https://ria.ru/20210526/boleyn-1733822226.html

Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли

Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли - РИА Новости, 26.05.2021

Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли

Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая королеву Анну Болейн в одноименном мини-сериале, который недавно вышел на телеканале Channel 5, в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:27

2021-05-26T13:27

2021-05-26T13:27

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новости культуры

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая королеву Анну Болейн в одноименном мини-сериале, который недавно вышел на телеканале Channel 5, в интервью RadioTimes рассказала, что думает об этой роли. По словам актрисы, она никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями, которые сможет сыграть. Она также высказалась и по поводу зрителей. Не все одобрили, что вторую жену короля Генриха VIII сыграла чернокожая актриса. С мнением актрисы согласна и Талисса Тейшейра, которая сыграла в исторической драме любовницу Генриха VIII Мадж Шелтон. Ранее она объяснила, что участие цветных актеров в сериале — это пример "сознательного отношения к личности".

https://ria.ru/20210517/zolushka-1732369750.html

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2021

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