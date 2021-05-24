https://ria.ru/20210524/hiddleston-1733343574.html

Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи

Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи - РИА Новости, 24.05.2021

Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи

Вышел новый проморолик сериала Локи, сообщает Collider. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:16

2021-05-24T01:16

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вышел новый проморолик сериала Локи, сообщает Collider. В видео показан исполнитель главной роли Том Хиддлстон и отрывки из предыдущих фильмов кинематографической вселенной Marvel. Актер всего за 30 секунд рассказывает биографию своего персонажа, начиная от конфликта Локи со сводным братом и приемным отцом и заканчивая фактами из фильма "Мстители: Финал", в котором бог хитрости крадет мощный артефакт — Тессеракт. Именно с этого момента и стартуют события сольного сериала о харизматичном обманщике.Впервые зрители увидели Тома Хиддлстона в образе Локи в блокбастере "Тор" 2011 года. Впоследствии он сыграл обаятельного злодея еще в нескольких фильмах Marvel. "Настало время пересмотреть все фильмы о Торе", "Никто не может сыграть Локи лучше, чем Том Хиддлстон. Он просто потрясающий и крутой в этом образе", "Симпатичный злодей", "Том должен получить Грэмми за этот рэп", — прокомментировали видео фанаты.Сериал Локи выйдет 9 июня 2021 года.

https://ria.ru/20210518/serial-1732648493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон