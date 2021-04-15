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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210415/kozlovskiy-1728281739.html
"Поступил гадко": Козловский подтвердил, что расстался с Зуевой
"Поступил гадко": Козловский подтвердил, что расстался с Зуевой
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Данила Козловский в беседе с ведущей YouTube-канала "А поговорить?" Ириной Шихман подтвердил, что расстался со своей подругой —... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T05:08
2021-04-15T05:08
развод
отношения
дети
семья
россия
сша
шоубиз
ирина шихман
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Данила Козловский в беседе с ведущей YouTube-канала "А поговорить?" Ириной Шихман подтвердил, что расстался со своей подругой — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой.Шихман поинтересовалась, в каких отношениях они сейчас находятся, ведь вскоре после того, как в марте прошлого года у пары в США родилась дочь, в СМИ появилась информация о том, что между Данилой и Ольгой случился разлад. Данила Козловский рассказал, что Ольга Зуева вместе с малышкой живут в США, он — в России, но к дочери, которую очень любит, старается летать как можно чаще.Актер и режиссер также признался в благодарности Ольге за то, что она не переносит их проблемы в отношениях на воспитание девочки.Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них узнали в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".
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развод, отношения, дети, семья, россия, сша, ирина шихман, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, данила козловский

"Поступил гадко": Козловский подтвердил, что расстался с Зуевой

05:08 15.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма Андрея Кравчука "Викинг" в кинокомплексе "Октябрь"
Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма Андрея Кравчука Викинг в кинокомплексе Октябрь - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Данила Козловский в беседе с ведущей YouTube-канала "А поговорить?" Ириной Шихман подтвердил, что расстался со своей подругой — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой.
Шихман поинтересовалась, в каких отношениях они сейчас находятся, ведь вскоре после того, как в марте прошлого года у пары в США родилась дочь, в СМИ появилась информация о том, что между Данилой и Ольгой случился разлад.

"Мы расстались, — ответил актер. — Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к ней. Я бы даже сказал, гадко".

Данила Козловский рассказал, что Ольга Зуева вместе с малышкой живут в США, он — в России, но к дочери, которую очень любит, старается летать как можно чаще.
Актер и режиссер также признался в благодарности Ольге за то, что она не переносит их проблемы в отношениях на воспитание девочки.
Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них узнали в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".
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