"Поступил гадко": Козловский подтвердил, что расстался с Зуевой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма Андрея Кравчука "Викинг" в кинокомплексе "Октябрь"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Данила Козловский в беседе с ведущей YouTube-канала "А поговорить?" Ириной Шихман подтвердил, что расстался со своей подругой — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой.
Шихман поинтересовалась, в каких отношениях они сейчас находятся, ведь вскоре после того, как в марте прошлого года у пары в США родилась дочь, в СМИ появилась информация о том, что между Данилой и Ольгой случился разлад.
"Мы расстались, — ответил актер. — Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к ней. Я бы даже сказал, гадко".
Данила Козловский рассказал, что Ольга Зуева вместе с малышкой живут в США, он — в России, но к дочери, которую очень любит, старается летать как можно чаще.
Актер и режиссер также признался в благодарности Ольге за то, что она не переносит их проблемы в отношениях на воспитание девочки.
Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них узнали в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".