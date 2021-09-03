Как составить резюме, чтобы получить работу: советы экспертов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сейчас для устройства на работу необходимо уметь хорошо себя подать. Как правильно составить резюме в 2021 году, советы экспертов и примеры профессионального и грамотного оформления резюме — в материале РИА Новости.
Что такое резюме
По сути, резюме — это самопрезентация, описание своих профессиональных навыков и умений, личных качеств, опыта и конкурентных преимуществ среди других специалистов. Однако это не биография, а самореклама с целью получить интересующую должность. Резюме должно быть информативным, лаконичным, логичным и грамотным с точки зрения орфографии.
Основная задача резюме — произвести приятное впечатление при заочном знакомстве работодателя с соискателем.
—Мне приходится просматривать очень много резюме. Чтобы отобрать тех претендентов, которых я в дальнейшем приглашу на собеседование, обычно руководствуюсь объективными данными и отчасти — личными впечатлениями от анкеты. Объективные данные — это возраст, пол, опыт, умения, навыки, профессиональные качества и т.п. Пожелания работодателя должны совпасть с возможностями и желаниями соискателей. Если человек ищет работу на неполный рабочий день, а компании нужен сотрудник с полной занятостью, понятно, что ему это место не подходит. Выбираю претендентов, в большей степени основываясь на их полезности для работы, — пояснила РИА Новости управляющая персоналом Ольга Яневич.
Зачем составлять
Резюме — не просто анкета, а первый контакт с работодателем. Это знакомство и формирование первого впечатления о кандидате. И самое главное — это возможность обратить на себя внимание, заинтересовать и побудить работодателя пригласить на собеседование. Если человек не является известным специалистом в своей сфере, как правило, ему непросто найти место трудоустройства без резюме.
— Мне обязательно нужна развернутая история претендента, заранее и в письменном виде, чтобы понимать, имеет ли вообще смысл разговаривать с этим соискателем, и о чем с ним разговаривать. Я хочу увидеть фотографию и прочитать анкету, чтобы проанализировать информацию, подумать и составить предварительное мнение о специалисте, — рассказала Ольга Яневич.
Влияние резюме на собеседование
Между анкетой и собеседованием существует прямая связь. К моменту личной встречи у работодателя уже сложится определенное мнение о претенденте. Вероятно, благоприятное, иначе не позвали бы. Перед собеседованием обязательно следует распечатать свое резюме на белой, качественной бумаге. Нужно взять с собой все документы, подтверждающие заявленные знания и опыт.
— Я всегда проверяю информацию, изложенную в анкете. Если человек указал, что он окончил какие-то курсы, я попрошу его предоставить сертификаты. Обязательно задаю уточняющие вопросы. По ответам сразу понимаю, имеет ли человек те знания, о которых он написал в своем резюме, — поделилась эксперт.
Правила оформления: содержание и структура
Резюме — это документ, написание которого регламентировано правилами делопроизводства. Этих стандартов необходимо придерживаться.
Девушка в Центре занятости населения
Название
В названии следует указать свои имя, фамилию, отчество и желаемую должность. Это необходимо для того, чтобы человек, просматривающий анкеты, сразу увидел, какая позиция интересует кандидата. В дальнейшем ему будет легче найти нужное резюме среди многих других.
Контактная информация
Следует указывать в резюме актуальные контакты, по которым с претендентом действительно можно связаться. Адрес электронной почты не должен выглядеть смешным или абсурдным.
Неправильно: "krasotka2000@mail.ru" или "super_macho@mail.ru".
Правильно: "gennadiy_petrov@mail.ru".
— Некоторые кандидаты оставляют контакты, но не отвечают ни на электронную почту, ни на телефонные звонки. Где-нибудь в незаметном месте резюме у них написано мелким шрифтом: "Отвечаю только в мессенджерах". Работодатель, разумеется, не будет изучать анкету под лупой, и работу получит кто-то другой, — отметила руководитель кадрового агентства "Great Offer" Юлия Сорокина.
Фото
Фотография в анкете повышает шанс привлечь внимание работодателя. Резюме выглядит более выигрышно по сравнению с анкетами без фото.
Посетители на ярмарке вакансий
Место проживания
Подробный адрес с названием улицы сообщать не стоит. Необходимо указать город и ближайшую к дому станцию метро, если есть. Для работодателя имеет значение только район проживания. Если на дорогу у человека будет уходить много времени, ему могут отказать. Такой сотрудник станет слишком уставать и, вполне вероятно,скоро найдет работу ближе к дому.
Желаемая должность
На интернет-порталах и в базах данных сотрудники кадровых агентств ищут людей по названию позиции. Не стоит упоминать в одном резюме все интересующие варианты. Если человек претендует сразу на несколько должностей, придется составить для каждой из них отдельное резюме. Например, при поиске работы личного помощника руководителя и секретаря-референта потребуется две разных анкеты. Название вакансии должно быть понятным: врач-дерматолог, инженер и т.д.
— Часто кандидаты перечисляют несколько вакансий, на которые они претендуют. Это неправильно. Соискатель воспринимается рекрутером как человек, который сам не знает, чего он хочет. Возникают сомнения и в профессионализме. Больше шансов получить работу, если в одном резюме была указана только одна желаемая позиция, и выделены самые сильные компетенции для выбранной вакансии, — поделилась Юлия Сорокина.
Зарплата
Нужно указать сумму, которую хотелось бы получать на руки. Можно обозначить заработную плату немного выше, чем платили на прошлой работе.
— Желаемую зарплату можно указать на 15-20% выше рыночной. Занижать не стоит. Если вы просите меньше, вам никогда не заплатят больше, — посоветовала Юлия Сорокина.
Опыт работы
Если речь идет не о начинающем специалисте, этот раздел самый главный в резюме.
Перечислять опыт работы принято в обратном хронологическом порядке. Следует указать дату выхода на работу и дату увольнения, отметить должность и функции, делая акцент на профессиональных достижениях. Если сфера деятельности организации непонятна из названия, лучше написать, чем конкретно занималась организация.
Периоды стажировки и практики засчитываются наравне с основным стажем.
Если были большие перерывы в работе, стоит объяснить в резюме, почему. Например, находилась в декретном отпуске, трудился на фрилансе, занимался бизнесом. Или надо сослаться на важные обстоятельства, в силу которых человек не мог работать.
Если большой опыт в одной профессии, следует рассказать немного подробнее о трех последних годах.
Любого работодателя насторожит, если человек меняет профессию или место трудоустройства каждый год. Длительность работы менее трех месяцев выглядит так, как будто он не прошел испытательный срок. Лучше вообще не упоминать этот эпизод в резюме. Если с этим периодом связан интересный опыт, лучше подчеркнуть, что это была проектная занятость.
Образование
Необходимо указать уровень образования: высшее или среднее специальное. Перечислить в резюме учебные заведения, год окончания и полученную специальность.
Сотрудник офиса
Дополнительное образование
Если претендент учился на курсах или проходил тренинги, связанные с должностью, на которую он рассчитывает, стоит написать о них. Но не надо перегружать резюме перечислением сертификатов о дополнительном образовании, не относящихся к этой работе. Врачу-стоматологу, который планирует трудоустроиться по своей специальности, не стоит писать в резюме, что он выучился на тренера по корректировке нежелательного поведения животных. Ни одной стоматологической клинике этот опыт не пригодится.
Ключевые навыки
Надо перечислить основополагающие профессиональные качества, которые требуются для работы по желаемой специальности. Например, для менеджера по продажам список может быть примерно следующим:
- —поиск клиентов;
- —планирование продаж;
- —составление коммерческих предложений;
- —проведение переговоров;
- —ведение деловой переписки;
- —оформление договоров о предоставлении услуг и т.д.
Личные качества
Не приветствуется использование абстрактных оценок, пафоса и банальных, затасканных формулировок. Например, такие качества, как искренность и упорство довольно сомнительны — можно искренне не любить работать и упорно избегать любой ответственности.
Лучше перечислить только те качества, которые имеют отношения к профессии. Тому, кто собирается работать машинистом экскаватора, не обязательно упоминать о том, как сильно он любит детей и животных.
Чаще всего люди сообщают в резюме о своем ответственном отношении к работе, коммуникабельности и стрессоустойчивости. Это уже стало общим местом. Можно заменить ответственность на добросовестность. Вместо коммуникабельности претенденту лучше написать, что он легко находит общий язык с людьми, а вместо стрессоустойчивости указать, что у него спокойный, уравновешенный характер.
— Я редко читаю графу о личных качествах, только пробегаю глазами. Для меня важнее впечатления от личной беседы. Во-первых, понятно, что человек ничего плохого сам о себе никогда в резюме не напишет. Во-вторых, все пишут одно и то же по заезженному шаблону: "Трудолюбивый, порядочный, пунктуальный, ответственный, инициативный…" Читать шаблонные фразы неинтересно и бессмысленно. Однако мне не нравится, когда человек пишет о себе много хвалебных эпитетов или заявляет, что он умеет все. Это очевидное преувеличение, — отметила управляющая персоналом Ольга Яневич.
Должностные обязанности
Не следует переписывать все обязанности из должностных инструкций на последнем месте работы. Правильнее выделить 4-5 самых основных и рассказать о них понятным, человеческим языком.
Неправильно: "Осуществление деятельности по организации размещения рекламы в интернете, журналах и информационных справочниках".
Правильно: "Размещение рекламы в интернете, журналах и информационных справочниках".
Девушка смотрит документы
Достижения
Кроме должностных обязанностей, надо перечислить все профессиональные успехи, описать результаты работы, сообщить о карьерном росте. При этом лучше избегать размытых формулировок, упоминать только о конкретных результатах.
Неправильно: "На мне одном держалась вся работа нашего отдела. Постоянно приходилось обучать своих коллег, подсказывать и помогать".
Правильно: "Организовал 10 бизнес-тренингов для сотрудников нашей компании".
Нелишним будет указать награды и почетные грамоты, полученные на предыдущих местах работы.
Дополнительная информация
Чаще всего в этом разделе люди рассказывают о своих хобби и увлечениях. Но уместнее здесь смотрится информация, которая имеет хотя бы косвенное отношение к профессии. Если человек заявляется на вакансию учителя литературы, совершенно неважно, какой у него водительский стаж.
— Я бы рекомендовала в этом пункте дать ссылки на портфолио и примеры выполненных работ, перечислить дополнительные знания, например, иностранный язык. Не стоит развернуто писать, чем вы увлекаетесь в свободное время. В принципе, если ваши хобби совпадут с увлечениями работодателя, это может повысить шансы на получение работы при прочих равных. Экзотические и пафосные хобби могут вам, наоборот, помешать. Если вы разводите мадагаскарских тараканов, например, лучше не писать об этом в резюме. Если человек, претендующий на вакансию кассира в супермаркете, проводит выходные за игрой в гольф, это будет выглядеть, по меньшей мере, странно, — рассказала Юлия Сорокина.
Рекомендации с предыдущего места работы
В нашей стране рекомендации предыдущих работодателей пока не являются обязательными, но их наличие повышает доверие к соискателю. Можно указать в резюме имена, должности и контакты бывших руководителей, чтобы следующий наниматель мог получить отзыв о профессиональных и человеческих качествах своего потенциального сотрудника.
— Я могу взять на работу человека без рекомендаций. Для меня это не самое важное. Во-первых, они могут не соответствовать действительности. Даже если человек очень хорошо показал себя на каком-то рабочем месте, это не означает, что он идеально подойдет в другой фирме. Во-вторых, в большинстве случаев отзывы о сотрудниках дают стандартные, шаблонные. Это скорее отписка. Они не раскрывают человека. Намного важнее информация о предыдущем месте работы: какую должность он занимал и сколько времени в ней отработал. Если сотрудник ушел с работы через пару месяцев, возможно его уволили, потому что он не справился. А если его, наоборот, повысили, это уже совсем другая история, — объяснила Ольга Яневич.
Ключевые слова
Надо использовать в резюме как можно больше слов, по которым работодатель сможет отыскать его через поисковик. Например, в анкете бухгалтера по зарплате обязательно должны встречаться слова: зарплата, взаиморасчет, больничный, компенсация, отчетность.
Стоит продумать, какие ключевые понятия относятся к конкретной работе, и какие термины может использовать работодатель при поиске резюме.
Мужчина с портфелем
Как закончить
Обязательно нужно указать, готов ли человек к переезду или командировкам. Если рассматривается только удаленная работа, также стоит сказать об этом или отметить свои пожелания галочками на интернет-площадках для поиска работы. Это увеличит область видимости резюме в поиске и повысит шансы быть приглашенным на собеседование.
В самом конце резюме необходимо сообщить, когда соискатель готов приступить к работе.
Обязательно надо указать дату составления резюме. Датирование подтверждает актуальность этой работы для претендента. Если дата устарела, работодатель может решить, что человек давно и безуспешно ищет работу.
Перед отправкой работодателю лучше перечитать резюме несколько раз, попросить кого-нибудь, кто хорошо владеет русским языком, проверить его.
Люди общаются в коворкинге
Как написать сопроводительное письмо
Сопроводительные письма, также как и рекомендации, пока не обязательны в нашей стране, но они привлекают внимание работодателя и помогают произвести приятное впечатление, тем самым увеличивая шансы получить приглашение на собеседование.
В письме нужно указать название интересующей вакансии, объяснить, почему интересна эта работа, сообщить о релевантном опыте и профессиональных качествах, которые могут помочь заинтересовать работодателя. В конце должны быть указаны ФИО, телефон и электронная почта.
— Сопроводительное письмо — это хороший тон. Оно не должно дублировать резюме. Достаточно короткого сообщения, в котором вы рассказываете, почему захотели работать в этой организации, и подчеркиваете опыт, соответствующий заявленным требованиям в описании вакансии, — рассказала Юлия Сорокина.
Площадки для размещения резюме
Резюме следует разместить на интернет-порталах, которые специализируются на трудоустройстве, и на сайтах кадровых агентств. Также сейчас очень хорошо работают тематические группы в социальных сетях.
Если человек ищет новую работу, не уволившись с текущей, и не хочет, чтобы его работодатель узнал об этом, не нужно размещать резюме в публичном доступе. Искать интересные вакансии придется самостоятельно, адресно отправляя резюме работодателям.
Основные ошибки
Во многих случаях резюме соответствующих вакансии соискателей не получают отклика, потому что оформлены с отступлениями от заведенных правил или здравого смысла.
Собеседование при приеме на работу
Нерелевантные вакансии
Важно оценивать себя и свои возможности адекватно. Не стоит отсылать резюме работодателю, если образование, опыт или профессиональные знания не соответствуют требованиям, заявленным в вакансии.
— В моей работе приблизительно 80% нерелевантных откликов от соискателей. Люди считают, что они достойны всего самого лучшего — интересной работы и большой зарплаты, не задумываясь, подходят ли они. Рекрутеры теряют много времени впустую, просматривая такие резюме. Чаще всего мы отказываем. В случае сомнений высылаем тестовые задания, чтобы убедиться, что человеку это по силам, — пояснила сотрудница кадрового агентства Светлана Григорьева.
Неформальное фото
Фотография для резюме должна быть в деловом стиле и на нейтральном фоне. Если человек выглядит неряшливо, фото будет работать против него.
— Очень важна фотография. К сожалению, люди чаще всего к резюме прикладывают плохие фотографии. Как вы понимаете, во-первых, нужен презентабельный внешний вид. Лохматый и небритый человек с удочкой в одной руке и щукой в другой — это не самая удачная идея для резюме. Во-вторых, фотография должна быть в сдержанном стиле. Фото с корпоратива или юбилея не подходит, даже если на нем вы выглядите по-королевски безупречно. На фотографии в анкете должна быть нейтральная одежда, нейтральный фон. Если соискатель пришлет пляжное фото или фото с любимой кошкой в руках, я подумаю, что это какой-то легкомысленный человек — выбрал первую попавшуюся фотографию, не подумав. Значит к работе он будет так же легкомысленно относится. Идеальное фото, это сдержанный портрет на нейтральном фоне. Лучше всего как на паспорт, — рассказала Ольга Яневич.
Описание процессов, а не результата
Работодатель ожидает от своих сотрудников исполненных поручений, законченных дел и достигнутых целей. И хочет платить исключительно за результат. У людей, сосредоточенных на процессе, по итогу накапливается очень много невыполненных задач.
Люди, ориентированные на результат, каждый этап своей работы привязывают к конкретной цели. Они трудятся намного продуктивнее и ценятся на рынке труда значительно выше. Свою заинтересованность в результате работы необходимо подчеркнуть в резюме конкретными фактами и цифрами.
Неправильно: "Работал над проектами", "Проводил переговоры", "Заключал договоры".
Правильно: "Утвердил 5 проектов", "Провел 30 переговоров", "Заключил 20 договоров".
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Ошибки в тексте
Во-первых, читать текст с ошибками неприятно. Во-вторых, перенося данные анкеты в базу, сотруднику кадрового агентства придется тратить время на исправление ошибок. В-третьих, если работа включает в себя деловую переписку, оформление договоров и отчетности, безграмотность автоматически делает претендента профессионально непригодным.
Объем
Слишком короткое резюме неинформативно. Ни один работодатель не пригласит на собеседование "кота в мешке".
Чересчур объемное резюме, содержащее множество ненужной информации, лирических отступлений и лишних подробностей, также не будет встречено с энтузиазмом. Например, дотошное перечисление пройденных обучающих курсов, тренингов и семинаров, которые не имеют отношения к профессии, — это лишняя информация.
Советы
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При составлении резюме следует обратить внимание на следующие аспекты:
- —— Факты. В резюме необходимо изложить исключительно факты, презентующие человека как опытного и перспективного профессионала. События следует перечислять последовательно, в хронологическом порядке.
- —— Интересный образ. Резюме должно создавать запоминающийся привлекательный образ специалиста. В интересах кандидата на вакансию, чтобы оно обратило на себя внимание сотрудников организации или кадрового агентства.
- —— Конкурентные преимущества. Человеку стоит перечислить в резюме свои сильные стороны и конкурентные преимущества, чтобы работодателю стало очевидно, что выгодно нанять на работу именно его.
- —— Правдивость. Все, что написано в анкете, должно соответствовать действительности. Работодателю будет нетрудно проверить изложенные факты через специализированные базы данных, на предыдущей работе и в соцсетях. Нужно быть готовым подтвердить всю информацию на собеседовании.
- —— Сильные стороны. Свои слабые стороны раскрывать не стоит. Делать акцент следует на достоинствах. Если опыта недостаточно, лучше подчеркнуть свои достижения или специфические знания, которые могут быть полезны на новой работе.
- —— Оптимальный объем. По объему резюме должно занимать не более двух страниц формата А4, это примерно 4 тысяч знаков, чтобы работодатель смог прочитать его за пару минут.
27 августа 2019, 09:40В Роструде рассказали, что в резюме россиян появится новая графа
- —— Специфика рабочего места. Резюме составляется не под собственную кандидатуру, а под конкретное рабочее место. Для каждой новой работы резюме придется редактировать, изменяя его с учетом интересов и требований работодателя, принимая во внимание специфику компании.
- —— Избирательность. Не нужно злоупотреблять временем человека, который будет изучать анкету, не стоит упоминать очевидные факты. Тому, кто пытается получить работу секретаря, не следует писать, что он уверенно чувствует себя за ПК. Это подразумевается. В этом случае лучше перечислить конкретные программы, которыми владеет кандидат, рассказать о скорости печати.
- —— Простота и понятность. Обязательно нужно расшифровывать все сокращения и аббревиатуры. Человек, который будет читать резюме, может не знать специфической профессиональной терминологии.
- —Неправильно: "Подготовка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС".
- —Правильно: "Подготовка отчетности в Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования".
- —— Язык. Резюме для российской организации, соответственно, пишется на русском. Если на новой работе знание иностранного языка является необходимым, придется составить резюме на двух языках. Обе анкеты должны соответствовать основным принципам оформления.
- —— Грамотность. Необходимо проверить резюме на орфографию. Опечатки, грамматические и пунктуационные ошибки недопустимы. В программе Word есть редактор. Он включается кнопкой F7.
- —— Четкие формулировки. Следует избегать многословности и пассивных речевых конструкций.
- —Неправильно: "Осуществлял контроль".
- —Правильно: "Контролировал".
- —— Положительный настрой. Выстраивать предложения нужно в позитивном ключе.
- —Неправильно: "Принимал жалобы и претензии от клиентов".
- —Правильно: "Помогал клиентам эффективно решать текущие вопросы".
- —— Стиль. Резюме следует оформлять в едином стиле. Надо использовать комфортно читаемый шрифт и размер букв. Например, Times New Roman, размер — 12.
- —Принято разделять разные пункты анкеты друг от друга, выделять заголовки, придерживаться одного формата с цифрами и датами.
- —Неправильно: "Двенадцать лет и 10 месяцев".
- —Правильно: "12 лет и 10 месяцев"
- —Неправильно: "Работал с 5 августа 2010 по 3.11.2011".
- —Правильно: "Работал с 5 августа 2010 по 3 ноября 2011" или "Работал с 05.08.2010 по 03.11.2011".
- —Неправильно: "Начиная со второго и заканчивая 11-м".
- —Правильно: "Начиная со 2-го и заканчивая 11-м".
- —— Стандарт. Сотрудники кадровых агентств переносят данные из резюме в стандартные бланки анкет. Юмор в анкете для поиска работы никогда не попадает в бланки и не приветствуется.
- —Если речь идет о творческой работе, отступление от общепринятых стандартов возможно. Во всех остальных случаях необходимо избегать экстравагантности и соблюдать существующие правила.
- —Правильно составленное резюме создает привлекательный образ хорошего, опытного специалиста, приятного и ответственного человека — перспективного сотрудника, чьи знания, профессиональные навыки и опыт будут полезны работодателю.