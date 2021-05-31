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Культура
https://ria.ru/20210531/kino-1734633506.html
Локи, Люцифер, Болейн. Какие новые сериалы нельзя пропустить
Локи, Люцифер, Болейн. Какие новые сериалы нельзя пропустить - РИА Новости, 31.05.2021
Локи, Люцифер, Болейн. Какие новые сериалы нельзя пропустить
Лето, отпуск, дача. Онлайн-платформы подготовили новые сериалы. Выбрать есть из чего: приключения трикстера Локи, козни Люцифера в солнечном Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:00
2021-05-31T08:02
lady gaga (стефани джерманотта)
культура
гленн клоуз
кино и сериалы
знаменитости
принц гарри
netflix
опра уинфри
apple
лос-анджелес
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Лето, отпуск, дача. Онлайн-платформы подготовили новые сериалы. Выбрать есть из чего: приключения трикстера Локи, козни Люцифера в солнечном Лос-Анджелесе, борьба за власть при Тюдорах. О самых интересных проектах июня — в материале РИА Новости.Трикстер и компанияПожалуй, самый долгожданный сериал Disney+ (после уже вышедших "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат") — "Локи" про сводного брата Тора.Знаменитый трикстер в исполнении Тома Хиддлстона будет хитрить со временными изменениями и альтернативными вселенными, шутить, обводить вокруг пальца доверчивых землян (и не только) и вообще веселиться, как только он умеет.События сериала происходят после фильма "Мстители: Финал", когда очередная кража тессеракта (одного из Камней Бесконечности) изменяет прошлое и создается альтернативная вселенная.Локи попадает в организацию "Управление временными изменениями" (УВИ), которая следит за разными мирами и реальностями. Он должен ответить за преступления против времени, которые совершил в прошлом. Но у трикстера есть выбор: подвергнуться наказанию или помочь УВИ в борьбе с таинственной угрозой.Чтобы не портить интригу, в которой Локи мастер, детали сюжета не раскрывают. Но точно можно сказать, что это самый многожанровый и непредсказуемый сериал Disney+. Если вы не знакомы с историей героев по фильмам, будет непросто. Можно воспринимать происходящее, не вдаваясь в детали, с долей иронии. Или посмотреть ролик, в котором Хиддлстон за 30 секунд умудрился рассказать всю историю.Юмора в "Локи" много: тандем Хиддлстона и Оуэна Уилсона (он сыграл работника УВИ Мобиуса М. Мобиуса) и их шутливые перепалки уже породили мемы в Сети.Сериал выходит на Disney+ с 9 июня.Верю не верюСериал "Анна Болейн" про самую известную жену Генриха VIII ждали давно и еще до релиза много обсуждали — из-за исполнительницы главной роли.Когда темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит утвердили на участие в проекте, в Сети и СМИ начались громкие споры. Готовы ли мы воспринимать Болейн как темнокожую королеву? Это исторический проект или фантазия на тему?Успех "Бриджертонов", "Пустой короны" и гендерное разнообразие в кастинге (например, темнокожий актер нетрадиционной ориентации, утвержденный на роль Феи в "Золушке") положили всему начало.Создатели "Анны Болейн" позиционируют сериал как психологический триллер и показывают мир средневековой Британии с точки зрения королевы. Болейн представлена как феминистка, борец за свои права и вообще довольно современная по нравам женщина.Основные темы — замужество Анны, рождение дочери Елизаветы, придворные интриги и измены.С одной стороны, сериал — возможность отвлечься от общепринятых норм, проявить фантазию и не вдаваться в исторические детали. С другой — следить за сюжетом, совсем не обращая внимания на внешность актеров, не всегда получается. Несмотря на антураж, акценты героев и костюмы, которые не заставят сомневаться, про что и про какой временной период рассказывает шоу. Сама Тернер-Смит признавалась, что никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями и "в роли королевы чувствовала себя естественно".Принимать ли такую версию событий, каждый решает сам.Сериал выходит в июне на Channel 5 и "Амедиатеке". Точную дату назовут позже.Тьма в Лос-АнджелесеФантазия нужна и при просмотре нового сезона "Люцифера".Как известно по предыдущим четырем сезонам, главный герой в исполнении Тома Эллиса "переехал" из преисподней в Лос-Анджелес, владеет ночным клубом и помогает раскрывать преступления.Ждите новых едких шуток, запутанных расследований, стильных костюмов и крутых машин.Люцифер продолжит "вникать" в человеческие дела, сходит к психологу и попытается наладить отношения с близкими. Драйв предыдущих сезонов сохранится, а сюжет станет еще более интригующим. Ведь следующий, шестой, сезон — заключительный."Люцифер" доступен на Netflix.Первая леди"Игра престолов" в Древнем Риме — так можно описать новый сериал "Домина".Исторический проект рассказывает про Ливию, жену императора Октавиана Августа. Про то, как наивная девушка стала главной женщиной империи.Сериал особенно понравится борцам за равноправие: сюжет показан с точки зрения феминистки, а женские персонажи здесь интереснее и влиятельнее мужчин.И фанаты саги про "Песнь льда и огня" должны оценить проект. Пусть тут нет драконов, зато интриг, убийств, жестокости и откровенных сцен хватает.Действие происходит в интересное время, когда власть официально держали мужчины, сенат, но на деле это было не так. Не зря главная героиня говорит: "Я знаю, как укрепить империю, но для этого ее надо разрушить".Но даже если вы не очень разбираетесь в отношениях и родственных связях между римскими Октавиями, Ливиями и Цезарями, смотреть сериал стоит.Хотя бы для того, чтобы оценить атмосферу древнеримских дворцов, пиров и кулуаров, а еще — костюмы героев. Иногда хочется поставить на паузу, чтобы рассмотреть в подробностях туники и украшения.Удачно подобран и актерский состав: Ливию убедительно сыграла польская актриса Касия Смутняк, а компанию ей составляют Лиам Каннингем (кстати, сир Давос из "Игры престолов"), Изабелла Росселини, Клэр Форлани."Домина" выходит на Sky, "Амедиатеке", ivi, Okko.Тайны девушекСериал-антологию "Девушка по вызову" продлили уже на третий сезон — в новой части главную героиню зовут Айрис (ее играет Джулия Голден-Теллес, ее вы могли видеть в драме "Любовники").Айрис изучала нейробиологию и психологию в университете и теперь работает в лондонском стартапе вместе с хипстерами. А по вечерам завоевывает мир эскорта. Ее главная мотивация: раскрыть тайны сферы секс-услуг и использовать своих клиентов как источник поведенческих данных.Даже если вы не смотрели первые два сезона, можно начинать с третьего — главные героини в каждой части новые. И если первые выпуски походили на драму и детектив, то создатели третьего пытаются уйти в психологический триллер.Но есть и общее — откровенных сцен и разговоров много (рейтинг 18+), интриг тоже, а стильная картинка завершает этот список. Кстати, приглашенной звездой в третьем сезоне стала Александра Даддарио ("Почему женщины убивают"), а за режиссуру отвечала Аня Марквардт ("Теряя контроль")."Девушка по вызову" выходит на Starz, "Амедиатеке", "КиноПоиске HD", ivi, Okko.Принц-продюсерТо, что актриса может стать герцогиней, известно. А теперь еще мы знаем, что принц может стать продюсером.Принц Гарри вместе с Опрой Уинфри сделали документальный проект "Моя невидимая сторона" ("The Me You Can’t See"), посвященный ментальному здоровью.Опра и Гарри выступают в качестве шоураннеров-ведущих и обсуждают эмоциональное благополучие, психическое здоровье и сострадание. Герои — сами ведущие, певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз, баскетболист Демар Дерозан.Неожиданные откровения и травматичный опыт успешных и знаменитых людей шокируют и доказывают, что люди во всем мире не одиноки в своих переживаниях. Таким радикальным способом создатели проекта напоминают о том, что говорить о психологических проблемах в современном мире нужно, признаваться в слабости — нормально, а обращаться к помощи специалистов — естественно и не стыдно.О собственных неудачах селебрити рассказывают, не скрывая слез (зрители тоже наверняка не удержатся при просмотре). В самом деле, непросто остаться спокойным, слушая признания Леди Гаги об изнасиловании или откровения принца Гарри о "психологическом капкане", как он называет свою жизнь в Лондоне."Моя невидимая сторона" доступна на Apple TV+.
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Локи, Люцифер, Болейн. Какие новые сериалы нельзя пропустить

08:00 31.05.2021 (обновлено: 08:02 31.05.2021)
 
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Кадр из сериала "Локи"
Кадр из сериала Локи
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Лето, отпуск, дача. Онлайн-платформы подготовили новые сериалы. Выбрать есть из чего: приключения трикстера Локи, козни Люцифера в солнечном Лос-Анджелесе, борьба за власть при Тюдорах. О самых интересных проектах июня — в материале РИА Новости.

Трикстер и компания

Пожалуй, самый долгожданный сериал Disney+ (после уже вышедших "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат") — "Локи" про сводного брата Тора.
Знаменитый трикстер в исполнении Тома Хиддлстона будет хитрить со временными изменениями и альтернативными вселенными, шутить, обводить вокруг пальца доверчивых землян (и не только) и вообще веселиться, как только он умеет.
События сериала происходят после фильма "Мстители: Финал", когда очередная кража тессеракта (одного из Камней Бесконечности) изменяет прошлое и создается альтернативная вселенная.
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Кадр из сериала "Локи"
Кадр из сериала Локи
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Кадр из сериала "Локи"
Локи попадает в организацию "Управление временными изменениями" (УВИ), которая следит за разными мирами и реальностями. Он должен ответить за преступления против времени, которые совершил в прошлом. Но у трикстера есть выбор: подвергнуться наказанию или помочь УВИ в борьбе с таинственной угрозой.
Чтобы не портить интригу, в которой Локи мастер, детали сюжета не раскрывают. Но точно можно сказать, что это самый многожанровый и непредсказуемый сериал Disney+. Если вы не знакомы с историей героев по фильмам, будет непросто. Можно воспринимать происходящее, не вдаваясь в детали, с долей иронии. Или посмотреть ролик, в котором Хиддлстон за 30 секунд умудрился рассказать всю историю.
© Marvel Studios Inc. (2021-...)

Хиддлстон в сериале "Локи"

Кадр из сериала Локи
1 из 3

Хиддлстон в сериале "Локи"

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
© Marvel Studios Inc. (2021-...)

Хиддлстон в роли "Локи"

Кадр из сериала Локи
2 из 3

Хиддлстон в роли "Локи"

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Кадр из сериала "Локи"
Кадр из сериала Локи
3 из 3
Кадр из сериала "Локи"
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
1 из 3

Хиддлстон в сериале "Локи"

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
2 из 3

Хиддлстон в роли "Локи"

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
3 из 3
Кадр из сериала "Локи"
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Юмора в "Локи" много: тандем Хиддлстона и Оуэна Уилсона (он сыграл работника УВИ Мобиуса М. Мобиуса) и их шутливые перепалки уже породили мемы в Сети.
Сериал выходит на Disney+ с 9 июня.

Верю не верю

© Sony Pictures Television Production UK (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
© Sony Pictures Television Production UK (2021)
Кадр из сериала "Анна Болейн"
Сериал "Анна Болейн" про самую известную жену Генриха VIII ждали давно и еще до релиза много обсуждали — из-за исполнительницы главной роли.
Когда темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит утвердили на участие в проекте, в Сети и СМИ начались громкие споры. Готовы ли мы воспринимать Болейн как темнокожую королеву? Это исторический проект или фантазия на тему?
© Sony Pictures Television Production UK (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
© Sony Pictures Television Production UK (2021)
Кадр из сериала "Анна Болейн"
Успех "Бриджертонов", "Пустой короны" и гендерное разнообразие в кастинге (например, темнокожий актер нетрадиционной ориентации, утвержденный на роль Феи в "Золушке") положили всему начало.
Создатели "Анны Болейн" позиционируют сериал как психологический триллер и показывают мир средневековой Британии с точки зрения королевы. Болейн представлена как феминистка, борец за свои права и вообще довольно современная по нравам женщина.
© Sony Pictures Television Production UK (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
© Sony Pictures Television Production UK (2021)
Кадр из сериала "Анна Болейн"
Основные темы — замужество Анны, рождение дочери Елизаветы, придворные интриги и измены.
С одной стороны, сериал — возможность отвлечься от общепринятых норм, проявить фантазию и не вдаваться в исторические детали. С другой — следить за сюжетом, совсем не обращая внимания на внешность актеров, не всегда получается. Несмотря на антураж, акценты героев и костюмы, которые не заставят сомневаться, про что и про какой временной период рассказывает шоу.
Сама Тернер-Смит признавалась, что никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями и "в роли королевы чувствовала себя естественно".
© Sony Pictures Television Production UK (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
1 из 3
Кадр из сериала "Анна Болейн"
© Sony Pictures Television Production UK (2021)
© Sony Pictures Television Production UK (2021)

Тернер-Смит в сериале "Анна Болейн"

Кадр из сериала Анна Болейн
2 из 3

Тернер-Смит в сериале "Анна Болейн"

© Sony Pictures Television Production UK (2021)
© Sony Pictures Television Production UK (2021)

Сцена из сериала "Анна Болейн"

Кадр из сериала Анна Болейн
3 из 3

Сцена из сериала "Анна Болейн"

© Sony Pictures Television Production UK (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Анна Болейн"
© Sony Pictures Television Production UK (2021)
2 из 3

Тернер-Смит в сериале "Анна Болейн"

© Sony Pictures Television Production UK (2021)
3 из 3

Сцена из сериала "Анна Болейн"

© Sony Pictures Television Production UK (2021)
Принимать ли такую версию событий, каждый решает сам.
Сериал выходит в июне на Channel 5 и "Амедиатеке". Точную дату назовут позже.

Тьма в Лос-Анджелесе

© Warner Bros. Television (2016)Кадр из сериала "Люцифер"
Кадр из сериала Люцифер
© Warner Bros. Television (2016)
Кадр из сериала "Люцифер"
Фантазия нужна и при просмотре нового сезона "Люцифера".
Как известно по предыдущим четырем сезонам, главный герой в исполнении Тома Эллиса "переехал" из преисподней в Лос-Анджелес, владеет ночным клубом и помогает раскрывать преступления.
Ждите новых едких шуток, запутанных расследований, стильных костюмов и крутых машин.
© Warner Bros. Television (2016)Кадр из сериала "Люцифер"
Кадр из сериала Люцифер
1 из 3
Кадр из сериала "Люцифер"
© Warner Bros. Television (2016)
© Warner Bros. Television (2016)

Сцена из сериала "Люцифер"

Кадр из сериала Люцифер
2 из 3

Сцена из сериала "Люцифер"

© Warner Bros. Television (2016)
© Warner Bros. Television (2016)

Эллис в сериале "Люцифер"

Кадр из сериала Люцифер
3 из 3

Эллис в сериале "Люцифер"

© Warner Bros. Television (2016)
1 из 3
Кадр из сериала "Люцифер"
© Warner Bros. Television (2016)
2 из 3

Сцена из сериала "Люцифер"

© Warner Bros. Television (2016)
3 из 3

Эллис в сериале "Люцифер"

© Warner Bros. Television (2016)
Люцифер продолжит "вникать" в человеческие дела, сходит к психологу и попытается наладить отношения с близкими. Драйв предыдущих сезонов сохранится, а сюжет станет еще более интригующим. Ведь следующий, шестой, сезон — заключительный.
"Люцифер" доступен на Netflix.

Первая леди

© Fifty Fathoms Productions (2021)Кадр из сериала "Домина"
Кадр из сериала Домина
© Fifty Fathoms Productions (2021)
Кадр из сериала "Домина"
"Игра престолов" в Древнем Риме — так можно описать новый сериал "Домина".
Исторический проект рассказывает про Ливию, жену императора Октавиана Августа. Про то, как наивная девушка стала главной женщиной империи.
Сериал особенно понравится борцам за равноправие: сюжет показан с точки зрения феминистки, а женские персонажи здесь интереснее и влиятельнее мужчин.
И фанаты саги про "Песнь льда и огня" должны оценить проект. Пусть тут нет драконов, зато интриг, убийств, жестокости и откровенных сцен хватает.
© Fifty Fathoms Productions (2021)Кадр из сериала "Домина"
Кадр из сериала Домина
© Fifty Fathoms Productions (2021)
Кадр из сериала "Домина"
Действие происходит в интересное время, когда власть официально держали мужчины, сенат, но на деле это было не так. Не зря главная героиня говорит: "Я знаю, как укрепить империю, но для этого ее надо разрушить".
Но даже если вы не очень разбираетесь в отношениях и родственных связях между римскими Октавиями, Ливиями и Цезарями, смотреть сериал стоит.
© Fifty Fathoms Productions (2021)Кадр из сериала "Домина"
Кадр из сериала Домина
© Fifty Fathoms Productions (2021)
Кадр из сериала "Домина"
Хотя бы для того, чтобы оценить атмосферу древнеримских дворцов, пиров и кулуаров, а еще — костюмы героев. Иногда хочется поставить на паузу, чтобы рассмотреть в подробностях туники и украшения.
© Fifty Fathoms Productions (2021)

Смутняк в сериале "Домина"

Кадр из сериала Домина
1 из 3

Смутняк в сериале "Домина"

© Fifty Fathoms Productions (2021)
© Fifty Fathoms Productions (2021)Кадр из сериала "Домина"
Кадр из сериала Домина
2 из 3
Кадр из сериала "Домина"
© Fifty Fathoms Productions (2021)
© Fifty Fathoms Productions (2021)

Фрагмент сериала "Домина"

Кадр из сериала Домина
3 из 3

Фрагмент сериала "Домина"

© Fifty Fathoms Productions (2021)
1 из 3

Смутняк в сериале "Домина"

© Fifty Fathoms Productions (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "Домина"
© Fifty Fathoms Productions (2021)
3 из 3

Фрагмент сериала "Домина"

© Fifty Fathoms Productions (2021)
Удачно подобран и актерский состав: Ливию убедительно сыграла польская актриса Касия Смутняк, а компанию ей составляют Лиам Каннингем (кстати, сир Давос из "Игры престолов"), Изабелла Росселини, Клэр Форлани.
"Домина" выходит на Sky, "Амедиатеке", ivi, Okko.

Тайны девушек

© Амедиатека Кадр из сериала "Девушка по вызову"
Кадр из сериала Девушка по вызову
© Амедиатека
Кадр из сериала "Девушка по вызову"
Сериал-антологию "Девушка по вызову" продлили уже на третий сезон — в новой части главную героиню зовут Айрис (ее играет Джулия Голден-Теллес, ее вы могли видеть в драме "Любовники").
Айрис изучала нейробиологию и психологию в университете и теперь работает в лондонском стартапе вместе с хипстерами. А по вечерам завоевывает мир эскорта. Ее главная мотивация: раскрыть тайны сферы секс-услуг и использовать своих клиентов как источник поведенческих данных.
© Амедиатека Кадр из сериала "Девушка по вызову"
Кадр из сериала Девушка по вызову
© Амедиатека
Кадр из сериала "Девушка по вызову"
Даже если вы не смотрели первые два сезона, можно начинать с третьего — главные героини в каждой части новые. И если первые выпуски походили на драму и детектив, то создатели третьего пытаются уйти в психологический триллер.
Но есть и общее — откровенных сцен и разговоров много (рейтинг 18+), интриг тоже, а стильная картинка завершает этот список. Кстати, приглашенной звездой в третьем сезоне стала Александра Даддарио ("Почему женщины убивают"), а за режиссуру отвечала Аня Марквардт ("Теряя контроль").
"Девушка по вызову" выходит на Starz, "Амедиатеке", "КиноПоиске HD", ivi, Okko.
© Амедиатека Кадр из сериала "Девушка по вызову"
Кадр из сериала Девушка по вызову
© Амедиатека
Кадр из сериала "Девушка по вызову"

Принц-продюсер

То, что актриса может стать герцогиней, известно. А теперь еще мы знаем, что принц может стать продюсером.
Принц Гарри вместе с Опрой Уинфри сделали документальный проект "Моя невидимая сторона" ("The Me You Can’t See"), посвященный ментальному здоровью.
Опра и Гарри выступают в качестве шоураннеров-ведущих и обсуждают эмоциональное благополучие, психическое здоровье и сострадание. Герои — сами ведущие, певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз, баскетболист Демар Дерозан.
Неожиданные откровения и травматичный опыт успешных и знаменитых людей шокируют и доказывают, что люди во всем мире не одиноки в своих переживаниях. Таким радикальным способом создатели проекта напоминают о том, что говорить о психологических проблемах в современном мире нужно, признаваться в слабости — нормально, а обращаться к помощи специалистов — естественно и не стыдно.
© Harpo Productions (2021)

Гага в сериале "The Me You Can't See"

Кадр из сериала The Me You Can't See
1 из 3

Гага в сериале "The Me You Can't See"

© Harpo Productions (2021)
© Harpo Productions (2021)Кадр из сериала "The Me You Can't See"
Кадр из сериала The Me You Can't See
2 из 3
Кадр из сериала "The Me You Can't See"
© Harpo Productions (2021)
© Harpo Productions (2021)

Сцена из сериала "The Me You Can't See"

Кадр из сериала The Me You Can't See
3 из 3

Сцена из сериала "The Me You Can't See"

© Harpo Productions (2021)
1 из 3

Гага в сериале "The Me You Can't See"

© Harpo Productions (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "The Me You Can't See"
© Harpo Productions (2021)
3 из 3

Сцена из сериала "The Me You Can't See"

© Harpo Productions (2021)
О собственных неудачах селебрити рассказывают, не скрывая слез (зрители тоже наверняка не удержатся при просмотре). В самом деле, непросто остаться спокойным, слушая признания Леди Гаги об изнасиловании или откровения принца Гарри о "психологическом капкане", как он называет свою жизнь в Лондоне.
"Моя невидимая сторона" доступна на Apple TV+.
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10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
09:00В России сооружен корпус уникального детектора для решения мюонной загадки
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