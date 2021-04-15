https://ria.ru/20210415/kozlovskiy-1728281739.html

"Поступил гадко": Козловский подтвердил, что расстался с Зуевой

"Поступил гадко": Козловский подтвердил, что расстался с Зуевой

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Данила Козловский в беседе с ведущей YouTube-канала "А поговорить?" Ириной Шихман подтвердил, что расстался со своей подругой —... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T05:08

2021-04-15T05:08

2021-04-15T05:08

развод

отношения

дети

семья

россия

сша

шоубиз

ирина шихман

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Данила Козловский в беседе с ведущей YouTube-канала "А поговорить?" Ириной Шихман подтвердил, что расстался со своей подругой — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой.Шихман поинтересовалась, в каких отношениях они сейчас находятся, ведь вскоре после того, как в марте прошлого года у пары в США родилась дочь, в СМИ появилась информация о том, что между Данилой и Ольгой случился разлад. Данила Козловский рассказал, что Ольга Зуева вместе с малышкой живут в США, он — в России, но к дочери, которую очень любит, старается летать как можно чаще.Актер и режиссер также признался в благодарности Ольге за то, что она не переносит их проблемы в отношениях на воспитание девочки.Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них узнали в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".

https://ria.ru/20210408/lorak-1727339715.html

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развод, отношения, дети, семья, россия, сша, ирина шихман, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, данила козловский