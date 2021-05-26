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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли
Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли - РИА Новости, 26.05.2021
Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли
Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая королеву Анну Болейн в одноименном мини-сериале, который недавно вышел на телеканале Channel 5, в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:27
2021-05-26T13:27
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая королеву Анну Болейн в одноименном мини-сериале, который недавно вышел на телеканале Channel 5, в интервью RadioTimes рассказала, что думает об этой роли. По словам актрисы, она никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями, которые сможет сыграть. Она также высказалась и по поводу зрителей. Не все одобрили, что вторую жену короля Генриха VIII сыграла чернокожая актриса. С мнением актрисы согласна и Талисса Тейшейра, которая сыграла в исторической драме любовницу Генриха VIII Мадж Шелтон. Ранее она объяснила, что участие цветных актеров в сериале — это пример "сознательного отношения к личности".
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кино и сериалы, новости культуры

Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли

13:27 26.05.2021
 
© Channel 5 Television (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
© Channel 5 Television (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая королеву Анну Болейн в одноименном мини-сериале, который недавно вышел на телеканале Channel 5, в интервью RadioTimes рассказала, что думает об этой роли.
По словам актрисы, она никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями, которые сможет сыграть.

"Я бы никогда не сказала: "Мне в жизни не дадут эту роль". Хотя я определенно понимала, что до меня еще никого не утверждали на Анну Болейн (имея в виду чернокожих актеров. — Прим. ред.), прокомментировала Тернер-Смит. — Но мне было естественно играть королеву".

Она также высказалась и по поводу зрителей. Не все одобрили, что вторую жену короля Генриха VIII сыграла чернокожая актриса.

"Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — добавила Джоди.

С мнением актрисы согласна и Талисса Тейшейра, которая сыграла в исторической драме любовницу Генриха VIII Мадж Шелтон. Ранее она объяснила, что участие цветных актеров в сериале — это пример "сознательного отношения к личности".
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