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Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам - РИА Новости, 29.05.2021
Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
Более трети работодателей заявили о негативном влиянии курения на работу, при этом большинство работодателей предпочли бы поощрить сотрудников за отказ от... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:28
2021-05-29T09:28
headhunter
москва
новосибирск
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более трети работодателей заявили о негативном влиянии курения на работу, при этом большинство работодателей предпочли бы поощрить сотрудников за отказ от курения, чем штрафовать за вредную привычку, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, с начала года российские работодатели разместили порядка 1 тысячи вакансий с указанием: нужен работник без вредных привычек. Традиционно подразумевается именно отказ от курения или алкоголя. Чаще других такие вакансии публикуют работодатели Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Свердловской области, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска и Омска.С конкретным требованием - отсутствие вредной привычки - встречаются лишь несколько десятков вакансий по стране. Большая их часть приходится на Москву, Волгоград и Петербург.Почти каждый второй работодатель, отмечается в исследовании, считает, что наличие в компании курящих сотрудников ведет к неэффективной трате времени из-за перекуров. Еще порядка 5% заявили, что курящие работники чаще берут больничный. Некоторые работодатели мотивируют отказаться от табака своих будущих работников тем, что готовы оплачивать фитнес-зал некурящим."Чтобы повысить мотивацию не курить, некоторые работодатели в вакансиях указывают среди условий выплату ежедневной премии в 50 рублей за отказ от курения или просто финансовое поощрение некурящим. Часть компаний пошла еще дальше и повысила вознаграждение до 3 000 рублей за отказ от табака, а также обещает компенсацию в спортивных мероприятиях", - уточнили в HeadHunter.Из двух предложенных в вопросе мер по борьбе с курением среди сотрудников подавляющее большинство (82%) работодателей выбрали оказание помощи в отказе от курения, только 18% выбрали штрафы для курящих сотрудников. К штрафам чаще склонялись представители региональных компаний (21%), нежели московских (12%).Около половины (49%) опрошенных работодателей считают, что курение не влияет на производительность сотрудников, поэтому работодатели не должны вмешиваться. Более трети (37%) при этом склонились к тому, что курение негативно влияет на производительность сотрудников, поэтому работодатели должны способствовать отказу от курения.Что касается самих соискателей, то порядка 260 тысяч россиян разместили с начала года резюме, в которых указали, что у них нет вредных привычек. От табака отказываются более 73 тысяч соискателей, из них в Москве – 28%, в Петербурге – 12%, в Московской области – 7%.В основу анализа вошли данные из более чем 1 миллиона вакансий и более 50 миллионов резюме.
https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html
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новосибирск
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headhunter, москва, новосибирск, московская область (подмосковье), общество

Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам

09:28 29.05.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЗнак "Курить запрещено"
Знак Курить запрещено - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более трети работодателей заявили о негативном влиянии курения на работу, при этом большинство работодателей предпочли бы поощрить сотрудников за отказ от курения, чем штрафовать за вредную привычку, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, с начала года российские работодатели разместили порядка 1 тысячи вакансий с указанием: нужен работник без вредных привычек. Традиционно подразумевается именно отказ от курения или алкоголя. Чаще других такие вакансии публикуют работодатели Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Свердловской области, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска и Омска.
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С конкретным требованием - отсутствие вредной привычки - встречаются лишь несколько десятков вакансий по стране. Большая их часть приходится на Москву, Волгоград и Петербург.
Почти каждый второй работодатель, отмечается в исследовании, считает, что наличие в компании курящих сотрудников ведет к неэффективной трате времени из-за перекуров. Еще порядка 5% заявили, что курящие работники чаще берут больничный. Некоторые работодатели мотивируют отказаться от табака своих будущих работников тем, что готовы оплачивать фитнес-зал некурящим.
"Чтобы повысить мотивацию не курить, некоторые работодатели в вакансиях указывают среди условий выплату ежедневной премии в 50 рублей за отказ от курения или просто финансовое поощрение некурящим. Часть компаний пошла еще дальше и повысила вознаграждение до 3 000 рублей за отказ от табака, а также обещает компенсацию в спортивных мероприятиях", - уточнили в HeadHunter.
Из двух предложенных в вопросе мер по борьбе с курением среди сотрудников подавляющее большинство (82%) работодателей выбрали оказание помощи в отказе от курения, только 18% выбрали штрафы для курящих сотрудников. К штрафам чаще склонялись представители региональных компаний (21%), нежели московских (12%).
Около половины (49%) опрошенных работодателей считают, что курение не влияет на производительность сотрудников, поэтому работодатели не должны вмешиваться. Более трети (37%) при этом склонились к тому, что курение негативно влияет на производительность сотрудников, поэтому работодатели должны способствовать отказу от курения.
Что касается самих соискателей, то порядка 260 тысяч россиян разместили с начала года резюме, в которых указали, что у них нет вредных привычек. От табака отказываются более 73 тысяч соискателей, из них в Москве – 28%, в Петербурге – 12%, в Московской области – 7%.
В основу анализа вошли данные из более чем 1 миллиона вакансий и более 50 миллионов резюме.
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HeadHunterМоскваНовосибирскМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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