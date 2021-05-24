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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/hiddleston-1733343574.html
Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи
Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи - РИА Новости, 24.05.2021
Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи
Вышел новый проморолик сериала Локи, сообщает Collider. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:16
2021-05-24T01:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
том хиддлстон
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вышел новый проморолик сериала Локи, сообщает Collider. В видео показан исполнитель главной роли Том Хиддлстон и отрывки из предыдущих фильмов кинематографической вселенной Marvel. Актер всего за 30 секунд рассказывает биографию своего персонажа, начиная от конфликта Локи со сводным братом и приемным отцом и заканчивая фактами из фильма "Мстители: Финал", в котором бог хитрости крадет мощный артефакт — Тессеракт. Именно с этого момента и стартуют события сольного сериала о харизматичном обманщике.Впервые зрители увидели Тома Хиддлстона в образе Локи в блокбастере "Тор" 2011 года. Впоследствии он сыграл обаятельного злодея еще в нескольких фильмах Marvel. "Настало время пересмотреть все фильмы о Торе", "Никто не может сыграть Локи лучше, чем Том Хиддлстон. Он просто потрясающий и крутой в этом образе", "Симпатичный злодей", "Том должен получить Грэмми за этот рэп", — прокомментировали видео фанаты.Сериал Локи выйдет 9 июня 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон

Том Хиддлстон за 30 секунд рассказал всю биографию Локи

01:16 24.05.2021 (обновлено: 01:17 24.05.2021)
 
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вышел новый проморолик сериала Локи, сообщает Collider.
В видео показан исполнитель главной роли Том Хиддлстон и отрывки из предыдущих фильмов кинематографической вселенной Marvel. Актер всего за 30 секунд рассказывает биографию своего персонажа, начиная от конфликта Локи со сводным братом и приемным отцом и заканчивая фактами из фильма "Мстители: Финал", в котором бог хитрости крадет мощный артефакт — Тессеракт. Именно с этого момента и стартуют события сольного сериала о харизматичном обманщике.
Впервые зрители увидели Тома Хиддлстона в образе Локи в блокбастере "Тор" 2011 года. Впоследствии он сыграл обаятельного злодея еще в нескольких фильмах Marvel.
"Настало время пересмотреть все фильмы о Торе", "Никто не может сыграть Локи лучше, чем Том Хиддлстон. Он просто потрясающий и крутой в этом образе", "Симпатичный злодей", "Том должен получить Грэмми за этот рэп", — прокомментировали видео фанаты.
Сериал Локи выйдет 9 июня 2021 года.
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