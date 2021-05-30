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Есть ли шанс для Жириновского

Есть ли шанс для Жириновского - РИА Новости, 30.05.2021

Есть ли шанс для Жириновского

РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T08:00

2021-05-30T08:00

2021-05-30T07:55

сергей фургал

дальний восток

госдума рф

захар прилепин

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Месяц назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечал свое 75-летие. Ветерана российской политики можно поздравить — уже больше 30 лет он неизменно присутствует на олимпе российской публичной политики. И все же стоит задаться вопросом: каковы перспективы как самого Владимира Вольфовича, так и его партии в контексте приближающихся выборов в Госдуму?Безусловно, пик популярности Жириновского пришелся на 90-е. На выборах в Госдуму 1993 года ЛДПР сенсационно набрала почти 23 процента голосов и сформировала в парламенте фракцию из 64 человек. Лучшего результата партия после никогда не добивалась, но все равно всякий раз преодолевала необходимый для попадания в Госдуму барьер. Серьезные проблемы с этим возникли лишь один раз, когда с выборов в Думу в 1999 году незадолго до дня голосования был снят ее список. Впрочем, Владимир Вольфович тогда не растерялся, и обновленный список все же пошел на выборы, но не как ЛДПР, а как наскоро созданный "Блок Жириновского". Решение оказалось эффективным, что понятно: ведь Жириновский — это и есть ЛДПР.Оценивая перспективы жириновцев на предстоящих выборах, ни в коем случае нельзя забывать это обстоятельство. ЛДПР — типичная лидерская структура, а потому ее популярность в значительной степени завязана на популярность лидера.И вот здесь у ЛДПР есть пусть не принципиальные, но проблемы. Когда Жириновский только пришел в политику, он участвовал в ней на правах "анфан террибль". В середине 90-х его избирателями были люди, однозначно проигравшие от политики "шоковой терапии". Иногда их называли чуть ли не маргиналами, но это было далеко не всегда так. Среди них было много оторванной молодежи, немало представителей криминалитета (по тогдашним временам они считались чуть ли не респектабельными людьми, которые устроились в жизни лучше прочих). Кстати, формальной причиной отстранения ЛДПР от выборов 1999 года как раз и стало включение в федеральную тройку списка авторитетного (во всех смыслах) красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.Обе эти базовые для ЛДПР образца 1990-х — начала 2000-х группы поддержки постепенно вымываются из ядерного электората партии. Радикальная молодежь еще с середины 90-х все больше симпатизировала запрещенной теперь Национал-большевистской партии* Эдуарда Лимонова или Русскому национальному единству* Александра Баркашова. Позже для них появились и альтернативные радикальные левые проекты, а затем и структуры Алексея Навального. Иными словами: борьбу за самых молодых и горячих лидер ЛДПР постепенно проигрывает, пусть пока молодые избиратели и составляют значительную долю в электорате партии.Впрочем, ее главное предложение было не столько и не только для них. ЛДПР в последние годы пыталась стать главной оппозиционной партией страны. Но оппозиционной в позитивном контексте. Фактически ЛДПР предложила демаргинализировать термин "оппозиция". Отбросить от понятия оппозиции фриков и вечно всем недовольных вроде конкурентов из КПРФ, с одной стороны, а также откровенно антигосударственные движения типа "Открытой России"** и ФБК*** Навального, с другой стороны — вот та цель, которую поставила перед собой ЛДПР. И у нее это получается. Партия уже почти поравнялась по социологии с коммунистами и действительно планирует побороться за статус главной оппозиционной силы. Вы против политики партии "Единая Россия", а КПРФ представляется морально устаревшей — значит, вы с большой долей вероятности проголосуете за ЛДПР. Отмечу, что, в отличие от ситуации со "Справедливой Россией", которая борется за статус партии "второго выбора", ЛДПР делает ставку именно на тех, кто против, а не на тех, кто за, но кому не нравится "Единая Россия". В общем, учитывая все известные внутренние проблемы коммунистов, жириновцы вполне способны оттеснить их с позиции "главных оппонентов партии власти".Тем более что лидер партии многое для этого делает. Человек он уже немолодой и все же с завидной активностью и солидной энергией выступает в эфире федеральных ток-шоу на политические темы. Ярче всего достижения Жириновского проявились в ходе предыдущей думской кампании, когда эксперты всерьез рассуждали о шансах ЛДПР занять второе место следом за "Единой Россией" в голосовании по спискам. Так почти и произошло: ЛДПР отстала на десятые доли процента от вырвавшей у нее второе место на финишном рывке КПРФ. Впрочем, каждая кампания уникальна, и если в 2016 году все вращалось вокруг подъема Крымской весны, то сейчас страсти поутихли. Стало быть, и проехаться на эффекте крымского консенсуса теперь и для ЛДПР — как и для КПРФ — будет сложнее.Сказывается и эффект усталости избирателя. Жириновский все-таки выступает ровно с одной и той же программой "За бедных, за русских". За последние 30 лет эти "старые песни о главном" изрядно надоели. Согласно данным ВЦИОМ, если в 2019 году 38% участников опроса заявляли, что партия работает в интересах всего общества, то осенью 2020-го этот показатель снизился до 33%. При этом выросла доля тех, кто считает, что "партия работает либо в интересах меньшинства, либо в интересах небольшой группы лиц". Респонденты также заявляли о снижении интереса к деятельности ЛДПР и не могли вспомнить никаких достижений партии. Тут респонденты, конечно, дали маху — если посмотреть на билборды, то из партийных проектов там все эти годы во всех регионах во все сезоны висел один Жириновский. Чем не достижение?Впрочем, свой избиратель у ЛДПР точно имеется, как и узнаваемый бренд, а потому на ближайшую кампанию Жириновского списывать могут только непрофессионалы. Текущие рейтинги (например, майские данные ВЦИОМ) дают ЛДПР в районе 10,5 процента голосов. Что позволяет делать прогноз о все тех же 13%, что были показаны и на выборах 2016 года. То есть ЛДПР гарантированно получает свое место в Госдуме с фракцией в районе 30 депутатов, если в ходе кампании не произойдет какой-то радикальной смены повестки. Отставание от коммунистов по текущим рейтингам при этом — 1,5 процента, что легко можно ликвидировать при ведении активной кампании. А уж это Жириновский умеет хорошо.Какой-то серьезной конкуренции за избирателя Жириновского со стороны других партийных проектов ожидать сложно. Повторимся, бренд узнаваемый, а на умеренно-националистическом фланге с Жириновским могли поспорить "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" с Геннадием Семигиным. Но обе партии вошли в коалицию со "Справедливой Россией". Насколько обновленные эсеры будут играть на националистическом фланге и удастся ли им откусить процент у Жириновского — большой вопрос. По крайней мере, пока эсеры уступают ЛДПР около трех процентов среди голосов респондентов. Кроме того, представляется, что сами эсеры предпочтут откусить часть пирога у единороссов, а также вести борьбу за левого избирателя.Впрочем, традиционно у ЛДПР есть и базовые проблемы. Так, партия всегда очень слабо выступала в мажоритарных округах. Ее представители на парламентских выборах набирали единицы из 225 мандатов. Причем на последних выборах все пять пропусков в Госдуму, которые получили представители ЛДПР, были из округов, где "Единая Россия" не выставляла претендентов. Это было сделано согласно пакетному соглашению между парламентскими партиями. Выиграть в конкурентной борьбе с единороссами жириновцам было бы еще сложнее.Есть и другие проблемы. Еще с 1990-х одним из макрорегионов, где позиции ЛДПР были сильны, считался Дальний Восток. Но в 2020 году в Хабаровске был арестован Сергей Фургал — экс-губернатор и член ЛДПР. Жители Хабаровского края были арестом недовольны, ходили на митинги в защиту бывшего губернатора. Из партии им прислали нового — Михаила Дегтярева. Как бы там ни было, но частью жителей края это было воспринято как размен со стороны руководства партии, которое "сдало" Фургала в обмен на губернаторское кресло для другого ее представителя. Еще часть посчитала, что ЛДПР слишком уж благоволит авторитетным людям типа Фургала, и отвернулась от партии. Как результат — электорат с обоих полюсов несколько подразмылся. И не только в Хабаровске, но и на Дальнем Востоке в целом.Подводя предварительные итоги, можно констатировать, что фактор Жириновского все еще работает в российской политике. У ЛДПР стабильные позиции одного из базовых партийных проектов, хорошие текущие рейтинги, а также вполне реальные шансы догнать и обогнать КПРФ в ходе избирательной кампании. Если Владимир Жириновский не совершит каких-то фатальных ошибок, то третье место ЛДПР в Госдуме практически гарантировано, а второе может быть получено при удачном стечении обстоятельств. Перспективы партии на более длинном временном горизонте — куда туманнее. Фигур, сравнимых по популярности с Жириновским, в партии нет, а сам бессменный лидер уже далеко не молод, и не столь энергичен, как раньше. Проблему передачи ЛДПР "по наследству" не обсуждал только ленивый, но, как представляется, удачных решений тут у Жириновского не проглядывается. При этом у самого Владимира Вольфовича традиционно сохраняется самый высокий антирейтинг среди всех партийцев из всех партий. Согласно многолетним замерам ВЦИОМ, на открытый вопрос о недоверии политикам антирейтинг Жириновского колеблется в районе 25-30 процентов. А во время президентской избирательной кампании в 2018 году говорили о том, что никогда не проголосуют за Жириновского, вплоть до 50 процентов. Пожалуй, лишь Ксения Собчак, член политсовета партии "Гражданская инициатива", способна побороться с Жириновским за звание антигероя и величину антирейтинга.Впрочем, возвращаясь к ЛДПР, следует констатировать, что у партии на текущий избирательный цикл проблемы решены. Но вот как сделать так, чтобы она не лишилась перспектив к выборам 2026 года, — главная и нетривиальная задача стратегического характера. Которую, впрочем, все равно решать будут только после сентября текущего года.* Экстремистская организация, запрещенная в России**Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.***Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

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https://ria.ru/20210525/zhirinovskiy-1733797071.html

https://ria.ru/20210406/vozhdenie-1604429760.html

https://ria.ru/20210519/manizha-1733039235.html

https://ria.ru/20210209/pamyatnik-1596693146.html

дальний восток

хабаровск

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