyl-1594960792.html
Вышел трейлер драмы "Чернобыль" Данилы Козловского
Вышел трейлер драмы "Чернобыль" Данилы Козловского
РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:08
2021-01-28T15:08
культура
что посмотреть
кино и сериалы
новости культуры
припять (город)
данила козловский
чернобыльская аэс
оксана акиньшина
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership появился трейлер экшн-драмы "Чернобыль" о страшных событиях апреля 1986 года в Припяти. Речь идет о первом масштабном российском фильме, посвященном катастрофе на Чернобыльской АЭС. Фильм рассказывает историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который остепеняется, строит отношения с Олей и планирует переехать с ней и ее сыном Лешей к морю. Взрыв четвертого реактора ставит под угрозу их мечту. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв. "Это наша общая история, коснувшаяся в буквальном смысле если не каждого из нас, то очень многих. Главное — чтобы зрители пришли не просто посмотреть на масштаб или уникальные подводные сцены, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев", — цитирует пресс-служба кинопрокатчика слова режиссера и исполнителя главной роли. Помимо Данилы Козловского в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие актеры. Сценарий написали Алексей Казаков и Елена Иванова.
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, припять (город), данила козловский, чернобыльская аэс, оксана акиньшина

Вышел трейлер драмы "Чернобыль" Данилы Козловского

15:08 28.01.2021
 
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership появился трейлер экшн-драмы "Чернобыль" о страшных событиях апреля 1986 года в Припяти.
Речь идет о первом масштабном российском фильме, посвященном катастрофе на Чернобыльской АЭС.
Фильм рассказывает историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который остепеняется, строит отношения с Олей и планирует переехать с ней и ее сыном Лешей к морю. Взрыв четвертого реактора ставит под угрозу их мечту. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.
"Это наша общая история, коснувшаяся в буквальном смысле если не каждого из нас, то очень многих. Главное — чтобы зрители пришли не просто посмотреть на масштаб или уникальные подводные сцены, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев", — цитирует пресс-служба кинопрокатчика слова режиссера и исполнителя главной роли.
Помимо Данилы Козловского в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие актеры. Сценарий написали Алексей Казаков и Елена Иванова.
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Культурачто посмотретьКино и сериалыНовости культурыПрипять (город)Данила КозловскийЧернобыльская АЭСОксана Акиньшина
 
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