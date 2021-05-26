Cыгравшая королеву Англии чернокожая актриса рассказала, что думает о своей роли
© Channel 5 Television (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
© Channel 5 Television (2021)
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая королеву Анну Болейн в одноименном мини-сериале, который недавно вышел на телеканале Channel 5, в интервью RadioTimes рассказала, что думает об этой роли.
По словам актрисы, она никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями, которые сможет сыграть.
"Я бы никогда не сказала: "Мне в жизни не дадут эту роль". Хотя я определенно понимала, что до меня еще никого не утверждали на Анну Болейн (имея в виду чернокожих актеров. — Прим. ред.), прокомментировала Тернер-Смит. — Но мне было естественно играть королеву".
Она также высказалась и по поводу зрителей. Не все одобрили, что вторую жену короля Генриха VIII сыграла чернокожая актриса.
"Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — добавила Джоди.
С мнением актрисы согласна и Талисса Тейшейра, которая сыграла в исторической драме любовницу Генриха VIII Мадж Шелтон. Ранее она объяснила, что участие цветных актеров в сериале — это пример "сознательного отношения к личности".