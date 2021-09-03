https://ria.ru/20210903/rezyume-1748614901.html

Как составить резюме, чтобы получить работу: советы экспертов

Как правильно составить резюме в 2021 для устройства на работу

Как составить резюме, чтобы получить работу: советы экспертов

Сейчас для устройства на работу необходимо уметь хорошо себя подать. Как правильно составить резюме в 2021 году, советы экспертов и примеры профессионального и... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:49

2021-09-03T18:49

2021-09-03T18:49

работа

удаленная работа

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сейчас для устройства на работу необходимо уметь хорошо себя подать. Как правильно составить резюме в 2021 году, советы экспертов и примеры профессионального и грамотного оформления резюме — в материале РИА Новости.Что такое резюмеПо сути, резюме — это самопрезентация, описание своих профессиональных навыков и умений, личных качеств, опыта и конкурентных преимуществ среди других специалистов. Однако это не биография, а самореклама с целью получить интересующую должность. Резюме должно быть информативным, лаконичным, логичным и грамотным с точки зрения орфографии.Основная задача резюме — произвести приятное впечатление при заочном знакомстве работодателя с соискателем.Зачем составлятьРезюме — не просто анкета, а первый контакт с работодателем. Это знакомство и формирование первого впечатления о кандидате. И самое главное — это возможность обратить на себя внимание, заинтересовать и побудить работодателя пригласить на собеседование. Если человек не является известным специалистом в своей сфере, как правило, ему непросто найти место трудоустройства без резюме.Влияние резюме на собеседованиеМежду анкетой и собеседованием существует прямая связь. К моменту личной встречи у работодателя уже сложится определенное мнение о претенденте. Вероятно, благоприятное, иначе не позвали бы. Перед собеседованием обязательно следует распечатать свое резюме на белой, качественной бумаге. Нужно взять с собой все документы, подтверждающие заявленные знания и опыт.Правила оформления: содержание и структураРезюме — это документ, написание которого регламентировано правилами делопроизводства. Этих стандартов необходимо придерживаться.НазваниеВ названии следует указать свои имя, фамилию, отчество и желаемую должность. Это необходимо для того, чтобы человек, просматривающий анкеты, сразу увидел, какая позиция интересует кандидата. В дальнейшем ему будет легче найти нужное резюме среди многих других.Контактная информацияСледует указывать в резюме актуальные контакты, по которым с претендентом действительно можно связаться. Адрес электронной почты не должен выглядеть смешным или абсурдным.Неправильно: "krasotka2000@mail.ru" или "super_macho@mail.ru".Правильно: "gennadiy_petrov@mail.ru".ФотоФотография в анкете повышает шанс привлечь внимание работодателя. Резюме выглядит более выигрышно по сравнению с анкетами без фото.Место проживанияПодробный адрес с названием улицы сообщать не стоит. Необходимо указать город и ближайшую к дому станцию метро, если есть. Для работодателя имеет значение только район проживания. Если на дорогу у человека будет уходить много времени, ему могут отказать. Такой сотрудник станет слишком уставать и, вполне вероятно,скоро найдет работу ближе к дому.Желаемая должностьНа интернет-порталах и в базах данных сотрудники кадровых агентств ищут людей по названию позиции. Не стоит упоминать в одном резюме все интересующие варианты. Если человек претендует сразу на несколько должностей, придется составить для каждой из них отдельное резюме. Например, при поиске работы личного помощника руководителя и секретаря-референта потребуется две разных анкеты. Название вакансии должно быть понятным: врач-дерматолог, инженер и т.д.ЗарплатаНужно указать сумму, которую хотелось бы получать на руки. Можно обозначить заработную плату немного выше, чем платили на прошлой работе.Опыт работыЕсли речь идет не о начинающем специалисте, этот раздел самый главный в резюме.Перечислять опыт работы принято в обратном хронологическом порядке. Следует указать дату выхода на работу и дату увольнения, отметить должность и функции, делая акцент на профессиональных достижениях. Если сфера деятельности организации непонятна из названия, лучше написать, чем конкретно занималась организация.Периоды стажировки и практики засчитываются наравне с основным стажем.Если были большие перерывы в работе, стоит объяснить в резюме, почему. Например, находилась в декретном отпуске, трудился на фрилансе, занимался бизнесом. Или надо сослаться на важные обстоятельства, в силу которых человек не мог работать.Если большой опыт в одной профессии, следует рассказать немного подробнее о трех последних годах.Любого работодателя насторожит, если человек меняет профессию или место трудоустройства каждый год. Длительность работы менее трех месяцев выглядит так, как будто он не прошел испытательный срок. Лучше вообще не упоминать этот эпизод в резюме. Если с этим периодом связан интересный опыт, лучше подчеркнуть, что это была проектная занятость.ОбразованиеНеобходимо указать уровень образования: высшее или среднее специальное. Перечислить в резюме учебные заведения, год окончания и полученную специальность.Дополнительное образованиеЕсли претендент учился на курсах или проходил тренинги, связанные с должностью, на которую он рассчитывает, стоит написать о них. Но не надо перегружать резюме перечислением сертификатов о дополнительном образовании, не относящихся к этой работе. Врачу-стоматологу, который планирует трудоустроиться по своей специальности, не стоит писать в резюме, что он выучился на тренера по корректировке нежелательного поведения животных. Ни одной стоматологической клинике этот опыт не пригодится.Ключевые навыкиНадо перечислить основополагающие профессиональные качества, которые требуются для работы по желаемой специальности. Например, для менеджера по продажам список может быть примерно следующим:Личные качестваНе приветствуется использование абстрактных оценок, пафоса и банальных, затасканных формулировок. Например, такие качества, как искренность и упорство довольно сомнительны — можно искренне не любить работать и упорно избегать любой ответственности.Лучше перечислить только те качества, которые имеют отношения к профессии. Тому, кто собирается работать машинистом экскаватора, не обязательно упоминать о том, как сильно он любит детей и животных.Чаще всего люди сообщают в резюме о своем ответственном отношении к работе, коммуникабельности и стрессоустойчивости. Это уже стало общим местом. Можно заменить ответственность на добросовестность. Вместо коммуникабельности претенденту лучше написать, что он легко находит общий язык с людьми, а вместо стрессоустойчивости указать, что у него спокойный, уравновешенный характер.Должностные обязанностиНе следует переписывать все обязанности из должностных инструкций на последнем месте работы. Правильнее выделить 4-5 самых основных и рассказать о них понятным, человеческим языком.Неправильно: "Осуществление деятельности по организации размещения рекламы в интернете, журналах и информационных справочниках".Правильно: "Размещение рекламы в интернете, журналах и информационных справочниках".ДостиженияКроме должностных обязанностей, надо перечислить все профессиональные успехи, описать результаты работы, сообщить о карьерном росте. При этом лучше избегать размытых формулировок, упоминать только о конкретных результатах.Неправильно: "На мне одном держалась вся работа нашего отдела. Постоянно приходилось обучать своих коллег, подсказывать и помогать".Правильно: "Организовал 10 бизнес-тренингов для сотрудников нашей компании".Нелишним будет указать награды и почетные грамоты, полученные на предыдущих местах работы.Дополнительная информацияЧаще всего в этом разделе люди рассказывают о своих хобби и увлечениях. Но уместнее здесь смотрится информация, которая имеет хотя бы косвенное отношение к профессии. Если человек заявляется на вакансию учителя литературы, совершенно неважно, какой у него водительский стаж.Рекомендации с предыдущего места работыВ нашей стране рекомендации предыдущих работодателей пока не являются обязательными, но их наличие повышает доверие к соискателю. Можно указать в резюме имена, должности и контакты бывших руководителей, чтобы следующий наниматель мог получить отзыв о профессиональных и человеческих качествах своего потенциального сотрудника.Ключевые словаНадо использовать в резюме как можно больше слов, по которым работодатель сможет отыскать его через поисковик. Например, в анкете бухгалтера по зарплате обязательно должны встречаться слова: зарплата, взаиморасчет, больничный, компенсация, отчетность.Стоит продумать, какие ключевые понятия относятся к конкретной работе, и какие термины может использовать работодатель при поиске резюме.Как закончитьОбязательно нужно указать, готов ли человек к переезду или командировкам. Если рассматривается только удаленная работа, также стоит сказать об этом или отметить свои пожелания галочками на интернет-площадках для поиска работы. Это увеличит область видимости резюме в поиске и повысит шансы быть приглашенным на собеседование.В самом конце резюме необходимо сообщить, когда соискатель готов приступить к работе.Обязательно надо указать дату составления резюме. Датирование подтверждает актуальность этой работы для претендента. Если дата устарела, работодатель может решить, что человек давно и безуспешно ищет работу.Перед отправкой работодателю лучше перечитать резюме несколько раз, попросить кого-нибудь, кто хорошо владеет русским языком, проверить его.Как написать сопроводительное письмоСопроводительные письма, также как и рекомендации, пока не обязательны в нашей стране, но они привлекают внимание работодателя и помогают произвести приятное впечатление, тем самым увеличивая шансы получить приглашение на собеседование.В письме нужно указать название интересующей вакансии, объяснить, почему интересна эта работа, сообщить о релевантном опыте и профессиональных качествах, которые могут помочь заинтересовать работодателя. В конце должны быть указаны ФИО, телефон и электронная почта.Площадки для размещения резюмеРезюме следует разместить на интернет-порталах, которые специализируются на трудоустройстве, и на сайтах кадровых агентств. Также сейчас очень хорошо работают тематические группы в социальных сетях.Если человек ищет новую работу, не уволившись с текущей, и не хочет, чтобы его работодатель узнал об этом, не нужно размещать резюме в публичном доступе. Искать интересные вакансии придется самостоятельно, адресно отправляя резюме работодателям.Основные ошибкиВо многих случаях резюме соответствующих вакансии соискателей не получают отклика, потому что оформлены с отступлениями от заведенных правил или здравого смысла.Нерелевантные вакансииВажно оценивать себя и свои возможности адекватно. Не стоит отсылать резюме работодателю, если образование, опыт или профессиональные знания не соответствуют требованиям, заявленным в вакансии.Неформальное фотоФотография для резюме должна быть в деловом стиле и на нейтральном фоне. Если человек выглядит неряшливо, фото будет работать против него.Описание процессов, а не результатаРаботодатель ожидает от своих сотрудников исполненных поручений, законченных дел и достигнутых целей. И хочет платить исключительно за результат. У людей, сосредоточенных на процессе, по итогу накапливается очень много невыполненных задач.Люди, ориентированные на результат, каждый этап своей работы привязывают к конкретной цели. Они трудятся намного продуктивнее и ценятся на рынке труда значительно выше. Свою заинтересованность в результате работы необходимо подчеркнуть в резюме конкретными фактами и цифрами.Неправильно: "Работал над проектами", "Проводил переговоры", "Заключал договоры".Правильно: "Утвердил 5 проектов", "Провел 30 переговоров", "Заключил 20 договоров".Ошибки в текстеВо-первых, читать текст с ошибками неприятно. Во-вторых, перенося данные анкеты в базу, сотруднику кадрового агентства придется тратить время на исправление ошибок. В-третьих, если работа включает в себя деловую переписку, оформление договоров и отчетности, безграмотность автоматически делает претендента профессионально непригодным.ОбъемСлишком короткое резюме неинформативно. Ни один работодатель не пригласит на собеседование "кота в мешке".Чересчур объемное резюме, содержащее множество ненужной информации, лирических отступлений и лишних подробностей, также не будет встречено с энтузиазмом. Например, дотошное перечисление пройденных обучающих курсов, тренингов и семинаров, которые не имеют отношения к профессии, — это лишняя информация.СоветыПри составлении резюме следует обратить внимание на следующие аспекты:

https://radiosputnik.ria.ru/20190829/1558052364.html

https://ria.ru/20190827/1557937200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190827/1557938645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, удаленная работа